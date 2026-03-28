All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|62
|40
|16
|3
|3
|86
|196
|147
|Maine
|61
|37
|16
|6
|2
|82
|191
|147
|Adirondack
|61
|34
|19
|7
|1
|76
|178
|168
|Reading
|62
|32
|21
|7
|2
|73
|177
|178
|Trois-Rivieres
|61
|29
|26
|2
|4
|64
|168
|175
|Worcester
|61
|27
|27
|5
|2
|61
|159
|188
|Norfolk
|62
|26
|32
|4
|0
|56
|184
|213
|Greensboro
|62
|18
|37
|6
|1
|43
|164
|225
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|64
|43
|13
|6
|2
|94
|219
|131
|Atlanta
|63
|41
|19
|2
|1
|85
|183
|153
|South Carolina
|64
|41
|20
|1
|2
|85
|197
|180
|Savannah
|63
|29
|30
|3
|1
|62
|188
|187
|Jacksonville
|62
|25
|29
|7
|1
|58
|156
|196
|Greenville
|60
|24
|28
|7
|1
|56
|158
|181
|Orlando
|64
|24
|35
|4
|1
|53
|159
|203
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|62
|37
|15
|5
|5
|84
|212
|165
|Fort Wayne
|59
|37
|15
|9
|0
|83
|209
|157
|Indy
|61
|30
|23
|8
|1
|69
|158
|160
|Cincinnati
|61
|30
|27
|4
|0
|64
|185
|212
|Kalamazoo
|61
|29
|26
|3
|3
|64
|196
|216
|Bloomington
|61
|31
|27
|2
|3
|63
|189
|194
|Iowa
|62
|20
|36
|4
|2
|46
|160
|220
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|62
|49
|10
|2
|1
|101
|224
|135
|Idaho
|64
|38
|19
|6
|1
|83
|222
|194
|Allen
|62
|34
|23
|5
|0
|73
|218
|185
|Tahoe
|63
|31
|27
|2
|3
|67
|225
|227
|Wichita
|60
|24
|26
|5
|4
|58
|168
|186
|Rapid City
|62
|26
|31
|4
|1
|57
|192
|215
|Utah
|64
|24
|31
|8
|1
|57
|204
|230
|Tulsa
|62
|21
|36
|5
|0
|47
|156
|227
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Kalamazoo 4, Adirondack 3
Reading 3, Norfolk 0
Atlanta 3, Orlando 1
Wheeling 4, Worcester 0
Indy 3, Toledo 2
Florida 5, Savannah 2
Fort Wayne 4, Bloomington 3
Cincinnati 6, Iowa 1
South Carolina 2, Idaho 1
Rapid City 5, Tahoe 3
Saturday’s Games
Maine 3, Greensboro 2
Cincinnati at Iowa, 7 p.m.
Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.
Norfolk at Reading, 7 p.m.
Savannah at Florida, 7 p.m.
Orlando at Greenville, ppd
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.
Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.
Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kansas City at Tulsa, ppd
Trois-Rivieres at Tulsa, 8:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.
South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Greensboro at Maine, 3 p.m.
Kalamazoo at Adirondack, 3 p.m.
Norfolk at Reading, 3 p.m.
Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.
Trois-Rivieres at Wichita, 3:05 p.m.
Cincinnati at Iowa, 4 p.m.
Fort Wayne at Indy, 4 p.m.
Worcester at Wheeling, 4:10 p.m.
Allen at Utah, 5:10 p.m.
Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.
Rapid City at Tahoe, 6 p.m.
Savannah at Orlando, 6 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Savannah at Greenville, 7:05 p.m.
