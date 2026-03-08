Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

March 8, 2026, 10:11 PM

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND 10½ (225½) Philadelphia
at OKLAHOMA CITY (231½) Denver
Memphis (222½) at BROOKLYN
Golden State (227) at UTAH
New York (221½) at LA CLIPPERS

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at ALABAMA STATE Alcorn State
Northern Colorado 4 at MONTANA
at GRAMBLING 12½ Mississippi Valley State
at ROBERT MORRIS Detroit Mercy
at EASTERN WASHINGTON Weber State

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at COLUMBUS -130 Los Angeles +108
at PHILADELPHIA -154 N.Y Rangers +128
at WASHINGTON -191 Calgary +158
Utah -195 at CHICAGO +162
Ottawa -214 at VANCOUVER +176

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up