NCAA Division I Track & Field Results

Saturday
At Hayward Field
Eugene, Ore.
All distances in meters
Final
Women’s
Final Team Results
1, Georgia, 50 points. 2, Florida, 41. 3, Arkansas, 38. 4, Oregon, 36. 5, Southern Cal, 32. 6, Alabama, 30. 7, Washington, 28. 8, Illinois, 27. 8, Iowa St., 27. 8, Nebraska, 27. 11, LSU, 24. 12, Tennessee, 23. 13, BYU, 22. 14, Texas Tech, 21. 15, Clemson, 20. 15, S. Carolina, 20. 17, New Mexico, 18. Texas A&M, 17. 19, Florida St., 15. 20, Arizona, 13. 20, Minnesota, 13. 20, Texas, 13. 20, Texas St., 13. 24, Stanford, 11. 24, UCLA, 11. 24, Duke, 11. 27, Rice, 10. 27, Washington St., 10. 29, Kansas St., 8. 29, Bucknell, 8. 29, Cincinnati, 8. 29, NC State, 8. 29, Notre Dame, 8.
100 M
1, Shanese Walker, Florida St., 10.88. 2, Adaejah Hodge, Geogia, 10.93. 3, Shawnti Jackson, LSU, 11.01. 4, Alicia Burnett, Miss., 11.05. 5, Dana Wilson, Tennessee, 11.09. 6, Gabrielle Matthews, Florida, 11.12. 7, Tima Godbless, LSU, 11.13. 8, Brianna Selby, Southern Cal, 11.14. JaMeesia Ford, DNS.
100 M Wheelchair
1, Hannah Dederick, Illinois, 16.55. 2, Hoda Elshorbagy, Illinois, 17.66. 3, Chelsea Stein, Arizona, 18.18. 4, Isabelle Hogness, Illinois, 20.08. 5, Milena Sobie, Arizona, 20.62. 6, Rachel Cleaver, Illinois, 20.75. 7, Lauren Fields Illinois, 22.11. 8, Maria Velat, Michigan, 25.90.
100 M Hurdles
1, Aaliyah McCormick, Oregon, 12.47. 2, Celeste Polzonetti, UCLA, 12.79. 3, Janela Spencer, Ohio St., 12.79. 4, Tonie-Ann Forbes, Texas Tech, 12.80. 5, Symoria Adkins, Texas Tech, 12.82. 6, Jaiya Covington, Texas A&M, 12.96. 7, Rachel Mehringer, Indiana St., 12.99. 8, Tashina Alase, Southern, 13.18. Emmi Scales, Kentucky, DNF.
200 M
1, Adaejah Hodge, Georgia, 21.68. 2, Shawnti Jackson, LSU, 22.12. 3, Camryn Dickson, Texas A&M, 22.18. 4, Gabriella Matthews, Florida, 22.29. 5, Yahnari Lyons, Howard, 22.31. 6, Dajaz Defrand, Southern Cal, 22.44. 7, Alexis Brown, S. Carolina, 22.49. 8, Tiriah Kelley, Baylor, 22.54. 9, Christine Mallard, Southern Cal, 22.58.
400 M
1, Dejanea Oakley, Georgia, 48.79. 2, Madison Whyte, Southern Cal, 48.97. 3, Javonya Valcourt, Tennessee, 50.16. 4, Kaylyn Brown, Arkansas, 50.25. 5, Sydney Segalla, Boston College, 50.48. 6, Sanaria Butler, Arkansas, 50.51. 7, Rachel Joseph, Iowa St., 50.82. 8, Onyah Onyinye Favour, SE Louisiana, 50.91. 9, Braelyn Baker, Duke, 51.67.
400 M Hurdles
1, Akala Garrett, S. Carolina, 53.32. 2, Ameliah Birdow, Texas, 53.60. 3, Saira Prince, Arkansas, 54.36. 4, Michelle Smith, Georgia, 55.10. 5, Kelsie Belquist, Nebraska, 55.34. 6, Cenaiya Billups, Howard, 55.42. 7, Vanice Kerubo Nyagisera, 55.45. 8, Vanessa Balde, Texas Tech, 56.21. Morgan Herbst, Arkansas, 56.44.
800 M
1, Sanu Jallow, Arkansas, 1:56.85. 2, Hayley Kitching, Penn St., 1:57.65. 3, Lauren Tolbert, Duke, 1:58.22. 4, Makayla Paige, N. Carolina, 1:58.30. 5, Analisse Batista, Arkansas, 1:58.41. 6, Emmaculate Jemutai, Kansas, 1:58.55. 7, Gladys Chepngetich, Clemson, 1:59.53. 8, Janet Jepkemboi Amimo, Kentucky, 1:59.82. 9, Juliette Whittaker, Stanford, 2:00.54.
1500 M
1, Rosemary Longisa, Washington St., 4:12.10. 2, Salma Elbadra, S. Carolina, 4:12.89. 3, Juliet Cherubet, Oregon, 4:13.99. 4, Wilma Nielsen, Oregon, 4:13.40. 5, Carlee Hansen, BYU, 4:13.66. 6, Emmaculate Jemutai, Kansas, 4:14.75. 7, Tia Wilson, Florida, 4:15.20. 8, Carmen Alder, BYU, 4:15.26. 9, Silan Ayyildiz, Oregon, 4:15.47. 10, Hayle Burns, N. Arizona, 4:15.81. 11, Sadie Engelhardt, NC St., 4:16.96. 12, Elizabeth Whaley, Wake Forest, 4:18.49.
5000 M
1, Marion Jepngetich, New Mexico, 15:13.01. 2, Mercyline Kirwa, Iowa St., 15:13.72. 3, Judy Chepkoech, Florida, 15:14.43. 4, Betty Kipkore, Iowa St., 15:14.43. 5, Pamela Kosgei, New Mexico, 15:15.88. 6, Hilda Olemomoi, Florida, 15:16.23. 7, Edna Chelulei, E. Kentucky, 15:18.21. 8, Katie Bohlke, Virginia Tech, 15:18.71. 9, Jane Hedengren, BYU, 15:22.88. 10, Juliet Cherubet, Oregon, 15:25.41. 11, Hannah Gapes, NC St., 15:25.93. 12, Jadyn Keeler, N. Dakota, 15:27.43. 13, Chloe Thomas, Washington, 15:35.65. 14, Vera Sjoberg, N. Carolina, 15:42.42. 15, Domtila Cheruto, Oklahoma, 15:47.30. 16, Brynn Brown, N. Carolina, 15:51.69. 17, Bethany Michalak, NC St., 15:52.98. 18, Nancy Cherop, Clemson, 15:54.98. 19, Julia David-Smith, Washington, 15:58.27. 20, Rosina Machu, Gonzaga, 15:59.25. 21, Isca Chelangat, Oklahoma St., 16:04.00. 22, Edna Chepkemoi, LSU, 16:40.12. Doris Lemngole, Alabama, DQ.
3000 M Steeple
1, Taylor Lovell, BYU, 9:21.03. 2, Sophie Novak, Notre Dame, 9:26.53. 3, Cynthia Jemutai, Alabama, 9:33.36. 4, Angelina Napoleon, NC St., 9:35.56. 5, Katelyn Stewart-Barnett, Michigan St., 9:36.69. 6, Kate Putman, NC St., 9:45.96. 7, Jule Lindner, Virginia Tech, 9:47.96. 8, Mercy Kinyanjui, W. Virginia, 9:50.03. 9, Sydney Masciarelli, N. Carolina, 9:51.87. 10, Barrett Justema, Georgetown, 9:53.46. 11, Constanze Paoli, Idaho, 10:08.28. 12, Raygan Dimond, BYU, 10:25.18.
High Jump
1, Temitope Adeshina, Texas Tech, 1.96m. 2, Rose Yeboah, Illinois, 1.96. 3, Kya Crook, Arizona, 1.90. 4, Ela Velepec, Nebraska, 1.90. 4, Karsyn Leeling, Nebraska, 1.90. 6, Valentina Fakrogha, 1.87. 7, Paris Mikinski, Arizona, 1.87. 8, Alyssa Jones, Stanford, 1.87. 9, Amarianna Lofton, Purdue, 1.87. 10, Emma Gates, Arizona, 1.84. 11, Alysa Carrigan, Princeton, 1.84. 11, Maria Aboleda Angulo, Arkansas, 1.84. 13, Annishka McDonald, W. Virginia, 1.79. 13, Macaria Moore-Bastide, Cincinnati, 1.79. 13, Spirit Morgan, N. Carolina A&T, 1.79. 17, Diamonasia Taylor, Alabama, 1.79. 18, Evelyn Lavielle, Texas Tech, 1.79. 19, Jelese Alexander, Wichita St., 1.79. 19, Jenovia Logan, Rutgers, 1.79. 19, Kemarah Howard, Kentucky, 1.79. 22, Magdaline Campo, Miami, 1.74. 23, Amaya Bien-Aime, FIU, 1.74.
Triple Jump
1, Shantae Foreman, Clemson, 14.24m. 2, Sharifa Davronova, Oregon, 14.15. 3, Destini Smith, Kansas St., 13.79. 4, Asia Phillips, Florida, 13.57. 5, Chelsea Aninyei, UC Riverside, 13.52. 6, Maeva Tahou, Charleston South, 13.44. 7, Georgina Scoot, Princeton, 13.38. 8, Jeanne Le Goff, Texas, 13.38. 9, Adriana Kruzmane, Miami, 13.34. 10, Kayla Pinkard, Florida St., 13.26. 11, Daniela Wamokpego, Kansas St., 13.25. 12, Machaeda Linton, Texas A&M, 13.24. 13, Grace Oshiokpu, Texas Tech, 13.23. 14, Daedrian Belville, Alabama St., 13.19. 15, Taryn Burkett, Grand Canyon, 13.15. 16, Danah Nembhard, Georgia, 12.90. 17, Manie Mevo, Miss. St., 12.87. 18, Olivia Dowd, N. Carolina A&T, 12.80. 19, Diarra Sow, Minnesota, 12.80. 20, Kaitlyn Cook, Virginia Tech, 12.65. 21, Tamiah Washington, Texas Tech, 12.34.
4 X 100 M Relay
1, Southern Cal, 41.58. 2, LSU, 41.74. 3, Georgia, 41.89. 4, Texas A&M, 42.34. 5, Tennessee, 42.40. 6, Florida St., 42.81. 7, Texas, 42.94. 8, Texas Tech, 43.09. South Carolina, DNF.
4 X 400 M Relay
1, Arkanasas, 3:18.88. 2, Geogia, 3:20.96. 3, Tennessee, 3:23.75. 4, Duke, 3:24.59. 5, Iowa, 3:25.10. 6, Florida, 3:25.73. 7, Southern Cal, 3:26.80. 8, Kansas St., 3:29.27. 9, Kentucky, 3:29.60.
Discus
1, Alida van Daalen, Florida, 65.98m. 2, Joyce Oguama, Alabama, 59.98. 3, Ines Lopez, Arizona St., 59.96. 4, Alicia Khunou, Oregon, 57.44. 5, Klaire Kovatch, Colorado St., 57.01. 6, Layla Giordano, Princeton, 56.94. 7, Mari Josee Bovele-Linaka, Oregon, 56.65. 8, Abigail Martin, Texas A&M, 56.15. 9, Sofia Sluchaninova, Kansas, 55.94. 10, Princesse Hyman, LSU, 55.83. 11, Ava Roberts, UMBC, 55.82. 12, Chesni Scott, Oklahoma, 55.39. 13, Nadjela Wepiwe, Harvard, 55.25. 14, Jamora Alves, St. John’s, 54.95. 15, Summer Mosley, CSUN, 54.59. 16, Reese Garland, Southern Cal, 54.51. 17, McKenzie Davis, Texas Tech, 54.48. 18, Akari Isaac, Florida, 54.33. 19, Gracelyn Leiseth, Florida, 53.98. 20, Kaiah Fisher, BYU, 53.20. 21, Amelia Flynt, Nebraska, 52.13. 22, Calea Jackson, Miami, 51.84. 23, Camryn Massey, Auburn, 49.90. 24, Morgan Hallett, Ohio St., 48.49.
Heptathlon Long Jump
1, Sofia Cosculluela, Washington, 6.52m. 2, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 6.42. 3, Tabea Eitel, Texas, 6.38. 4, Ella Rush, Georgia, 6.29. 5, Meagan Humphries, Illinois, 6.24. 6, Pauline Bikembo, Florida, 6.08. 7, Marta Sivina, Vanderbilt, 6.07. 8, Maresa Hense, UConn, 6.04. 9, Logan Todorovich, Baylor, 6.03. 10, Zoey Bonds, BYU, 5.99. 11, Hollan Powers, Arizona, 5.98. 12, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 5.93. 13, Joey Perry, N. Iowa, 5.91. 14, Jenna Fee Feyerabend, San Diego St., 5.89. 15, Angel Richmore, Oklahoma, 5.88. 16, Kenli Nettles, Ball St., 5.86. 17, Annie Molenhouse, Oklhamo St., 5.83. 18, Abigail Weening, George Mason, 5.80. 19, Jolie Robinson, UC Irvine, 5.72. 20, Katy Stephens, N. Iowa, 5.71. 21, Julia Gunnell, Kentucky, 5.65. 22, Alice Taylor, Rice, 5.64. 23, Joy Anderson, UC Irvine, 5.17. 24, Liisa Maria Lusti, Oregon, 4.47.
Heptathlon Javelin
1, Pauline Bikembo, Florida, 45.71m. 2, Sofia Cosculluela, Washington, 44.06. 3, Katy Stephens, N. Iowa, 43.09. 4, Angel Richmore, Oklahoma, 43.07. 5, Tabea Eitel, Texas, 41.92. 6, Annie Molenhouse, Oklahoma St., 41.27. 7, Jenna Fee Feyerabend, San Diego St., 41.25. 8, Alice Taylor, Rice, 40.60. 9, Kenlie Nettles, Ball St., 40.56. 10, Jolie Robinson, UC Irvine, 40.05. 11, Logan Todorovich, Baylor, 38.10. 12, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 38.09. 13, Zoey Bonds, BYU, 37.77. 14, Joey Perry, N. Iowa, 37.21. 15, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 35.50. 16, Liisa-Maria Lusti, Oregon, 35.44. 17, Ella Rush, Georgia, 34.86. 18, Marta Sivina, Vanderbilt, 34.65. 19, Maresa Hense, UConn, 34.27. 20, Joy Anderson, UC Irvine, 33.72. 21, Julia Gunnell, Kentucky, 32.68. 22, Meagan Humphries, Illinois, 32.20. 23, Hollan Powers, Arizona, 31.71. 24, Abigail Weening, George Mason, 30.18.
Heptathlon 800 M
1, Maresa Hense, UConn, 2:10.05. 2, Hollan Powers, Arizona, 2:10.87. 3, Annie Molenhouse, Oklahoma St., 2:11.62. 4, Meagan Humphries, Illinois, 2:11.91. 5, Joey Perry, N. Iowa, 2:12.21. 6, Marta Sivina, Vanderbilt, 2:13.26. 7, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 2:14.05. 8, Julia Gunnell, Kentucky, 2:14.06. 9, Joy Anderson, UC Irvine, 2:15.22. 10, Pauline Bikembo, Florida, 2:17.47. 11, Sofia Cosculluela, Washington, 2:18.11. 12, Ella Rush, Georgia, 2:19.54. 13, Zoey Bonds, BYU, 2:20.14. 14, Tabea Eitel, Texas, 2:20.20. 15, Jenna Fee Feyerabend, San Diego St., 2:20.26. 16, Kenli Nettles, Ball St., 2:21.20. 17, Alice Taylor, Rice, 2:21.32. 17, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 2:21.32. 19, Angel Richmore, 2:22.08. 20, Logan Todorovich, Baylor, 2:25.11. 21, Katy Stephens, N. Iowa, 2:26.32. 22, Abigail Weening, George Mason, 2:29.18. 23, Jolie Robinson, UC Irvine, 2:32.27. Liisa-Maria Lusti, Oregon, DNS.
Heptathlon Standings
1, Sofia Cosculluela, Washington, 6182 points. 2, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 6084. 3, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 6010. 4, Hollan Powers, Arizona, 6008. 5, Meagan Humphries, Illinois, 6008. 6, Annie Molenhouse, Oklahoma St., 5971. 7, Tabea Eitel, Texas, 5948. 8, Joey Perry, N. Iowa, 5913. 9, Pauline Bikembo, Florida, 5903. 10, Maresa Hense, UConn, 5872. 11, Marta Sivina, Vanderbilt, 5778. 12, Katy Stephens, N. Iowa, 5776. 13, Zoey Bonds, BYU, 5775. 14, Ella Rush, Georgia, 5709. 15, Jenna Fee Feyerabend, San Diego St., 5709. 16, Kenli Nettles, Ball St., 5703. 17, Angel Richmore, Oklahoma, 5700. 18, Julia Gunnell, Kentucky, 5646. 19, Joy Anderson, UC Irvine, 5554. 20, Logan Todorovich, Baylor, 5533. 21, Alice Taylor, Rice, 5490. 22, Jolie Robinson, UC Irvine, 5313. 23, Abigail Weening, George Mason, 4467. Liisa-Maria Lusti, Oregon, DNF.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.