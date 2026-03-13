ECHL Glance

The Associated Press

March 13, 2026, 10:52 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 56 35 15 3 3 76 174 133
Maine 55 32 16 5 2 71 170 138
Adirondack 55 31 16 7 1 70 160 149
Reading 55 29 19 6 1 65 159 159
Trois-Rivieres 55 27 24 1 3 58 154 161
Worcester 55 25 23 5 2 57 145 165
Norfolk 56 24 29 3 0 51 169 194
Greensboro 56 16 34 5 1 38 148 202

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 58 38 12 6 2 84 188 118
South Carolina 57 38 18 1 0 77 177 151
Atlanta 56 36 17 2 1 75 166 138
Savannah 57 28 25 3 1 60 172 160
Greenville 55 22 26 6 1 51 145 169
Orlando 58 23 30 4 1 51 148 178
Jacksonville 56 21 27 7 1 50 142 186

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 56 34 14 4 4 76 193 144
Fort Wayne 55 32 15 8 0 72 190 143
Indy 56 26 21 8 1 61 143 151
Bloomington 57 28 25 2 2 60 168 176
Kalamazoo 56 26 24 3 3 58 179 204
Cincinnati 56 27 26 3 0 57 169 202
Iowa 56 19 31 4 2 44 147 192

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 57 44 10 2 1 91 197 126
Idaho 58 35 18 4 1 75 203 183
Allen 57 32 20 5 0 69 197 170
Tahoe 57 29 23 2 3 63 205 200
Wichita 55 23 23 5 4 55 160 172
Utah 58 22 28 7 1 52 191 208
Rapid City 56 23 28 4 1 51 176 196
Tulsa 56 18 33 5 0 41 142 209

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Toledo 5, Savannah 3

Florida 5, Atlanta 1

Rapid City 4, Wichita 3

Utah 7, Tulsa 1

Friday’s Games

Indy 2, Fort Wayne 1

Jacksonville 2, Greenville 1

Orlando 5, Savannah 0

Trois-Rivieres 6, Greensboro 3

South Carolina 5, Toledo 1

Wheeling 4, Adirondack 0

Norfolk 4, Maine 1

Cincinnati 4, Iowa 3

Kalamazoo 6, Bloomington 2

Allen 2, Idaho 1

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Kansas City at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Iowa at Cincinnati, 4:05 p.m.

Norfolk at Maine, 6 p.m.

Toledo at South Carolina, 6:05 p.m.

Florida at Jacksonville, 7 p.m.

Greenville at Orlando, 7 p.m.

Indy at Kalamazoo, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Greensboro, 7 p.m.

Worcester at Reading, 7 p.m.

Adirondack at Wheeling, 7:10 p.m.

Fort Wayne at Bloomington, 8 p.m.

Idaho at Allen, 8:10 p.m.

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Tulsa at Utah, 9:10 p.m.

Kansas City at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Florida at Jacksonville, 3 p.m.

Greenville at Orlando, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Greensboro, 3 p.m.

Worcester at Reading, 3 p.m.

South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.

Indy at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Tulsa at Utah, 5:10 p.m.

Monday’s Games

Toledo at Savannah, 7 p.m.

