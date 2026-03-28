ECHL Glance

The Associated Press

March 28, 2026, 4:45 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 62 40 16 3 3 86 196 147
Maine 61 37 16 6 2 82 191 147
Adirondack 61 34 19 7 1 76 178 168
Reading 62 32 21 7 2 73 177 178
Trois-Rivieres 61 29 26 2 4 64 168 175
Worcester 61 27 27 5 2 61 159 188
Norfolk 62 26 32 4 0 56 184 213
Greensboro 62 18 37 6 1 43 164 225

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 64 43 13 6 2 94 219 131
Atlanta 63 41 19 2 1 85 183 153
South Carolina 64 41 20 1 2 85 197 180
Savannah 63 29 30 3 1 62 188 187
Jacksonville 62 25 29 7 1 58 156 196
Greenville 60 24 28 7 1 56 158 181
Orlando 64 24 35 4 1 53 159 203

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 62 37 15 5 5 84 212 165
Fort Wayne 59 37 15 9 0 83 209 157
Indy 61 30 23 8 1 69 158 160
Cincinnati 61 30 27 4 0 64 185 212
Kalamazoo 61 29 26 3 3 64 196 216
Bloomington 61 31 27 2 3 63 189 194
Iowa 62 20 36 4 2 46 160 220

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 62 49 10 2 1 101 224 135
Idaho 64 38 19 6 1 83 222 194
Allen 62 34 23 5 0 73 218 185
Tahoe 63 31 27 2 3 67 225 227
Wichita 60 24 26 5 4 58 168 186
Rapid City 62 26 31 4 1 57 192 215
Utah 64 24 31 8 1 57 204 230
Tulsa 62 21 36 5 0 47 156 227

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Kalamazoo 4, Adirondack 3

Reading 3, Norfolk 0

Atlanta 3, Orlando 1

Wheeling 4, Worcester 0

Indy 3, Toledo 2

Florida 5, Savannah 2

Fort Wayne 4, Bloomington 3

Cincinnati 6, Iowa 1

South Carolina 2, Idaho 1

Rapid City 5, Tahoe 3

Saturday’s Games

Maine 3, Greensboro 2

Cincinnati at Iowa, 7 p.m.

Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.

Norfolk at Reading, 7 p.m.

Savannah at Florida, 7 p.m.

Orlando at Greenville, ppd

Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.

Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.

Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.

Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kansas City at Tulsa, ppd

Trois-Rivieres at Tulsa, 8:05 p.m.

Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.

South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Greensboro at Maine, 3 p.m.

Kalamazoo at Adirondack, 3 p.m.

Norfolk at Reading, 3 p.m.

Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.

Trois-Rivieres at Wichita, 3:05 p.m.

Cincinnati at Iowa, 4 p.m.

Fort Wayne at Indy, 4 p.m.

Worcester at Wheeling, 4:10 p.m.

Allen at Utah, 5:10 p.m.

Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.

Rapid City at Tahoe, 6 p.m.

Savannah at Orlando, 6 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Savannah at Greenville, 7:05 p.m.

