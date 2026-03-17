2026 Boston Red Sox Schedule

March 26 at Cincinnati, 4:10 p.m.
March 28 at Cincinnati, 4:10 p.m.
March 29 at Cincinnati, 1:40 p.m.
March 30 at Houston, 8:10 p.m.
March 31 at Houston, 8:10 p.m.
April 1 at Houston, 2:10 p.m.
April 3 San Diego, 2:10 p.m.
April 4 San Diego, 4:10 p.m.
April 5 San Diego, 1:35 p.m.
April 6 Milwaukee, 6:45 p.m.
April 7 Milwaukee, 6:45 p.m.
April 8 Milwaukee, 1:35 p.m.
April 10 at St. Louis, 8:15 p.m.
April 11 at St. Louis, 7:15 p.m.
April 12 at St. Louis, 2:15 p.m.
April 13 at Minnesota, 7:40 p.m.
April 14 at Minnesota, 7:40 p.m.
April 15 at Minnesota, 1:40 p.m.
April 17 Detroit, 7:15 p.m.
April 18 Detroit, 4:10 p.m.
April 19 Detroit, 1:35 p.m.
April 20 Detroit, 11:10 a.m.
April 21 N.Y. Yankees, 6:45 p.m.
April 22 N.Y. Yankees, 6:45 p.m.
April 23 N.Y. Yankees, 6:10 p.m.
April 24 at Baltimore, 7:05 p.m.
April 25 at Baltimore, 4:05 p.m.
April 26 at Baltimore, 1:35 p.m.
April 27 at Toronto, 7:07 p.m.
April 28 at Toronto, 7:07 p.m.
April 29 at Toronto, 3:07 p.m.
May 1 Houston, 7:10 p.m.
May 2 Houston, 4:10 p.m.
May 3 Houston, 1:35 p.m.
May 4 at Detroit, 6:40 p.m.
May 5 at Detroit, 6:40 p.m.
May 6 at Detroit, 6:40 p.m.
May 7 Tampa Bay, 7:10 p.m.
May 8 Tampa Bay, 7:10 p.m.
May 9 Tampa Bay, 4:10 p.m.
May 10 Tampa Bay, 1:35 p.m.
May 12 Philadelphia, 6:45 p.m.
May 13 Philadelphia, 6:45 p.m.
May 14 Philadelphia, 6:45 p.m.
May 15 at Atlanta, 7:15 p.m.
May 16 at Atlanta, 7:15 p.m.
May 17 at Atlanta, 1:35 p.m.
May 18 at Kansas City, 7:40 p.m.
May 19 at Kansas City, 7:40 p.m.
May 20 at Kansas City, 7:40 p.m.
May 22 Minnesota, 7:10 p.m.
May 23 Minnesota, 4:10 p.m.
May 24 Minnesota, 1:35 p.m.
May 26 Atlanta, 6:45 p.m.
May 27 Atlanta, 6:45 p.m.
May 28 Atlanta, 4:10 p.m.
May 29 at Cleveland, 7:10 p.m.
May 30 at Cleveland, 4:10 p.m.
May 31 at Cleveland, 1:40 p.m.
June 2 Baltimore, 6:45 p.m.
June 3 Baltimore, 6:45 p.m.
June 4 Baltimore, 1:35 p.m.
June 5 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
June 6 at N.Y. Yankees, 7:35 p.m.
June 7 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
June 8 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
June 9 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
June 10 at Tampa Bay, 1:10 p.m.
June 12 Texas, 7:10 p.m.
June 13 Texas, 4:10 p.m.
June 14 Texas, 7:20 p.m.
June 16 Toronto, 6:45 p.m.
June 17 Toronto, 6:45 p.m.
June 18 Toronto, 1:35 p.m.
June 19 at Seattle, 10:10 p.m.
June 20 at Seattle, 10:10 p.m.
June 21 at Seattle, 4:10 p.m.
June 22 at Colorado, 8:40 p.m.
June 23 at Colorado, 8:40 p.m.
June 24 at Colorado, 3:10 p.m.
June 25 N.Y. Yankees, 7:10 p.m.
June 26 N.Y. Yankees, 7:10 p.m.
June 27 N.Y. Yankees, 1:10 p.m.
June 28 N.Y. Yankees, 7:20 p.m.
June 29 Washington, 7:10 p.m.
June 30 Washington, 7:10 p.m.
July 1 Washington, 1:35 p.m.
July 3 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
July 4 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
July 5 at L.A. Angels, 9:30 p.m.
July 7 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
July 8 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
July 9 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
July 10 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
July 11 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
July 12 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
July 17 Tampa Bay, 7:10 p.m.
July 18 Tampa Bay, 4:10 p.m.
July 19 Tampa Bay, 1:35 p.m.
July 20 Baltimore, 7:10 p.m.
July 21 Baltimore, 7:10 p.m.
July 22 Baltimore, 7:10 p.m.
July 24 Toronto, 7:10 p.m.
July 25 Toronto, 4:10 p.m.
July 26 Toronto, 1:35 p.m.
July 27 at Athletics, 9:40 p.m.
July 28 at Athletics, 9:40 p.m.
July 29 at Athletics, 9:40 p.m.
July 30 at Athletics, 9:40 p.m.
July 31 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Aug. 1 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Aug. 2 at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
Aug. 4 Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Aug. 5 Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Aug. 6 Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Aug. 7 Athletics, 7:10 p.m.
Aug. 8 Athletics, 4:10 p.m.
Aug. 9 Athletics, 1:35 p.m.
Aug. 10 at Toronto, 7:07 p.m.
Aug. 11 at Toronto, 7:07 p.m.
Aug. 12 at Toronto, 7:07 p.m.
Aug. 13 at Toronto, 3:07 p.m.
Aug. 14 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Aug. 15 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Aug. 16 at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Aug. 17 Arizona, 7:10 p.m.
Aug. 18 Arizona, 7:10 p.m.
Aug. 19 Arizona, 4:10 p.m.
Aug. 21 San Francisco, 7:10 p.m.
Aug. 22 San Francisco, 7:15 p.m.
Aug. 23 San Francisco, 3:10 p.m.
Aug. 24 at Miami, 6:40 p.m.
Aug. 25 at Miami, 6:40 p.m.
Aug. 26 at Miami, 6:40 p.m.
Aug. 28 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Aug. 29 at N.Y. Yankees, 7:15 p.m.
Aug. 30 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Aug. 31 Seattle, 6:45 p.m.
Sept. 1 Seattle, 6:45 p.m.
Sept. 2 Seattle, 4:10 p.m.
Sept. 3 at Baltimore, 6:35 p.m.
Sept. 4 at Baltimore, 7:05 p.m.
Sept. 5 at Baltimore, 7:15 p.m.
Sept. 6 at Baltimore, 1:35 p.m.
Sept. 7 L.A. Angels, 1:35 p.m.
Sept. 8 L.A. Angels, 6:45 p.m.
Sept. 9 L.A. Angels, 6:45 p.m.
Sept. 11 Kansas City, 7:10 p.m.
Sept. 12 Kansas City, 4:10 p.m.
Sept. 13 Kansas City, 1:35 p.m.
Sept. 15 at Texas, 8:05 p.m.
Sept. 16 at Texas, 8:05 p.m.
Sept. 17 at Texas, 8:05 p.m.
Sept. 18 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Sept. 19 at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Sept. 20 at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Sept. 22 Cleveland, 6:45 p.m.
Sept. 23 Cleveland, 7:10 p.m.
Sept. 24 Cleveland, 6:45 p.m.
Sept. 25 Chicago Cubs, 7:10 p.m.
Sept. 26 Chicago Cubs, 7:15 p.m.
Sept. 27 Chicago Cubs, 3:05 p.m.
