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Sports Betting Line

The Associated Press

June 10, 2026, 5:26 PM

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Minnesota -124 at DETROIT +104
at KANSAS CITY -122 Texas +102
Seattle -113 at BALTIMORE -106

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Arizona -113 at MIAMI -106
at N.Y METS -139 St. Louis +117
Chicago Cubs -155 at COLORADO +129
LA Dodgers -149 at PITTSBURGH +124

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO WHITE SOX OFF Atlanta OFF

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA -154 Vegas +128

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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