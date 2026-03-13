All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|56
|35
|15
|3
|3
|76
|174
|133
|Maine
|55
|32
|16
|5
|2
|71
|170
|138
|Adirondack
|55
|31
|16
|7
|1
|70
|160
|149
|Reading
|55
|29
|19
|6
|1
|65
|159
|159
|Trois-Rivieres
|55
|27
|24
|1
|3
|58
|154
|161
|Worcester
|55
|25
|23
|5
|2
|57
|145
|165
|Norfolk
|56
|24
|29
|3
|0
|51
|169
|194
|Greensboro
|56
|16
|34
|5
|1
|38
|148
|202
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|58
|38
|12
|6
|2
|84
|188
|118
|South Carolina
|57
|38
|18
|1
|0
|77
|177
|151
|Atlanta
|56
|36
|17
|2
|1
|75
|166
|138
|Savannah
|57
|28
|25
|3
|1
|60
|172
|160
|Greenville
|55
|22
|26
|6
|1
|51
|145
|169
|Orlando
|58
|23
|30
|4
|1
|51
|148
|178
|Jacksonville
|56
|21
|27
|7
|1
|50
|142
|186
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|56
|34
|14
|4
|4
|76
|193
|144
|Fort Wayne
|55
|32
|15
|8
|0
|72
|190
|143
|Indy
|56
|26
|21
|8
|1
|61
|143
|151
|Bloomington
|57
|28
|25
|2
|2
|60
|168
|176
|Kalamazoo
|56
|26
|24
|3
|3
|58
|179
|204
|Cincinnati
|56
|27
|26
|3
|0
|57
|169
|202
|Iowa
|56
|19
|31
|4
|2
|44
|147
|192
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|57
|44
|10
|2
|1
|91
|197
|126
|Idaho
|58
|35
|18
|4
|1
|75
|203
|183
|Allen
|57
|32
|20
|5
|0
|69
|197
|170
|Tahoe
|57
|29
|23
|2
|3
|63
|205
|200
|Wichita
|55
|23
|23
|5
|4
|55
|160
|172
|Utah
|58
|22
|28
|7
|1
|52
|191
|208
|Rapid City
|56
|23
|28
|4
|1
|51
|176
|196
|Tulsa
|56
|18
|33
|5
|0
|41
|142
|209
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Toledo 5, Savannah 3
Florida 5, Atlanta 1
Rapid City 4, Wichita 3
Utah 7, Tulsa 1
Friday’s Games
Indy 2, Fort Wayne 1
Jacksonville 2, Greenville 1
Orlando 5, Savannah 0
Trois-Rivieres 6, Greensboro 3
South Carolina 5, Toledo 1
Wheeling 4, Adirondack 0
Norfolk 4, Maine 1
Cincinnati 4, Iowa 3
Kalamazoo 6, Bloomington 2
Allen 2, Idaho 1
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Kansas City at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Iowa at Cincinnati, 4:05 p.m.
Norfolk at Maine, 6 p.m.
Toledo at South Carolina, 6:05 p.m.
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
Greenville at Orlando, 7 p.m.
Indy at Kalamazoo, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Greensboro, 7 p.m.
Worcester at Reading, 7 p.m.
Adirondack at Wheeling, 7:10 p.m.
Fort Wayne at Bloomington, 8 p.m.
Idaho at Allen, 8:10 p.m.
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Tulsa at Utah, 9:10 p.m.
Kansas City at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Florida at Jacksonville, 3 p.m.
Greenville at Orlando, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Greensboro, 3 p.m.
Worcester at Reading, 3 p.m.
South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.
Indy at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Tulsa at Utah, 5:10 p.m.
Monday’s Games
Toledo at Savannah, 7 p.m.
