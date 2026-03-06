Live Radio
NCAA Conference Tournament Glances

The Associated Press

March 6, 2026, 1:55 AM

Times EST (through March 7)

Times EDT (March 8)

America East Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Saturday, March 7

UMBC vs. New Hampshire, 1 p.m.

Mass.-Lowell vs. Albany (NY), 1 p.m.

Vermont vs. Bryant, 2 p.m.

NJIT vs. Maine, 4 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

UMBC-New Hampshire-winner vs. Mass.-Lowell-Albany (NY)-winner, 1 p.m.

Vermont-Bryant-winner vs. NJIT-Maine-winner, 1 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 11 a.m.

Atlantic Sun Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Wednesday, March 4

Bellarmine Knights 82, Jacksonville 79

Florida Gulf Coast 69, North Alabama 58

Stetson 92, E. Kentucky 76

West Georgia Wolves 93, North Florida 85

Quarterfinals

Friday, March 6

Cent. Arkansas vs. Bellarmine Knights, Noon

Lipscomb vs. Florida Gulf Coast, 2:30 p.m.

Austin Peay vs. Stetson, 5 p.m.

Queens University Royals vs. West Georgia Wolves, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

Cent. Arkansas-Bellarmine Knights-winner vs. Lipscomb-Florida Gulf Coast-winner, 5 p.m.

Austin Peay-Stetson-winner vs. Queens University Royals-West Georgia Wolves-winner, 7:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 2 p.m.

Big Sky Conference

At Idaho Central Arena

Boise, Idaho

First Round

Saturday, March 7

Idaho St. vs. N. Arizona, 7:30 p.m.

Idaho vs. Sacramento St., 10 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

Portland St. vs. Idaho St.-N. Arizona-winner, 7:30 p.m.

Montana St. vs. Idaho-Sacramento St.-winner, 10 p.m.

Monday, March 9

Montana vs. N. Colorado, 7:30 p.m.

E. Washington vs. Weber St., 10 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

TBD vs. Montana-N. Colorado-winner, 9 p.m.

TBD vs. E. Washington-Weber St.-winner, 11:30 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Semifinal winners, 11:30 p.m.

Big South Conference

At Freedom Hall Civic Center

Johnson City, Tenn.

First Round

Wednesday, March 4

Gardner-Webb 65, SC-Upstate 64

Quarterfinals

Friday, March 6

High Point vs. Gardner-Webb, Noon

Winthrop vs. Charleston Southern, 2:30 p.m.

UNC-Asheville vs. Longwood, 6 p.m.

Radford vs. Presbyterian, 8:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

High Point-Gardner-Webb-winner vs. UNC-Asheville-Longwood-winner, Noon

Winthrop-Charleston Southern-winner vs. Radford-Presbyterian-winner, 2:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, Noon

Coastal Athletic Conference

At CareFirst Arena

Washington, D.C.

First Round

Friday, March 6

NC A&T vs. Northeastern, 2 p.m.

Second Round

Saturday, March 7

Stony Brook vs. Campbell, Noon

Drexel vs. NC A&T-Northeastern-winner, 2:30 p.m.

Towson vs. Hampton, 6 p.m.

William & Mary vs. Elon, 8:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

UNC-Wilmington vs. Stony Brook-Campbell-winner, Noon

Monmouth (NJ) vs. TBD, 2:30 p.m.

Coll. of Charleston vs. Towson-Hampton-winner, 6 p.m.

Hofstra vs. William & Mary-Elon-winner, 8:30 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

TBD vs. TBD, 6 p.m.

TBD vs. TBD, 8:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 7 p.m.

Horizon League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 2

Cleveland St. 101, IU Indy Jaguars 93

Second Round

Tuesday, March 3

Green Bay 64, Fort Wayne 56

Wednesday, March 4

Robert Morris 68, Youngstown St. 53

Detroit 84, Milwaukee 63

Wright St. 90, Cleveland St. 61

N. Kentucky 85, Oakland 84

Quarterfinals

Sunday, March 8

Green Bay vs. N. Kentucky, 3:30 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Wright St. vs. Green Bay-N. Kentucky-winner, 7 p.m.

Robert Morris vs. Detroit, 9:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

TBD vs. Robert Morris-Detroit-winner, 7 p.m.

Ivy League Conference

At Newman Arena

Ithaca, N.Y.

Semifinals

Saturday, March 14

Yale vs. Cornell, 11 a.m.

Harvard vs. Penn, 2 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Yale-Cornell-winner vs. Harvard-Penn-winner, Noon

Metro Atlantic Athletic Conference

At Jim Whelan Boardwalk Hall

Atlantic City, N.J.

First Round

Thursday, March 5

Sacred Heart 91, Iona 80

Fairfield 71, Manhattan 60

Quarterfinals

Friday, March 6

Merrimack Warriors vs. Sacred Heart, 6 p.m.

St. Peter’s vs. Fairfield, 8:30 p.m.

Saturday, March 7

Quinnipiac vs. Marist, 6 p.m.

Siena vs. Mount St. Mary’s, 8:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

Merrimack Warriors-Sacred Heart-winner vs. Quinnipiac-Marist-winner, 6 p.m.

St. Peter’s-Fairfield-winner vs. Siena-Mount St. Mary’s-winner, 8:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 9 p.m.

Mid-Eastern Athletic Conference

At Norfolk Scope Arena

Norfolk, Va.

First Round

Wednesday, March 11

Morgan St. vs. Delaware St., 6 p.m.

Thursday, March 12

Norfolk St. vs. SC State, 6 p.m.

NC Central vs. Md.-Eastern Shore, 8:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Howard vs. Norfolk St.-SC State-winner, 6 p.m.

Morgan St.-Delaware St.-winner vs. NC Central-Md.-Eastern Shore-winner, 8:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 1 p.m.

Missouri Valley Conference

At Enterprise Center

St. Louis, Mo.

First Round

Thursday, March 5

Drake 67, S. Illinois 63

Valparaiso 63, Indiana St. 62

N. Iowa 68, Evanvilee 59

Quarterfinals

Friday, March 6

Belmont vs. Drake, 1 p.m.

Murray St. vs. UIC, 3:30 p.m.

Bradley vs. Valparaiso, 7 p.m.

Illinois St. vs. N. Iowa, 9:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

Belmont-Drake-winner vs. Murray St.-UIC-winner, 3:30 p.m.

Bradley-Valparaiso-winner vs. Illinois St.-N. Iowa-winner, 6 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, Noon

Northeast Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Wednesday, March 4

Stonehill Skyhawks 81, Le Moyne Dolphins 71

LIU Sharks 79, Chicago St. 75

Mercyhurst Lakers 70, Fairleigh Dickinson 61

Wagner 70, CCSU 60

Semifinals

Saturday, March 7

Mercyhurst Lakers vs. Stonehill Skyhawks, Noon

LIU Sharks vs. Wagner, 2 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

LIU Sharks-Wagner-winner vs. Mercyhurst Lakers-Stonehill Skyhawks-winner, 7 p.m.

Ohio Valley Conference

At Ford Center

Evansville, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

E. Illinois 77, SIU-Edwardsville 71

Lindenwood Lions 72, UALR 62

Quarterfinals

Thursday, March 5

UT Martin 66, E. Illinois 63

SE Missouri 68, Lindenwood Lions 66

Semifinals

Friday, March 6

Tennessee St. vs. UT Martin, 8 p.m.

Morehead St. vs. SE Missouri, 10:30 p.m.

Championship

Saturday, March 7

Tennessee St.-UT Martin-winner vs. Morehead St.-SE Missouri-winner, 9 p.m.

Patriot League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Tuesday, March 3

Holy Cross 82, Lafayette 77

Bucknell 65, Army 55

Quarterfinals

Thursday, March 5

Colgate 90, Loyola (Md.) 77

Lehigh 69, Holy Cross 66

Boston U. 75, American 73

Navy 74, Bucknell 69

Semifinals

Sunday, March 8

Lehigh vs. Colgate, Noon

Navy vs. Boston U., 2 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Navy-Boston U.-winner vs. Lehigh-Colgate-winner, 7 p.m.

Southern Conference

At Harrah’s Cherokee Center Asheville

Asheville, N.C.

First Round

Friday, March 6

Chattanooga vs. The Citadel, 5 p.m.

UNC-Greensboro vs. VMI, 7:30 p.m.

Quarterfinals

Saturday, March 7

ETSU vs. Chattanooga-The Citadel-winner, Noon

Wofford vs. UNC-Greensboro-VMI-winner, 2:30 p.m.

Samford vs. Furman, 6 p.m.

Mercer vs. W. Carolina, 8:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

TBD vs. Mercer-W. Carolina-winner, 4 p.m.

TBD vs. Samford-Furman-winner, 6:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 7 p.m.

Southland Conference

At Townsley Law Arena

Lake Charles, La.

First Round

Sunday, March 8

New Orleans vs. Houston Christian Huskies, 6 p.m.

Nicholls vs. Northwestern St., 8:30 p.m.

Quarterfinals

Monday, March 9

Texas A&M-Corpus Christi Islanders vs. New Orleans-Houston Christian Huskies-winner, 6 p.m.

Texas Rio Grande Valley vs. Nicholls-Northwestern St.-winner, 8:30 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

Stephen F. Austin vs. TBD, 7 p.m.

McNeese St. vs. TBD, 9:30 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Semifinal winners, 5 p.m.

Summit League Conference

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Wednesday, March 4

Oral Roberts 84, UMKC 62

Quarterfinals

Thursday, March 5

N. Dakota St. 76, Oral Roberts 65

St. Thomas Tommies 80, S. Dakota St. 67

Friday, March 6

South Dakota vs. Omaha, 7 p.m.

North Dakota vs. Denver, 9:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

N. Dakota St. vs. South Dakota-Omaha-winner, 8 p.m.

St. Thomas Tommies vs. North Dakota-Denver-winner, 10:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 9 p.m.

Sun Belt Conference

At Pensacola Bay Center

Pensacola, Fla.

First Round

Tuesday, March 3

Louisiana-Lafayette 84, Georgia St. 75

Old Dominion 87, Louisiana-Monroe 80

Second Round

Wednesday, March 4

James Madison 87, Louisiana-Lafayette 72

Georgia Southern 88, Old Dominion 84

Third Round

Thursday, March 5

Southern Miss. 86, James Madison 80

Georgia Southern 80, Arkansas St. 77

Fourth Round

Friday, March 6

Texas St. vs. Southern Miss., 6 p.m.

South Alabama vs. Georgia Southern, 8:30 p.m.

Quarterfinals

Saturday, March 7

Appalachian St. vs. Texas St.-Southern Miss.-winner, 6:30 p.m.

Coastal Carolina vs. South Alabama-Georgia Southern-winner, 9 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

Troy vs. TBD, 6 p.m.

Marshall vs. TBD, 8:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 7 p.m.

West Coast Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Thursday, March 5

Portland 77, Pepperdine 68

San Diego 66, Loyola Marymount 62

Second Round

Friday, March 6

Washington St. vs. Portland, 9 p.m.

Seattle vs. San Diego, 11:30 p.m.

Third Round

Saturday, March 7

San Francisco vs. Washington St.-Portland-winner, 9 p.m.

Pacific vs. Seattle-San Diego-winner, 11:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

Oregon St. vs. TBD, 8:30 p.m.

Santa Clara vs. TBD, 11 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Gonzaga vs. TBD, 9 p.m.

Saint Mary’s (Cal.) vs. TBD, 11:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 9 p.m.

