PGA Championship field for Aronimink

NEWTOWN SQUARE, Pa. (AP) — The 154 players in the field for the 108th PGA Championship on May 14-17 at Aronimink Golf Club. Players listed only in the first category for which they qualified. Two spots are being held in case winners of the Truist Championship and Myrtle Beach Classic are already eligible:

PGA Champions (Lifetime)

Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Brooks Koepka, Justin Thomas, Collin Morikawa, Jimmy Walker, Jason Day, Rory McIlroy, Jason Dufner, Keegan Bradley, Martin Kaymer, Y.E. Yang, Padraig Harrington, Shaun Micheel.

Masters champions (5 years)

Jon Rahm.

U.S. Open champions (5 years)

J.J. Spaun, Bryson DeChambeau, Wyndham Clark, Matt Fitzpatrick.

British Open champions (5 years)

Brian Harman, Cameron Smith.

Players Championship winners (3 years)

Cameron Young.

Top three from Federation Ranking of the OWGR on April 27

Casey Jarvis, Travis Smyth, Kazuki Higa.

Senior PGA champion

Stewart Cink.

Top 15 and ties from the 2025 PGA Championship

Harris English, Davis Riley, Taylor Pendrith, J.T. Poston, Jhonattan Vegas, Ryan Gerard, Ben Griffin, Joe Highsmith, Si Woo Kim, Denny McCarthy, Joaquin Niemann.

Top 20 from the PGA Professional Championship

Jesse Droemer, Ben Kern, Michael Kartrude, Tyler Collet, Zach Haynes, Garrett Sapp, Austin Hurt, Braden Shattuck, Mark Geddes, Ben Polland, Michael Block, Bryce Fisher, Ryan Lenahan, Jared Jones, Francisco Bide, Chris Gabriele, Derek Berg, Ryan Vermeer, Paul McClure, Timothy Wiseman.

U.S. and European rosters from the 2025 Ryder Cup

Sam Burns, Patrick Cantlay, Russell Henley, Ludvig Aberg, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Hojgaard, Viktor Hovland, Shane Lowry, Robert MacIntyre, Justin Rose, Sepp Straka.

PGA Tour winners dating to the 2025 Charles Schwab Challenge

Ryan Fox, Aldrich Potgieter, Brian Campbell, Chris Gotterup, William Mouw, Kurt Kitayama, Steven Fisk, Michael Brennan, Adam Schenk, Sami Valimaki, Jacob Bridgeman, Nico Echavarria, Akshay Bhatia, Ricky Castillo, Gary Woodland, Alex Fitzpatrick.

Top 70 from the PGA Championship points list (official PGA Tour money from May 11, 2025, through May 3, 2026)

Maverick McNealy, Rickie Fowler, Corey Conners, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee, Harry Hall, Jake Knapp, Nick Taylor, Adam Scott, Daniel Berger, Sam Stevens, Matt McCarty, Nicolai Hojgaard, Jordan Spieth, Andrew Novak, Ryo Hisatsune, Max Greyserman, Alex Noren, Michael Thorbjornsen, Pierceson Coody, Alex Smalley, Bud Cauley, Patrick Rodgers, Chris Kirk, Michael Kim, Sahith Theegala, Matti Schmid, Matt Wallace, Andrew Putnam, Emiliano Grillo, David Lipsky, Rico Hoey.

Top three from the 2026 European tour Asian Swing

Mikael Lindberg, Bernd Wiesberger, Jordan Gumberg.

Special invitations

Luke Donald, Patrick Reed, Marco Penge, Aaron Rai, Kristoffer Reitan, David Puig, Thomas Detry, Jayden Schaper, Jordan Smith, Johnny Keefer, Rasmus Neergaard-Petersen, Sungjae Im, Max McGreevy, Haotong Li, Garrick Higgo, John Parry, Austin Smotherman, Elvis Smylie, Lucas Glover, Daniel Hillier, Christiaan Bezuidenhout, Daniel Brown, Stefan Jaeger, Adrien Saddier, Tom McKibbin, Dustin Johnson, Andy Sullivan, Angel Ayora, Keith Mitchell, Chandler Blanchet, Billy Horschel, Ian Holt, Kota Kaneko, Max Homa.

Alternates

Sudarshan Yellamaraju, Tom Hoge, Kevin Yu, Mac Meissner, Tony Finau, Kevin Roy, Davis Thompson.

