EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|53
|33
|14
|3
|3
|72
|167
|131
|Adirondack
|52
|31
|15
|5
|1
|68
|156
|139
|Maine
|52
|30
|15
|5
|2
|67
|163
|130
|Reading
|52
|27
|18
|6
|1
|61
|154
|152
|Worcester
|52
|25
|21
|5
|1
|56
|136
|150
|Trois-Rivieres
|52
|24
|24
|1
|3
|52
|138
|151
|Norfolk
|53
|21
|29
|3
|0
|45
|157
|190
|Greensboro
|53
|15
|32
|5
|1
|36
|138
|192
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|55
|36
|11
|6
|2
|80
|180
|112
|Atlanta
|54
|35
|16
|2
|1
|73
|161
|132
|South Carolina
|55
|36
|18
|1
|0
|73
|169
|148
|Savannah
|54
|28
|22
|3
|1
|60
|167
|147
|Greenville
|53
|22
|25
|5
|1
|50
|143
|164
|Orlando
|55
|21
|29
|4
|1
|47
|139
|175
|Jacksonville
|53
|19
|26
|7
|1
|46
|133
|178
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|53
|32
|13
|4
|4
|72
|182
|135
|Fort Wayne
|53
|31
|14
|8
|0
|70
|184
|139
|Indy
|53
|25
|19
|8
|1
|59
|135
|142
|Bloomington
|53
|26
|23
|2
|2
|56
|155
|159
|Kalamazoo
|53
|24
|23
|3
|3
|54
|166
|195
|Cincinnati
|53
|25
|25
|3
|0
|53
|162
|192
|Iowa
|53
|18
|30
|3
|2
|41
|137
|180
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|55
|43
|9
|2
|1
|89
|190
|119
|Idaho
|56
|35
|17
|4
|0
|74
|201
|178
|Allen
|54
|29
|20
|5
|0
|63
|182
|164
|Tahoe
|55
|28
|22
|2
|3
|61
|198
|193
|Wichita
|53
|23
|22
|4
|4
|54
|156
|163
|Rapid City
|54
|22
|27
|4
|1
|49
|171
|190
|Utah
|55
|20
|28
|7
|0
|47
|177
|204
|Tulsa
|53
|18
|30
|5
|0
|41
|136
|189
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Savannah 6, Greensboro 3
Friday’s Games
Kalamazoo 6, Jacksonville 5
Maine 5, Trois-Rivieres 3
Wichita 1, Indy 0
Idaho 4, Norfolk 3
South Carolina 4, Atlanta 1
Toledo 3, Cincinnati 2
Florida 4, Greenville 0
Bloomington 3, Utah 2
Kansas City 5, Tahoe 2
Tulsa 4, Allen 1
Wheeling 4, Rapid City 3
Savannah at Orlando, ppd
Saturday’s Games
Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Jacksonville at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Bloomington at Indy, 7 p.m.
Greenville at Florida, 7 p.m.
Orlando at Florida, 7 p.m.
Reading at Greensboro, 7 p.m.
Idaho at Norfolk, 7:05 p.m.
Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.
Utah at Cincinnati, 7:35 p.m.
Wichita at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Tulsa at Allen, 8:10 p.m.
Wheeling at Rapid City, 9:05 p.m.
Sunday’s Games
Adirondack at Maine, 3 p.m.
Atlanta at Orlando, 3 p.m.
Jacksonville at Kalamazoo, 3 p.m.
Reading at Greensboro, 3 p.m.
Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.
Utah at Cincinnati, 3:05 p.m.
Tulsa at Allen, 3:10 p.m.
Wichita at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Indy at Toledo, 5:15 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
