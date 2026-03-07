Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

March 7, 2026, 12:40 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 53 33 14 3 3 72 167 131
Adirondack 52 31 15 5 1 68 156 139
Maine 52 30 15 5 2 67 163 130
Reading 52 27 18 6 1 61 154 152
Worcester 52 25 21 5 1 56 136 150
Trois-Rivieres 52 24 24 1 3 52 138 151
Norfolk 53 21 29 3 0 45 157 190
Greensboro 53 15 32 5 1 36 138 192

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 55 36 11 6 2 80 180 112
Atlanta 54 35 16 2 1 73 161 132
South Carolina 55 36 18 1 0 73 169 148
Savannah 54 28 22 3 1 60 167 147
Greenville 53 22 25 5 1 50 143 164
Orlando 55 21 29 4 1 47 139 175
Jacksonville 53 19 26 7 1 46 133 178

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 53 32 13 4 4 72 182 135
Fort Wayne 53 31 14 8 0 70 184 139
Indy 53 25 19 8 1 59 135 142
Bloomington 53 26 23 2 2 56 155 159
Kalamazoo 53 24 23 3 3 54 166 195
Cincinnati 53 25 25 3 0 53 162 192
Iowa 53 18 30 3 2 41 137 180

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 55 43 9 2 1 89 190 119
Idaho 56 35 17 4 0 74 201 178
Allen 54 29 20 5 0 63 182 164
Tahoe 55 28 22 2 3 61 198 193
Wichita 53 23 22 4 4 54 156 163
Rapid City 54 22 27 4 1 49 171 190
Utah 55 20 28 7 0 47 177 204
Tulsa 53 18 30 5 0 41 136 189

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Savannah 6, Greensboro 3

Friday’s Games

Kalamazoo 6, Jacksonville 5

Maine 5, Trois-Rivieres 3

Wichita 1, Indy 0

Idaho 4, Norfolk 3

South Carolina 4, Atlanta 1

Toledo 3, Cincinnati 2

Florida 4, Greenville 0

Bloomington 3, Utah 2

Kansas City 5, Tahoe 2

Tulsa 4, Allen 1

Wheeling 4, Rapid City 3

Savannah at Orlando, ppd

Saturday’s Games

Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Jacksonville at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Bloomington at Indy, 7 p.m.

Greenville at Florida, 7 p.m.

Orlando at Florida, 7 p.m.

Reading at Greensboro, 7 p.m.

Idaho at Norfolk, 7:05 p.m.

Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.

Utah at Cincinnati, 7:35 p.m.

Wichita at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Tulsa at Allen, 8:10 p.m.

Wheeling at Rapid City, 9:05 p.m.

Sunday’s Games

Adirondack at Maine, 3 p.m.

Atlanta at Orlando, 3 p.m.

Jacksonville at Kalamazoo, 3 p.m.

Reading at Greensboro, 3 p.m.

Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.

Utah at Cincinnati, 3:05 p.m.

Tulsa at Allen, 3:10 p.m.

Wichita at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Indy at Toledo, 5:15 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

