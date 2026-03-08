NBA Monday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at CLEVELAND 10½ (225½) Philadelphia at OKLAHOMA CITY 7½ (231½) Denver Memphis 1½ (222½)…
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|10½
|(225½)
|Philadelphia
|at OKLAHOMA CITY
|7½
|(231½)
|Denver
|Memphis
|1½
|(222½)
|at BROOKLYN
|Golden State
|7½
|(227)
|at UTAH
|New York
|1½
|(221½)
|at LA CLIPPERS
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at ALABAMA STATE
|6½
|Alcorn State
|Northern Colorado
|4
|at MONTANA
|at GRAMBLING
|12½
|Mississippi Valley State
|at ROBERT MORRIS
|4½
|Detroit Mercy
|at EASTERN WASHINGTON
|2½
|Weber State
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at COLUMBUS
|-130
|Los Angeles
|+108
|at PHILADELPHIA
|-154
|N.Y Rangers
|+128
|at WASHINGTON
|-191
|Calgary
|+158
|Utah
|-195
|at CHICAGO
|+162
|Ottawa
|-214
|at VANCOUVER
|+176
