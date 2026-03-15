ECHL Glance

The Associated Press

March 15, 2026, 7:59 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 58 36 16 3 3 78 182 141
Maine 56 33 16 5 2 73 173 140
Adirondack 56 31 17 7 1 70 162 153
Reading 57 30 20 6 1 67 165 166
Trois-Rivieres 57 28 25 1 3 60 161 165
Worcester 57 26 24 5 2 59 152 171
Norfolk 57 24 29 4 0 52 171 197
Greensboro 58 17 35 5 1 40 152 209

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 60 39 13 6 2 86 194 123
South Carolina 59 38 18 1 2 79 183 159
Atlanta 57 37 17 2 1 77 170 141
Savannah 57 28 25 3 1 60 172 160
Greenville 57 23 27 6 1 53 151 175
Orlando 60 24 31 4 1 53 154 184
Jacksonville 58 22 28 7 1 52 147 192

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 57 35 14 4 4 78 197 147
Fort Wayne 58 34 15 9 0 77 199 150
Indy 58 27 22 8 1 63 146 154
Bloomington 58 29 25 2 2 62 171 178
Cincinnati 57 28 26 3 0 59 173 204
Kalamazoo 57 26 25 3 3 58 181 207
Iowa 57 19 32 4 2 44 149 196

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 59 46 10 2 1 95 211 132
Idaho 59 36 18 4 1 77 205 184
Allen 58 32 21 5 0 69 198 172
Tahoe 59 29 25 2 3 63 211 214
Wichita 57 24 24 5 4 57 165 177
Utah 60 23 28 8 1 55 198 215
Rapid City 58 24 29 4 1 53 181 201
Tulsa 58 19 34 5 0 43 149 216

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Saturday’s Games

Cincinnati 4, Iowa 2

Maine 3, Norfolk 2

Toledo 4, South Carolina 3

Florida 4, Jacksonville 2

Greenville 5, Orlando 3

Indy 3, Kalamazoo 2

Trois-Rivieres 6, Greensboro 0

Worcester 5, Reading 2

Wheeling 4, Adirondack 2

Bloomington 3, Fort Wayne 2

Idaho 2, Allen 1

Rapid City 3, Wichita 2

Tulsa 4, Utah 3

Kansas City 8, Tahoe 1

Sunday’s Games

Greensboro 4, Trois-Rivieres 1

Jacksonville 3, Florida 2

Orlando 3, Greenville 1

Reading 4, Worcester 2

Atlanta 4, South Carolina 3

Fort Wayne 1, Indy 0

Utah 4, Tulsa 3

Monday’s Games

Toledo at Savannah, 7 p.m.

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Florida at Orlando, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.

Bloomington at Cincinnati, 7:35 p.m.

Kansas City at Iowa, 8 p.m.

Tulsa at Idaho, 9:10 p.m.

