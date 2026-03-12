Live Radio
BNP Paribas Open Results

The Associated Press

March 12, 2026, 11:51 PM

Thursday

At Indian Wells Tennis Garden

Indian Wells, Calif.

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Thursday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Quarterfinals

Alexander Zverev (4), Germany, def. Arthur Fils (30), France, 6-2, 6-3.

Jannik Sinner (2), Italy, def. Learner Tien (25), United States, 6-1, 6-2.

Daniil Medvedev (11), Russia, def. Jack Draper (14), Britain, 6-1, 7-5.

Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Cameron Norrie (27), Britain, 6-3, 6-4.

Women’s Singles

Quarterfinals

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Victoria Mboko (10), Canada, 7-6 (0), 6-4.

Linda Noskova (14), Czechia, def. Talia Gibson, Australia, 6-2, 4-6, 6-2.

Elina Svitolina (9), Ukraine, def. Iga Swiatek (2), Poland, 6-2, 4-6, 6-4.

Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Jessica Pegula (5), United States, 6-1, 7-6 (4).

Men’s Doubles

Quarterfinals

Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (4), Britain, 3-6, 6-3, 10-8.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, 6-4, 6-2.

Women’s Doubles

Semifinals

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (7), Spain, 6-3, 6-4.

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (3), Czechia, def. Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, 6-2, 6-2.

Mixed Doubles

Quarterfinals

Gabriela Dabrowski, Canada, and Lloyd Glasspool (1), Britain, def. Tim Putz, Germany, and Erin Routliffe, New Zealand, 7-5, 6-4.

Maria Sakkari and Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Marcelo Arevalo, El Salvador, and Luisa Stefani (3), Brazil, 7-5, 7-6 (0).

Belinda Bencic, Switzerland, and Flavio Cobolli, Italy, def. Kristina Mladenovic and Manuel Guinard, France, 6-3, 6-4.

Sara Errani and Andrea Vavassori (4), Italy, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Julian Cash, Britain, 6-2, 6-4.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

