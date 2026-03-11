NBA Wednesday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG Cleveland 2½ (226½) at ORLANDO Toronto 1½ (232½) at NEW ORLEANS New York 12½…
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Cleveland
|2½
|(226½)
|at ORLANDO
|Toronto
|1½
|(232½)
|at NEW ORLEANS
|New York
|12½
|(229½)
|at UTAH
|Charlotte
|12½
|(227)
|at SACRAMENTO
|at DENVER
|5½
|(228½)
|Houston
|at LA CLIPPERS
|1½
|(226½)
|Minnesota
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Saint Bonaventure
|5½
|at LA SALLE
|at IOWA
|11
|Maryland
|at NC STATE
|8½
|Pittsburgh
|at KENTUCKY
|7½
|LSU
|at IOWA STATE
|11½
|Arizona State
|at RICHMOND
|5½
|Loyola Chicago
|at BETHUNE-COOKMAN
|5½
|Prairie View A&M
|at WASHINGTON
|5½
|USC
|at LOUISVILLE
|6½
|SMU
|Cincinnati
|2½
|at UCF
|at UNLV
|3½
|Wyoming
|at AUBURN
|7½
|Mississippi State
|Providence
|1½
|at BUTLER
|at NEVADA
|20½
|Air Force
|at MORGAN STATE
|2½
|Delaware State
|at LIBERTY
|5½
|Missouri State
|at MARQUETTE
|4½
|Xavier
|at INDIANA
|4½
|Northwestern
|BYU
|5½
|at WEST VIRGINIA
|Boston University
|1½
|at LEHIGH
|at MEMPHIS
|3½
|Tulane
|at FLORIDA STATE
|4½
|Cal
|at TEXAS
|6½
|Ole Miss
|Tarleton State
|1½
|at ABILENE CHRISTIAN
|at DEPAUL
|1½
|Georgetown
|at UCSD
|5½
|Cal Poly
|at SAM HOUSTON
|4½
|New Mexico State
|at MINNESOTA
|4½
|Rutgers
|at COLORADO STATE
|6½
|Fresno State
|at OKLAHOMA
|7½
|South Carolina
|at FLORIDA ATLANTIC
|1½
|Temple
|at CLEMSON
|5
|Wake Forest
|at BOISE STATE
|15½
|San Jose State
|UCSB
|5½
|at UC DAVIS
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at OTTAWA
|-158
|Montreal
|+133
|Washington
|-115
|at PHILADELPHIA
|-105
