NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (31-0) did not play. Next: vs. TBA, Saturday.
No. 2 UCLA (28-1) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 3 South Carolina (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 4 Texas (28-3) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 5 Vanderbilt (27-3) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 6 LSU (26-4) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 7 Oklahoma (23-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 8 Michigan (24-5) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 9 Iowa (24-5) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 10 TCU (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 11 Ohio State (24-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 12 Louisville (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 13 Duke (21-8) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 14 Maryland (23-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 15 West Virginia (24-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 16 North Carolina (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 17 Kentucky (22-9) beat Arkansas 94-64. Next: at No. 22 Georgia, Thursday.
No. 18 Michigan State (22-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 19 Minnesota (22-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 20 Baylor (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 21 Texas Tech (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 22 Georgia (22-8) did not play. Next: vs. No. 17 Kentucky, Thursday.
No. 23 Princeton (23-3) did not play. Next: vs. Yale, Saturday.
No. 24 Ole Miss (21-10) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 25 Fairfield (25-4) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
