2026 Milwaukee Brewers Schedule

March 26 Chicago White Sox, 2:10 p.m.
March 28 Chicago White Sox, 7:10 p.m.
March 29 Chicago White Sox, 2:10 p.m.
March 30 Tampa Bay, 7:40 p.m.
March 31 Tampa Bay, 7:40 p.m.
April 1 Tampa Bay, 1:40 p.m.
April 3 at Kansas City, 7:45 p.m.
April 4 at Kansas City, 4:10 p.m.
April 5 at Kansas City, 2:10 p.m.
April 6 at Boston, 6:45 p.m.
April 7 at Boston, 6:45 p.m.
April 8 at Boston, 1:35 p.m.
April 10 Washington, 7:40 p.m.
April 11 Washington, 7:10 p.m.
April 12 Washington, 2:10 p.m.
April 14 Toronto, 7:40 p.m.
April 15 Toronto, 7:40 p.m.
April 16 Toronto, 1:40 p.m.
April 17 at Miami, 7:10 p.m.
April 18 at Miami, 4:10 p.m.
April 19 at Miami, 1:40 p.m.
April 21 at Detroit, 6:40 p.m.
April 22 at Detroit, 6:40 p.m.
April 23 at Detroit, 1:10 p.m.
April 24 Pittsburgh, 7:40 p.m.
April 25 Pittsburgh, 7:10 p.m.
April 26 Pittsburgh, 2:10 p.m.
April 28 Arizona, 7:40 p.m.
April 29 Arizona, 7:40 p.m.
April 30 Arizona, 1:40 p.m.
May 1 at Washington, 6:45 p.m.
May 2 at Washington, 4:05 p.m.
May 3 at Washington, 1:35 p.m.
May 4 at St. Louis, 7:45 p.m.
May 5 at St. Louis, 7:45 p.m.
May 6 at St. Louis, 1:15 p.m.
May 8 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.
May 9 N.Y. Yankees, 7:10 p.m.
May 10 N.Y. Yankees, 2:10 p.m.
May 12 San Diego, 7:40 p.m.
May 13 San Diego, 7:40 p.m.
May 14 San Diego, 1:40 p.m.
May 15 at Minnesota, 8:10 p.m.
May 16 at Minnesota, 7:10 p.m.
May 17 at Minnesota, 2:10 p.m.
May 18 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
May 19 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
May 20 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
May 22 L.A. Dodgers, 7:40 p.m.
May 23 L.A. Dodgers, 7:15 p.m.
May 24 L.A. Dodgers, 2:10 p.m.
May 25 St. Louis, 2:10 p.m.
May 26 St. Louis, 7:40 p.m.
May 27 St. Louis, 1:40 p.m.
May 29 at Houston, 8:10 p.m.
May 30 at Houston, 4:10 p.m.
May 31 at Houston, 2:10 p.m.
June 1 San Francisco, 7:40 p.m.
June 2 San Francisco, 7:40 p.m.
June 3 San Francisco, 7:40 p.m.
June 4 San Francisco, 2:10 p.m.
June 5 at Colorado, 8:40 p.m.
June 6 at Colorado, 9:10 p.m.
June 7 at Colorado, 3:10 p.m.
June 8 at Athletics, 10:05 p.m.
June 9 at Athletics, 10:05 p.m.
June 10 at Athletics, 9:05 p.m.
June 12 Philadelphia, 7:40 p.m.
June 13 Philadelphia, 7:15 p.m.
June 14 Philadelphia, 2:10 p.m.
June 16 Cleveland, 7:40 p.m.
June 17 Cleveland, 7:40 p.m.
June 18 Cleveland, 2:10 p.m.
June 19 at Atlanta, 7:15 p.m.
June 20 at Atlanta, 4:10 p.m.
June 21 at Atlanta, 1:35 p.m.
June 22 at Cincinnati, 7:10 p.m.
June 23 at Cincinnati, 7:10 p.m.
June 24 at Cincinnati, 7:10 p.m.
June 26 Chicago Cubs, 7:45 p.m.
June 27 Chicago Cubs, 7:10 p.m.
June 28 Chicago Cubs, 2:10 p.m.
June 29 Cincinnati, 7:40 p.m.
June 30 Cincinnati, 7:40 p.m.
July 1 Cincinnati, 8:10 p.m.
July 2 Cincinnati, 2:10 p.m.
July 3 at Arizona, 9:40 p.m.
July 4 at Arizona, 9:40 p.m.
July 5 at Arizona, 4:10 p.m.
July 6 at St. Louis, 7:45 p.m.
July 7 at St. Louis, 7:45 p.m.
July 8 at St. Louis, 7:45 p.m.
July 9 at St. Louis, 7:45 p.m.
July 10 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
July 11 at Pittsburgh, 4:05 p.m.
July 12 at Pittsburgh, 12:15 p.m.
July 17 Miami, 7:40 p.m.
July 18 Miami, 4:10 p.m.
July 19 Miami, 2:10 p.m.
July 20 N.Y. Mets, 7:40 p.m.
July 21 N.Y. Mets, 7:40 p.m.
July 22 N.Y. Mets, 2:10 p.m.
July 24 Colorado, 4:10 p.m.
July 25 Colorado, 7:10 p.m.
July 26 Colorado, 2:10 p.m.
July 27 at San Francisco, 9:45 p.m.
July 28 at San Francisco, 9:45 p.m.
July 29 at San Francisco, 3:45 p.m.
July 31 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 1 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 2 at L.A. Angels, 3:15 p.m.
Aug. 3 Pittsburgh, 7:40 p.m.
Aug. 4 Pittsburgh, 7:40 p.m.
Aug. 5 Pittsburgh, 7:40 p.m.
Aug. 6 Pittsburgh, 2:10 p.m.
Aug. 7 Minnesota, 7:40 p.m.
Aug. 8 Minnesota, 7:10 p.m.
Aug. 9 Minnesota, 2:10 p.m.
Aug. 10 at San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 11 at San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 12 at San Diego, 4:10 p.m.
Aug. 13 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Aug. 14 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Aug. 15 at L.A. Dodgers, 7:15 p.m.
Aug. 16 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Aug. 18 Seattle, 7:40 p.m.
Aug. 19 Seattle, 7:40 p.m.
Aug. 20 Seattle, 2:10 p.m.
Aug. 21 Atlanta, 4:10 p.m.
Aug. 22 Atlanta, 2:10 p.m.
Aug. 23 Atlanta, 7:10 p.m.
Aug. 25 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Aug. 26 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Aug. 27 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Aug. 28 Texas, 7:40 p.m.
Aug. 29 Texas, 7:15 p.m.
Aug. 30 Texas, 2:10 p.m.
Aug. 31 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 1 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 2 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 3 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 4 at Cincinnati, 6:10 p.m.
Sept. 5 at Cincinnati, 6:40 p.m.
Sept. 6 at Cincinnati, 12:10 p.m.
Sept. 7 Chicago Cubs, 2:10 p.m.
Sept. 8 Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 9 Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 11 Cincinnati, 7:40 p.m.
Sept. 12 Cincinnati, 7:10 p.m.
Sept. 13 Cincinnati, 2:10 p.m.
Sept. 15 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Sept. 16 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Sept. 17 at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Sept. 18 at Baltimore, 7:05 p.m.
Sept. 19 at Baltimore, 4:05 p.m.
Sept. 20 at Baltimore, 7:20 p.m.
Sept. 22 at Philadelphia, 6:40 p.m.
Sept. 23 at Philadelphia, 6:40 p.m.
Sept. 24 at Philadelphia, 6:05 p.m.
Sept. 25 St. Louis, 7:40 p.m.
Sept. 26 St. Louis, 7:10 p.m.
Sept. 27 St. Louis, 3:10 p.m.
