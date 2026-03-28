Ford Championship presented by Wild Horse Pass Scores

The Associated Press

March 28, 2026, 9:05 PM

Saturday

At The Cattail

Chandler, Ariz.

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,675; Par: 72

Third Round

Hyo Joo Kim 61-69-61—191
Nelly Korda 63-65-67—195
Chisato Iwai 68-65-67—200
Minami Katsu 65-66-69—200
Lydia Ko 60-71-69—200
Mimi Rhodes 67-70-63—200
Ina Yoon 67-66-67—200
In Gee Chun 68-64-69—201
Lindy Duncan 70-66-66—202
Ayaka Furue 67-66-69—202
Asterisk Talley 69-65-68—202
Jenny Bae 66-65-72—203
Manon De Roey 65-70-68—203
Frida Kinhult 64-68-71—203
Anna Nordqvist 67-69-68—204
Chiara Tamburlini 69-68-67—204
Peiyun Chien 65-72-68—205
Akie Iwai 66-71-68—205
Nastasia Nadaud 66-71-68—205
Cassie Porter 70-67-68—205
Hae-Ran Ryu 66-73-66—205
Sophia Schubert 66-68-71—205
Dewi Weber 66-69-70—205
Jing Yan 68-69-68—205
Yuri Yoshida 67-69-69—205
Rose Zhang 68-67-70—205
Weiwei Zhang 64-71-70—205
Na Rin An 66-70-70—206
Karis Davidson 69-66-71—206
Laney Frye 67-68-71—206
Nasa Hataoka 68-69-69—206
Esther Henseleit 65-71-70—206
Somi Lee 66-70-70—206
Jeong Eun Lee5 67-68-71—206
Julia Lopez Ramirez 69-70-67—206
Celine Boutier 72-67-68—207
Chella Choi 70-69-68—207
Ilhee Lee 69-70-68—207
Albane Valenzuela 69-68-70—207
Yana Wilson 67-69-71—207
Amy Yang 68-69-70—207
Angel Yin 70-69-68—207
Hye Jin Choi 68-70-70—208
Jennifer Kupcho 70-69-69—208
Rio Takeda 66-72-70—208
Perrine Delacour 70-67-72—209
Melanie Green 69-67-73—209
Megan Khang 67-71-71—209
Kokona Sakurai 66-72-71—209
Lottie Woad 68-71-70—209
Lauren Coughlin 70-68-72—210
Jin Hee Im 69-66-75—210
Yan Liu 70-68-72—210
Gaby Lopez 69-68-73—210
Emma McMyler 66-73-71—210
Natasha Andrea Oon 67-68-75—210
Carla Tejedo 68-68-74—210
Jeeno Thitikul 69-69-72—210
Yani Tseng 67-70-73—210
Ruoning Yin 69-68-73—210
Briana Chacon 69-70-72—211
Robyn Choi 68-69-74—211
Brooke Henderson 69-67-75—211
Ryann O’Toole 68-70-73—211
Madelene Sagstrom 70-68-73—211
Jenny Shin 67-68-76—211
Benedetta Moresco 72-66-74—212
Erica Shepherd 69-70-73—212
MinJi Kang 69-70-74—213
Ruixin Liu 66-72-75—213
Polly Mack 71-68-74—213
Saki Baba 68-68-78—214
Linnea Strom 71-68-75—214
Isi Gabsa 69-70-77—216
Maja Stark 68-68-80—216
Austin Ernst 72-67-79—218

Related News

Recommended

