2026 Houston Astros Schedule

March 26 L.A. Angels, 4:10 p.m.
March 27 L.A. Angels, 8:15 p.m.
March 28 L.A. Angels, 7:10 p.m.
March 29 L.A. Angels, 2:10 p.m.
March 30 Boston, 8:10 p.m.
March 31 Boston, 8:10 p.m.
April 1 Boston, 2:10 p.m.
April 3 at Athletics, 9:40 p.m.
April 4 at Athletics, 4:05 p.m.
April 5 at Athletics, 4:05 p.m.
April 6 at Colorado, 8:40 p.m.
April 7 at Colorado, 8:40 p.m.
April 8 at Colorado, 3:10 p.m.
April 10 at Seattle, 9:40 p.m.
April 11 at Seattle, 9:40 p.m.
April 12 at Seattle, 4:10 p.m.
April 13 at Seattle, 4:10 p.m.
April 14 Colorado, 8:10 p.m.
April 15 Colorado, 8:10 p.m.
April 16 Colorado, 8:10 p.m.
April 17 St. Louis, 8:10 p.m.
April 18 St. Louis, 7:10 p.m.
April 19 St. Louis, 2:10 p.m.
April 20 at Cleveland, 6:10 p.m.
April 21 at Cleveland, 6:10 p.m.
April 22 at Cleveland, 1:10 p.m.
April 24 N.Y. Yankees, 8:10 p.m.
April 25 N.Y. Yankees, 7:10 p.m.
April 26 N.Y. Yankees, 2:10 p.m.
April 28 at Baltimore, 6:35 p.m.
April 29 at Baltimore, 6:35 p.m.
April 30 at Baltimore, 12:35 p.m.
May 1 at Boston, 7:10 p.m.
May 2 at Boston, 4:10 p.m.
May 3 at Boston, 1:35 p.m.
May 4 L.A. Dodgers, 8:10 p.m.
May 5 L.A. Dodgers, 8:10 p.m.
May 6 L.A. Dodgers, 2:10 p.m.
May 8 at Cincinnati, 6:40 p.m.
May 9 at Cincinnati, 4:10 p.m.
May 10 at Cincinnati, 1:40 p.m.
May 11 Seattle, 8:10 p.m.
May 12 Seattle, 8:10 p.m.
May 13 Seattle, 8:10 p.m.
May 14 Seattle, 2:10 p.m.
May 15 Texas, 8:10 p.m.
May 16 Texas, 7:10 p.m.
May 17 Texas, 2:10 p.m.
May 18 at Minnesota, 7:40 p.m.
May 19 at Minnesota, 7:40 p.m.
May 20 at Minnesota, 1:40 p.m.
May 22 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
May 23 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
May 24 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
May 25 at Texas, 7:05 p.m.
May 26 at Texas, 8:05 p.m.
May 27 at Texas, 8:05 p.m.
May 28 at Texas, 8:05 p.m.
May 29 Milwaukee, 8:10 p.m.
May 30 Milwaukee, 4:10 p.m.
May 31 Milwaukee, 2:10 p.m.
June 2 Pittsburgh, 8:10 p.m.
June 3 Pittsburgh, 8:10 p.m.
June 4 Pittsburgh, 8:10 p.m.
June 5 Athletics, 8:10 p.m.
June 6 Athletics, 4:10 p.m.
June 7 Athletics, 2:10 p.m.
June 8 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
June 9 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
June 10 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
June 12 at Kansas City, 8:10 p.m.
June 13 at Kansas City, 7:15 p.m.
June 14 at Kansas City, 2:10 p.m.
June 15 Detroit, 8:10 p.m.
June 16 Detroit, 8:10 p.m.
June 17 Detroit, 2:10 p.m.
June 19 Cleveland, 8:10 p.m.
June 20 Cleveland, 7:15 p.m.
June 21 Cleveland, 2:10 p.m.
June 22 at Toronto, 7:07 p.m.
June 23 at Toronto, 7:07 p.m.
June 24 at Toronto, 7:07 p.m.
June 25 at Detroit, 6:40 p.m.
June 26 at Detroit, 6:40 p.m.
June 27 at Detroit, 1:10 p.m.
June 28 at Detroit, 1:40 p.m.
June 29 Minnesota, 8:10 p.m.
June 30 Minnesota, 8:10 p.m.
July 1 Minnesota, 8:10 p.m.
July 3 Tampa Bay, 8:10 p.m.
July 4 Tampa Bay, 7:10 p.m.
July 5 Tampa Bay, 3:30 p.m.
July 6 at Washington, 7:05 p.m.
July 7 at Washington, 6:45 p.m.
July 8 at Washington, 6:45 p.m.
July 10 at Texas, 8:05 p.m.
July 11 at Texas, 7:05 p.m.
July 12 at Texas, 2:35 p.m.
July 17 Baltimore, 8:10 p.m.
July 18 Baltimore, 4:10 p.m.
July 19 Baltimore, 2:10 p.m.
July 20 Miami, 8:10 p.m.
July 21 Miami, 8:10 p.m.
July 22 Miami, 8:10 p.m.
July 24 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
July 25 at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
July 26 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
July 27 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
July 28 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
July 29 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
July 31 Texas, 8:10 p.m.
Aug. 1 Texas, 7:10 p.m.
Aug. 2 Texas, 2:10 p.m.
Aug. 3 Toronto, 8:10 p.m.
Aug. 4 Toronto, 8:10 p.m.
Aug. 5 Toronto, 2:10 p.m.
Aug. 7 at San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 8 at San Diego, 7:15 p.m.
Aug. 9 at San Diego, 8:20 p.m.
Aug. 10 at San Francisco, 9:45 p.m.
Aug. 11 at San Francisco, 9:45 p.m.
Aug. 12 at San Francisco, 3:45 p.m.
Aug. 14 Seattle, 8:10 p.m.
Aug. 15 Seattle, 7:10 p.m.
Aug. 16 Seattle, 7:20 p.m.
Aug. 18 L.A. Angels, 8:10 p.m.
Aug. 19 L.A. Angels, 8:10 p.m.
Aug. 20 L.A. Angels, 8:10 p.m.
Aug. 21 Athletics, 8:10 p.m.
Aug. 22 Athletics, 7:10 p.m.
Aug. 23 Athletics, 2:10 p.m.
Aug. 25 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Aug. 26 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Aug. 27 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Aug. 28 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Aug. 29 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Aug. 30 at N.Y. Mets, 7:20 p.m.
Aug. 31 Chicago White Sox, 8:10 p.m.
Sept. 1 Chicago White Sox, 8:10 p.m.
Sept. 2 Chicago White Sox, 8:10 p.m.
Sept. 3 Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Sept. 4 Arizona, 8:10 p.m.
Sept. 5 Arizona, 7:15 p.m.
Sept. 6 Arizona, 2:10 p.m.
Sept. 8 at Philadelphia, 6:40 p.m.
Sept. 9 at Philadelphia, 6:40 p.m.
Sept. 10 at Philadelphia, 1:05 p.m.
Sept. 11 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Sept. 12 at Tampa Bay, 6:10 p.m.
Sept. 13 at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Sept. 15 Kansas City, 8:10 p.m.
Sept. 16 Kansas City, 8:10 p.m.
Sept. 17 Kansas City, 7:15 p.m.
Sept. 18 Atlanta, 8:10 p.m.
Sept. 19 Atlanta, 7:10 p.m.
Sept. 20 Atlanta, 2:10 p.m.
Sept. 22 at Seattle, 9:40 p.m.
Sept. 23 at Seattle, 10:10 p.m.
Sept. 24 at Athletics, 9:40 p.m.
Sept. 25 at Athletics, 9:40 p.m.
Sept. 26 at Athletics, 9:40 p.m.
Sept. 27 at Athletics, 3:05 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.