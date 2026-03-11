Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

March 11, 2026, 12:56 AM

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Cleveland (226½) at ORLANDO
Toronto (232½) at NEW ORLEANS
New York 12½ (229½) at UTAH
Charlotte 12½ (227) at SACRAMENTO
at DENVER (228½) Houston
at LA CLIPPERS (226½) Minnesota

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Saint Bonaventure at LA SALLE
at IOWA 11 Maryland
at NC STATE Pittsburgh
at KENTUCKY LSU
at IOWA STATE 11½ Arizona State
at RICHMOND Loyola Chicago
at BETHUNE-COOKMAN Prairie View A&M
at WASHINGTON USC
at LOUISVILLE SMU
Cincinnati at UCF
at UNLV Wyoming
at AUBURN Mississippi State
Providence at BUTLER
at NEVADA 20½ Air Force
at MORGAN STATE Delaware State
at LIBERTY Missouri State
at MARQUETTE Xavier
at INDIANA Northwestern
BYU at WEST VIRGINIA
Boston University at LEHIGH
at MEMPHIS Tulane
at FLORIDA STATE Cal
at TEXAS Ole Miss
Tarleton State at ABILENE CHRISTIAN
at DEPAUL Georgetown
at UCSD Cal Poly
at SAM HOUSTON New Mexico State
at MINNESOTA Rutgers
at COLORADO STATE Fresno State
at OKLAHOMA South Carolina
at FLORIDA ATLANTIC Temple
at CLEMSON 5 Wake Forest
at BOISE STATE 15½ San Jose State
UCSB at UC DAVIS

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at OTTAWA -158 Montreal +133
Washington -115 at PHILADELPHIA -105

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up