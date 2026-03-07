IndyCar Grand Prix of Phoenix Results

Saturday
At Phoenix Raceway
Avondale, AZ, Ariz.
Lap length: miles
(Start position in parentheses)
1. (2) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 250 laps, Running.
2. (11) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 250, Running.
3. (1) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
4. (7) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
5. (13) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 250, Running.
6. (6) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
7. (15) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, Running.
8. (5) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
9. (3) Graham Rahal, Dallara-Honda, 250, Running.
10. (19) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 250, Running.
11. (21) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
12. (24) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 250, Running.
13. (17) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
14. (18) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
15. (22) Dennis Hauger, 250, Running.
16. (25) Will Power, Dallara-Chevrolet, 249, Running.
17. (14) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 249, Running.
18. (4) Mick Schumacher, 248, Running.
19. (23) Caio Collet, 248, Running.
20. (9) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 247, Running.
21. (12) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 246, Running.
22. (8) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 245, Running.
23. (16) Louis Foster, Dallara-Honda, 140, Did not finish.
24. (10) Alex Palou, Dallara-Honda, 21, Did not finish.
25. (20) Romain Grosjean, Dallara-Chevrolet, 0, Did not finish.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 134.842 mph.
Time of Race: 01:51:14.4657.
Margin of Victory: 1.7937 seconds.
Cautions: 4 for 41 laps.
Lead Changes: 18 among 11 drivers.
Lap Leaders: Malukas 1-72, Rasmussen 73-76, Armstrong 77-84, Dixon 85-96, Hauger 97, O’Ward 98-107, Rasmussen 108-125, Newgarden 126, Malukas 127, Lundgaard 128-135, Rasmussen 136-145, Kirkwood 146-190, Rasmussen 191-192, Hauger 193-194, Ericsson 195-196, Power 197-206, Rasmussen 207-241, Kirkwood 242-243, Newgarden 244.
Points: Newgarden 78, Kirkwood 73, McLaughlin 66, O’Ward 63, Palou 59, Malukas 56, Lundgaard 54, Armstrong 50, Ericsson 43, Rossi 42.
