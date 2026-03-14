THE PLAYERS Championship Scores

Saturday
At TPC Sawgrass
Ponte Vedra Beach, Fla.
Purse: $25 million
Yardage: 7,352; Par: 72
Third Round
|Ludvig Aberg
|69-63-71—203
|Michael Thorbjornsen
|74-65-67—206
|Cameron Young
|68-67-72—207
|Corey Conners
|69-67-72—208
|Matt Fitzpatrick
|70-69-69—208
|Brian Harman
|75-64-69—208
|Viktor Hovland
|69-70-69—208
|Xander Schauffele
|69-65-74—208
|Justin Thomas
|68-68-72—208
|Jacob Bridgeman
|70-68-71—209
|Robert MacIntyre
|72-72-65—209
|Austin Smotherman
|67-72-70—209
|Sepp Straka
|67-70-72—209
|Sahith Theegala
|67-74-68—209
|Russell Henley
|68-71-71—210
|Ryo Hisatsune
|71-69-70—210
|William Mouw
|69-72-69—210
|Justin Rose
|72-68-70—210
|Keegan Bradley
|77-66-68—211
|Brooks Koepka
|72-70-69—211
|Maverick McNealy
|67-71-73—211
|Patrick Rodgers
|70-70-71—211
|Alex Smalley
|70-70-71—211
|J.J. Spaun
|71-72-68—211
|Sudarshan Yellamaraju
|73-72-66—211
|Akshay Bhatia
|71-71-70—212
|Jason Day
|70-70-72—212
|Tommy Fleetwood
|69-70-73—212
|Chris Gotterup
|71-73-68—212
|Min Woo Lee
|72-70-70—212
|Keith Mitchell
|72-68-72—212
|Scottie Scheffler
|72-73-67—212
|Sam Burns
|76-68-69—213
|Joe Highsmith
|70-75-68—213
|Max Homa
|71-72-70—213
|Si Woo Kim
|73-72-68—213
|Wyndham Clark
|73-70-71—214
|Ryan Gerard
|73-68-73—214
|Max McGreevy
|72-72-70—214
|Chad Ramey
|72-69-73—214
|Matti Schmid
|70-73-71—214
|Nick Taylor
|74-70-70—214
|Zachary Bauchou
|74-72-69—215
|Lee Hodges
|67-71-77—215
|Stephan Jaeger
|75-71-69—215
|Taylor Moore
|68-75-72—215
|Alex Noren
|71-71-73—215
|Taylor Pendrith
|74-69-72—215
|Andrew Putnam
|70-72-73—215
|Adam Scott
|72-72-71—215
|Patrick Cantlay
|73-73-70—216
|Bud Cauley
|70-74-72—216
|Nicolai Hojgaard
|71-74-71—216
|Chris Kirk
|71-74-71—216
|J.T. Poston
|76-69-71—216
|Sam Stevens
|72-72-72—216
|Eric Cole
|73-73-71—217
|Nicolas Echavarria
|74-71-72—217
|Rickie Fowler
|70-72-75—217
|Rory McIlroy
|74-71-72—217
|Kevin Roy
|75-71-71—217
|Jordan Spieth
|73-68-76—217
|Hideki Matsuyama
|70-72-76—218
|Michael Brennan
|72-74-73—219
|Tony Finau
|69-75-75—219
|Seamus Power
|74-72-74—220
|Daniel Berger
|72-74-75—221
|Steven Fisk
|75-71-75—221
|Rico Hoey
|77-69-75—221
|Ricky Castillo
|71-74-77—222
|Kristoffer Reitan
|75-71-76—222
|Danny Walker
|71-75-78—224
|Takumi Kanaya
|73-72-81—226
