Hero Indian Open Scores

The Associated Press

March 26, 2026, 2:04 PM

Thursday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,416; Par: 72

First Round

Freddy Schott, Germany 32-34—66
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-32—67
Dan Bradbury, England 35-33—68
Martin Couvra, France 34-35—69
Gregorio De Leo, Italy 33-36—69
Calum Hill, Scotland 34-35—69
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-35—70
Davis Bryant, United States 34-36—70
Jorge Campillo, Spain 35-35—70
Ewen Ferguson, Scotland 33-37—70
Alex Fitzpatrick, England 33-37—70
Grant Forrest, Scotland 33-37—70
Matthew Jordan, England 36-34—70
James Morrison, England 35-35—70
Quim Vidal, Spain 36-34—70
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 33-38—71
Ugo Coussaud, France 37-34—71
MJ Daffue, South Africa 37-34—71
Jens Dantorp, Sweden 33-38—71
Manuel Elvira, Spain 34-37—71
Ross Fisher, England 33-38—71
Dylan Frittelli, South Africa 34-37—71
Jordan Gumberg, United States 35-36—71
Kota Kaneko, Japan 36-35—71
Kazuma Kobori, New Zealand 35-36—71
David Law, Scotland 35-36—71
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-36—71
Ryan Peake, Australia 37-34—71
Yurav Premlall, South Africa 32-39—71
Euan Walker, Scotland 32-39—71
Veer Ahlawat, India 38-34—72
Matthew Baldwin, England 36-36—72
Joe Dean, England 35-37—72
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36-36—72
Pablo Larrazabal, Spain 36-36—72
Matteo Manassero, Italy 36-36—72
Francesco Molinari, Italy 37-35—72
Anthony Quayle, Australia 35-37—72
Andy Sullivan, England 37-35—72
Mohd Azhar, India 39-29—68
Cameron Adam, Scotland 35-38—73
Rafa Cabrera Bello, Spain 36-37—73
Om Prakash Chouhan, India 34-39—73
Casey Jarvis, South Africa 39-34—73
Tobias Jonsson, Sweden 36-37—73
Kshitij Naveed Kaul, India 38-35—73
Thriston Lawrence, South Africa 36-37—73
Felix Mory, France 40-33—73
Dylan Naidoo, South Africa 40-33—73
David Ravetto, France 38-35—73
Brandon Robinson-Thompson, England 37-36—73
Benjamin Schmidt, England 34-39—73
Jack Senior, England 36-37—73
Kartik Singh, India 36-37—73
Darius Van Driel, Netherlands 38-35—73
Tom Vaillant, France 38-31—69
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-38—74
Adam Blomme, Sweden 38-36—74
Angad Cheema, India 33-41—74
Sean Crocker, United States 36-38—74
Jordan Doull, Australia 36-38—74
Joel Girrbach, Switzerland 35-39—74
Yuto Katsuragawa, Japan 37-37—74
Nathan Kimsey, England 36-38—74
Marcus Kinhult, Sweden 38-36—74
Romain Langasque, France 36-38—74
Stefano Mazzoli, Italy 36-38—74
Connor McKinney, Australia 35-39—74
Edoardo Molinari, Italy 38-36—74
Arjun Prasad, India 38-36—74
Sebastian Soderberg, Sweden 39-35—74
N Thangaraja, Sri Lanka 34-40—74
Nick Voke, New Zealand 36-38—74
Jack Buchanan, Australia 37-38—75
Harrison Crowe, Australia 38-37—75
Manu Gandas, India 35-40—75
Julien Guerrier, France 37-38—75
Michael Hollick, South Africa 36-39—75
Jamal Hossain, Bangladesh 38-37—75
Joakim Lagergren, Sweden 37-38—75
Junghwan Lee, South Korea 36-39—75
Joost Luiten, Netherlands 38-37—75
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-39—75
Dhruv Sheoran, India 38-37—75
Daniel Young, Scotland 34-41—75
Clement Charmasson, France 37-34—71
Marcus Armitage, England 38-38—76
Rikuya Hoshino, Japan 39-37—76
Badal Hossain, Bangladesh 39-37—76
Frederic Lacroix, France 36-40—76
Mikael Lindberg, Sweden 36-40—76
Oliver Lindell, Finland 40-36—76
Daniel Rodrigues, Portugal 38-38—76
Manoj S, India 37-39—76
Bernd Wiesberger, Austria 38-38—76
Jack Yule, England 35-41—76
Albin Bergstrom, Sweden 41-36—77
Akshay Bhatia, United States 33-44—77
Filippo Celli, Italy 39-38—77
Quentin Debove, France 38-39—77
Nacho Elvira, Spain 39-38—77
Ricardo Gouveia, Portugal 39-38—77
Oihan Guillamoundeguy, France 38-39—77
Khalin H Joshi, India 41-36—77
David Puig, Spain 37-40—77
Jovan Rebula, South Africa 39-38—77
Shubhankar Sharma, India 41-36—77
Maximilian Steinlechner, Austria 39-38—77
Saptak Talwar, India 38-39—77
Rayhan Thomas, India 39-38—77
Hugo Townsend, Sweden 37-40—77
Honey Baisoya, India 40-38—78
Angel Hidalgo, Spain 38-40—78
Francesco Laporta, Italy 37-41—78
Abhinav Lohan, India 36-42—78
David Micheluzzi, Australia 39-39—78
Sam Bairstow, England 39-40—79
Shaurya Bhattacharya, India 38-41—79
Rohan Dhole Patil, India 37-42—79
Tapy Ghai, India 38-41—79
Rashid Khan, India 37-42—79
Anshul Mishra, India 39-40—79
Elvis Smylie, Australia 36-43—79
Fred Biondi, Brazil 42-38—80
Jonathan Broomhead, South Africa 42-38—80
Anshul Kabthiyal, India 42-38—80
Yuvraj Sandhu, India 41-39—80
Aaron Cockerill, Canada 44-37—81
Robin Williams, South Africa 37-44—81
Sukhman Singh, India 43-40—83
Deepak Yadav, India 42-41—83
Jairaj Singh Sandhu, India 39-45—84
Kanav Chauhan, India 45-41—86
Shubham Jaglan, India 38-49—87
Joshua Berry, England 44-44—88
Amardip Sinh Malik, India 44-45—89
Akshay Sharma, India 46-43—89

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

