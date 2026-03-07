Live Radio
IndyCar Grand Prix of Phoenix Results

The Associated Press

March 7, 2026, 8:10 PM

Saturday

At Phoenix Raceway

Avondale, AZ, Ariz.

Lap length: miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 250 laps, Running.

2. (11) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 250, Running.

3. (1) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

4. (7) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

5. (13) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 250, Running.

6. (6) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

7. (15) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, Running.

8. (5) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

9. (3) Graham Rahal, Dallara-Honda, 250, Running.

10. (19) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 250, Running.

11. (21) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

12. (24) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 250, Running.

13. (17) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

14. (18) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

15. (22) Dennis Hauger, 250, Running.

16. (25) Will Power, Dallara-Chevrolet, 249, Running.

17. (14) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 249, Running.

18. (4) Mick Schumacher, 248, Running.

19. (23) Caio Collet, 248, Running.

20. (9) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 247, Running.

21. (12) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 246, Running.

22. (8) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 245, Running.

23. (16) Louis Foster, Dallara-Honda, 140, Did not finish.

24. (10) Alex Palou, Dallara-Honda, 21, Did not finish.

25. (20) Romain Grosjean, Dallara-Chevrolet, 0, Did not finish.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 134.842 mph.

Time of Race: 01:51:14.4657.

Margin of Victory: 1.7937 seconds.

Cautions: 4 for 41 laps.

Lead Changes: 18 among 11 drivers.

Lap Leaders: Malukas 1-72, Rasmussen 73-76, Armstrong 77-84, Dixon 85-96, Hauger 97, O’Ward 98-107, Rasmussen 108-125, Newgarden 126, Malukas 127, Lundgaard 128-135, Rasmussen 136-145, Kirkwood 146-190, Rasmussen 191-192, Hauger 193-194, Ericsson 195-196, Power 197-206, Rasmussen 207-241, Kirkwood 242-243, Newgarden 244.

Points: Newgarden 78, Kirkwood 73, McLaughlin 66, O’Ward 63, Palou 59, Malukas 56, Lundgaard 54, Armstrong 50, Ericsson 43, Rossi 42.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

