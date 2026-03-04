Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

March 4, 2026, 1:08 PM

Wednesday

No. 1 UConn (31-0) did not play. Next: vs. TBA, Saturday.

No. 2 UCLA (28-1) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 3 South Carolina (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 4 Texas (28-3) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 5 Vanderbilt (27-3) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 6 LSU (26-4) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 7 Oklahoma (23-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 8 Michigan (24-5) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 9 Iowa (24-5) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 10 TCU (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 11 Ohio State (24-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 12 Louisville (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 13 Duke (21-8) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 14 Maryland (23-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 15 West Virginia (24-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 16 North Carolina (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 17 Kentucky (22-9) beat Arkansas 94-64. Next: at No. 22 Georgia, Thursday.

No. 18 Michigan State (22-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 19 Minnesota (22-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 20 Baylor (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 21 Texas Tech (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 22 Georgia (22-8) did not play. Next: vs. No. 17 Kentucky, Thursday.

No. 23 Princeton (23-3) did not play. Next: vs. Yale, Saturday.

No. 24 Ole Miss (21-10) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 25 Fairfield (25-4) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

