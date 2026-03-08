Live Radio
Blue Bay LPGA Scores

The Associated Press

March 8, 2026, 7:36 AM

Sunday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Final Round

Mi Hyang Lee, $500,000 67-66-71-73—277
Weiwei Zhang, $320,000 66-71-72-69—278
Aditi Ashok, $205,000 68-70-70-72—280
Auston Kim, $205,000 67-68-74-71—280
Hye Jin Choi, $113,750 71-68-68-74—281
A Lim Kim, $113,750 70-67-71-73—281
Yu Liu, $113,750 68-66-73-74—281
Rio Takeda, $113,750 71-70-67-73—281
Jenny Bae, $58,931 70-71-71-71—283
Erika Hara, $51,145 71-71-71-71—284
Lucy Li, $51,145 71-72-67-74—284
Esther Henseleit, $44,456 68-71-74-72—285
Yan Liu, $44,456 70-73-68-74—285
Yujie Liu 70-74-70-71—285
Lindy Duncan, $38,118 69-73-70-74—286
Ayaka Furue, $38,118 68-69-76-73—286
Erica Shepherd, $38,118 73-72-70-71—286
You Min Hwang, $31,422 66-72-73-76—287
Mary Liu, $31,422 66-72-77-72—287
Leona Maguire, $31,422 69-73-69-76—287
Alexa Pano, $31,422 71-69-73-74—287
Jenny Shin, $31,422 71-70-74-72—287
Shiyuan Zhou, $28,064 69-72-72-75—288
Robyn Choi, $25,540 71-70-72-76—289
Pornanong Phatlum, $25,540 68-70-75-76—289
Jing Yan, $25,540 73-71-72-73—289
Ruoning Yin, $25,540 68-71-74-76—289
Peiyun Chien, $21,455 73-74-71-72—290
Laney Frye, $21,455 74-71-73-72—290
Muni He, $21,455 71-69-70-80—290
Chanettee Wannasaen, $21,455 69-79-73-69—290
Ying Xu, $21,455 69-74-73-74—290
Wei-Ling Hsu, $17,179 70-78-71-72—291
Yuai Ji, $17,179 74-73-66-78—291
Yuna Nishimura, $17,179 77-69-73-72—291
Mimi Rhodes, $17,179 75-70-71-75—291
Yuka Saso, $17,179 75-72-71-73—291
Albane Valenzuela, $17,179 73-70-74-74—291
Perrine Delacour, $13,934 73-73-73-73—292
Frida Kinhult, $13,934 71-70-80-71—292
Dongeun Lee, $13,934 74-71-72-75—292
Jasmine Suwannapura, $13,934 75-73-69-75—292
Ana Belac, $12,065 74-73-70-76—293
Linnea Strom, $12,065 73-71-76-73—293
Bailey Tardy, $12,065 74-69-74-76—293
Chella Choi, $10,557 70-74-73-77—294
Ruixin Liu, $10,557 71-77-72-74—294
Chiara Tamburlini, $10,557 72-76-71-75—294
Yana Wilson, $10,557 72-73-76-73—294
Gemma Dryburgh, $8,275 71-73-76-75—295
Soo Bin Joo, $8,275 74-74-76-71—295
Xinen Lin, $8,275 71-72-78-74—295
Carolina Lopez-Chacarra Coto, $8,275 69-72-78-76—295
Haruka Morita-WanyaoLu, $8,275 72-73-75-75—295
Nastasia Nadaud, $8,275 74-73-74-74—295
Kokona Sakurai, $8,275 71-72-76-76—295
Hinako Shibuno, $8,275 74-70-70-81—295
Zixuan Wang, $8,275 71-77-73-74—295
Dewi Weber, $8,275 71-73-73-78—295
Briana Chacon, $6,525 72-74-70-80—296
Ssu-Chia Cheng, $6,525 76-71-74-75—296
Jodi Ewart Shadoff, $6,525 75-72-78-71—296
Emma McMyler, $6,525 68-74-75-79—296
Zining An, $6,033 67-75-78-77—297
Melanie Green, $6,033 73-74-71-79—297
Haya Lin, $6,033 72-76-72-77—297
Laetitia Beck, $5,639 72-72-74-80—298
Xiang Sui, $5,639 74-72-77-75—298
Suvichaya Vinijchaitham, $5,639 75-71-75-77—298
Gina Kim, $5,377 72-76-73-79—300
Celine Borge, $5,214 74-74-74-79—301
MinJi Kang, $5,214 72-74-79-76—301
Shuying Li, $5,081 74-73-75-81—303
Arpichaya Yubol, $5,081 77-71-75-80—303
Lauren Walsh, $4,983 71-77-80-76—304

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

