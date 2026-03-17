2026 Houston Astros Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:12 PM

March 26 L.A. Angels, 4:10 p.m.

March 27 L.A. Angels, 8:15 p.m.

March 28 L.A. Angels, 7:10 p.m.

March 29 L.A. Angels, 2:10 p.m.

March 30 Boston, 8:10 p.m.

March 31 Boston, 8:10 p.m.

April 1 Boston, 2:10 p.m.

April 3 at Athletics, 9:40 p.m.

April 4 at Athletics, 4:05 p.m.

April 5 at Athletics, 4:05 p.m.

April 6 at Colorado, 8:40 p.m.

April 7 at Colorado, 8:40 p.m.

April 8 at Colorado, 3:10 p.m.

April 10 at Seattle, 9:40 p.m.

April 11 at Seattle, 9:40 p.m.

April 12 at Seattle, 4:10 p.m.

April 13 at Seattle, 4:10 p.m.

April 14 Colorado, 8:10 p.m.

April 15 Colorado, 8:10 p.m.

April 16 Colorado, 8:10 p.m.

April 17 St. Louis, 8:10 p.m.

April 18 St. Louis, 7:10 p.m.

April 19 St. Louis, 2:10 p.m.

April 20 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 21 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 22 at Cleveland, 1:10 p.m.

April 24 N.Y. Yankees, 8:10 p.m.

April 25 N.Y. Yankees, 7:10 p.m.

April 26 N.Y. Yankees, 2:10 p.m.

April 28 at Baltimore, 6:35 p.m.

April 29 at Baltimore, 6:35 p.m.

April 30 at Baltimore, 12:35 p.m.

May 1 at Boston, 7:10 p.m.

May 2 at Boston, 4:10 p.m.

May 3 at Boston, 1:35 p.m.

May 4 L.A. Dodgers, 8:10 p.m.

May 5 L.A. Dodgers, 8:10 p.m.

May 6 L.A. Dodgers, 2:10 p.m.

May 8 at Cincinnati, 6:40 p.m.

May 9 at Cincinnati, 4:10 p.m.

May 10 at Cincinnati, 1:40 p.m.

May 11 Seattle, 8:10 p.m.

May 12 Seattle, 8:10 p.m.

May 13 Seattle, 8:10 p.m.

May 14 Seattle, 2:10 p.m.

May 15 Texas, 8:10 p.m.

May 16 Texas, 7:10 p.m.

May 17 Texas, 2:10 p.m.

May 18 at Minnesota, 7:40 p.m.

May 19 at Minnesota, 7:40 p.m.

May 20 at Minnesota, 1:40 p.m.

May 22 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

May 23 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

May 24 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

May 25 at Texas, 7:05 p.m.

May 26 at Texas, 8:05 p.m.

May 27 at Texas, 8:05 p.m.

May 28 at Texas, 8:05 p.m.

May 29 Milwaukee, 8:10 p.m.

May 30 Milwaukee, 4:10 p.m.

May 31 Milwaukee, 2:10 p.m.

June 2 Pittsburgh, 8:10 p.m.

June 3 Pittsburgh, 8:10 p.m.

June 4 Pittsburgh, 8:10 p.m.

June 5 Athletics, 8:10 p.m.

June 6 Athletics, 4:10 p.m.

June 7 Athletics, 2:10 p.m.

June 8 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 9 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 10 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 12 at Kansas City, 8:10 p.m.

June 13 at Kansas City, 7:15 p.m.

June 14 at Kansas City, 2:10 p.m.

June 15 Detroit, 8:10 p.m.

June 16 Detroit, 8:10 p.m.

June 17 Detroit, 2:10 p.m.

June 19 Cleveland, 8:10 p.m.

June 20 Cleveland, 7:15 p.m.

June 21 Cleveland, 2:10 p.m.

June 22 at Toronto, 7:07 p.m.

June 23 at Toronto, 7:07 p.m.

June 24 at Toronto, 7:07 p.m.

June 25 at Detroit, 6:40 p.m.

June 26 at Detroit, 6:40 p.m.

June 27 at Detroit, 1:10 p.m.

June 28 at Detroit, 1:40 p.m.

June 29 Minnesota, 8:10 p.m.

June 30 Minnesota, 8:10 p.m.

July 1 Minnesota, 8:10 p.m.

July 3 Tampa Bay, 8:10 p.m.

July 4 Tampa Bay, 7:10 p.m.

July 5 Tampa Bay, 3:30 p.m.

July 6 at Washington, 7:05 p.m.

July 7 at Washington, 6:45 p.m.

July 8 at Washington, 6:45 p.m.

July 10 at Texas, 8:05 p.m.

July 11 at Texas, 7:05 p.m.

July 12 at Texas, 2:35 p.m.

July 17 Baltimore, 8:10 p.m.

July 18 Baltimore, 4:10 p.m.

July 19 Baltimore, 2:10 p.m.

July 20 Miami, 8:10 p.m.

July 21 Miami, 8:10 p.m.

July 22 Miami, 8:10 p.m.

July 24 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

July 25 at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

July 26 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

July 27 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

July 28 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

July 29 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

July 31 Texas, 8:10 p.m.

Aug. 1 Texas, 7:10 p.m.

Aug. 2 Texas, 2:10 p.m.

Aug. 3 Toronto, 8:10 p.m.

Aug. 4 Toronto, 8:10 p.m.

Aug. 5 Toronto, 2:10 p.m.

Aug. 7 at San Diego, 9:40 p.m.

Aug. 8 at San Diego, 7:15 p.m.

Aug. 9 at San Diego, 8:20 p.m.

Aug. 10 at San Francisco, 9:45 p.m.

Aug. 11 at San Francisco, 9:45 p.m.

Aug. 12 at San Francisco, 3:45 p.m.

Aug. 14 Seattle, 8:10 p.m.

Aug. 15 Seattle, 7:10 p.m.

Aug. 16 Seattle, 7:20 p.m.

Aug. 18 L.A. Angels, 8:10 p.m.

Aug. 19 L.A. Angels, 8:10 p.m.

Aug. 20 L.A. Angels, 8:10 p.m.

Aug. 21 Athletics, 8:10 p.m.

Aug. 22 Athletics, 7:10 p.m.

Aug. 23 Athletics, 2:10 p.m.

Aug. 25 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Aug. 26 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Aug. 27 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Aug. 28 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Aug. 29 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Aug. 30 at N.Y. Mets, 7:20 p.m.

Aug. 31 Chicago White Sox, 8:10 p.m.

Sept. 1 Chicago White Sox, 8:10 p.m.

Sept. 2 Chicago White Sox, 8:10 p.m.

Sept. 3 Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Sept. 4 Arizona, 8:10 p.m.

Sept. 5 Arizona, 7:15 p.m.

Sept. 6 Arizona, 2:10 p.m.

Sept. 8 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Sept. 9 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Sept. 10 at Philadelphia, 1:05 p.m.

Sept. 11 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Sept. 12 at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Sept. 13 at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Sept. 15 Kansas City, 8:10 p.m.

Sept. 16 Kansas City, 8:10 p.m.

Sept. 17 Kansas City, 7:15 p.m.

Sept. 18 Atlanta, 8:10 p.m.

Sept. 19 Atlanta, 7:10 p.m.

Sept. 20 Atlanta, 2:10 p.m.

Sept. 22 at Seattle, 9:40 p.m.

Sept. 23 at Seattle, 10:10 p.m.

Sept. 24 at Athletics, 9:40 p.m.

Sept. 25 at Athletics, 9:40 p.m.

Sept. 26 at Athletics, 9:40 p.m.

Sept. 27 at Athletics, 3:05 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

