MLB Thursday American League FAVORITE LINE UNDERDOG LINE Minnesota -124 at DETROIT +104 at KANSAS CITY -122 Texas +102 Seattle…
MLB
Thursday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Minnesota
|-124
|at DETROIT
|+104
|at KANSAS CITY
|-122
|Texas
|+102
|Seattle
|-113
|at BALTIMORE
|-106
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Arizona
|-113
|at MIAMI
|-106
|at N.Y METS
|-139
|St. Louis
|+117
|Chicago Cubs
|-155
|at COLORADO
|+129
|LA Dodgers
|-149
|at PITTSBURGH
|+124
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO WHITE SOX
|OFF
|Atlanta
|OFF
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CAROLINA
|-154
|Vegas
|+128
Consensus odds provided by Sportradar
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