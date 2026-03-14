THE PLAYERS Championship Scores

The Associated Press

March 14, 2026, 7:04 PM

Saturday

At TPC Sawgrass

Ponte Vedra Beach, Fla.

Purse: $25 million

Yardage: 7,352; Par: 72

Third Round

Ludvig Aberg 69-63-71—203
Michael Thorbjornsen 74-65-67—206
Cameron Young 68-67-72—207
Corey Conners 69-67-72—208
Matt Fitzpatrick 70-69-69—208
Brian Harman 75-64-69—208
Viktor Hovland 69-70-69—208
Xander Schauffele 69-65-74—208
Justin Thomas 68-68-72—208
Jacob Bridgeman 70-68-71—209
Robert MacIntyre 72-72-65—209
Austin Smotherman 67-72-70—209
Sepp Straka 67-70-72—209
Sahith Theegala 67-74-68—209
Russell Henley 68-71-71—210
Ryo Hisatsune 71-69-70—210
William Mouw 69-72-69—210
Justin Rose 72-68-70—210
Keegan Bradley 77-66-68—211
Brooks Koepka 72-70-69—211
Maverick McNealy 67-71-73—211
Patrick Rodgers 70-70-71—211
Alex Smalley 70-70-71—211
J.J. Spaun 71-72-68—211
Sudarshan Yellamaraju 73-72-66—211
Akshay Bhatia 71-71-70—212
Jason Day 70-70-72—212
Tommy Fleetwood 69-70-73—212
Chris Gotterup 71-73-68—212
Min Woo Lee 72-70-70—212
Keith Mitchell 72-68-72—212
Scottie Scheffler 72-73-67—212
Sam Burns 76-68-69—213
Joe Highsmith 70-75-68—213
Max Homa 71-72-70—213
Si Woo Kim 73-72-68—213
Wyndham Clark 73-70-71—214
Ryan Gerard 73-68-73—214
Max McGreevy 72-72-70—214
Chad Ramey 72-69-73—214
Matti Schmid 70-73-71—214
Nick Taylor 74-70-70—214
Zachary Bauchou 74-72-69—215
Lee Hodges 67-71-77—215
Stephan Jaeger 75-71-69—215
Taylor Moore 68-75-72—215
Alex Noren 71-71-73—215
Taylor Pendrith 74-69-72—215
Andrew Putnam 70-72-73—215
Adam Scott 72-72-71—215
Patrick Cantlay 73-73-70—216
Bud Cauley 70-74-72—216
Nicolai Hojgaard 71-74-71—216
Chris Kirk 71-74-71—216
J.T. Poston 76-69-71—216
Sam Stevens 72-72-72—216
Eric Cole 73-73-71—217
Nicolas Echavarria 74-71-72—217
Rickie Fowler 70-72-75—217
Rory McIlroy 74-71-72—217
Kevin Roy 75-71-71—217
Jordan Spieth 73-68-76—217
Hideki Matsuyama 70-72-76—218
Michael Brennan 72-74-73—219
Tony Finau 69-75-75—219
Seamus Power 74-72-74—220
Daniel Berger 72-74-75—221
Steven Fisk 75-71-75—221
Rico Hoey 77-69-75—221
Ricky Castillo 71-74-77—222
Kristoffer Reitan 75-71-76—222
Danny Walker 71-75-78—224
Takumi Kanaya 73-72-81—226

