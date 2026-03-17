2026 Boston Red Sox Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 3:04 PM

March 26 at Cincinnati, 4:10 p.m.

March 28 at Cincinnati, 4:10 p.m.

March 29 at Cincinnati, 1:40 p.m.

March 30 at Houston, 8:10 p.m.

March 31 at Houston, 8:10 p.m.

April 1 at Houston, 2:10 p.m.

April 3 San Diego, 2:10 p.m.

April 4 San Diego, 4:10 p.m.

April 5 San Diego, 1:35 p.m.

April 6 Milwaukee, 6:45 p.m.

April 7 Milwaukee, 6:45 p.m.

April 8 Milwaukee, 1:35 p.m.

April 10 at St. Louis, 8:15 p.m.

April 11 at St. Louis, 7:15 p.m.

April 12 at St. Louis, 2:15 p.m.

April 13 at Minnesota, 7:40 p.m.

April 14 at Minnesota, 7:40 p.m.

April 15 at Minnesota, 1:40 p.m.

April 17 Detroit, 7:15 p.m.

April 18 Detroit, 4:10 p.m.

April 19 Detroit, 1:35 p.m.

April 20 Detroit, 11:10 a.m.

April 21 N.Y. Yankees, 6:45 p.m.

April 22 N.Y. Yankees, 6:45 p.m.

April 23 N.Y. Yankees, 6:10 p.m.

April 24 at Baltimore, 7:05 p.m.

April 25 at Baltimore, 4:05 p.m.

April 26 at Baltimore, 1:35 p.m.

April 27 at Toronto, 7:07 p.m.

April 28 at Toronto, 7:07 p.m.

April 29 at Toronto, 3:07 p.m.

May 1 Houston, 7:10 p.m.

May 2 Houston, 4:10 p.m.

May 3 Houston, 1:35 p.m.

May 4 at Detroit, 6:40 p.m.

May 5 at Detroit, 6:40 p.m.

May 6 at Detroit, 6:40 p.m.

May 7 Tampa Bay, 7:10 p.m.

May 8 Tampa Bay, 7:10 p.m.

May 9 Tampa Bay, 4:10 p.m.

May 10 Tampa Bay, 1:35 p.m.

May 12 Philadelphia, 6:45 p.m.

May 13 Philadelphia, 6:45 p.m.

May 14 Philadelphia, 6:45 p.m.

May 15 at Atlanta, 7:15 p.m.

May 16 at Atlanta, 7:15 p.m.

May 17 at Atlanta, 1:35 p.m.

May 18 at Kansas City, 7:40 p.m.

May 19 at Kansas City, 7:40 p.m.

May 20 at Kansas City, 7:40 p.m.

May 22 Minnesota, 7:10 p.m.

May 23 Minnesota, 4:10 p.m.

May 24 Minnesota, 1:35 p.m.

May 26 Atlanta, 6:45 p.m.

May 27 Atlanta, 6:45 p.m.

May 28 Atlanta, 4:10 p.m.

May 29 at Cleveland, 7:10 p.m.

May 30 at Cleveland, 4:10 p.m.

May 31 at Cleveland, 1:40 p.m.

June 2 Baltimore, 6:45 p.m.

June 3 Baltimore, 6:45 p.m.

June 4 Baltimore, 1:35 p.m.

June 5 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

June 6 at N.Y. Yankees, 7:35 p.m.

June 7 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

June 8 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

June 9 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

June 10 at Tampa Bay, 1:10 p.m.

June 12 Texas, 7:10 p.m.

June 13 Texas, 4:10 p.m.

June 14 Texas, 7:20 p.m.

June 16 Toronto, 6:45 p.m.

June 17 Toronto, 6:45 p.m.

June 18 Toronto, 1:35 p.m.

June 19 at Seattle, 10:10 p.m.

June 20 at Seattle, 10:10 p.m.

June 21 at Seattle, 4:10 p.m.

June 22 at Colorado, 8:40 p.m.

June 23 at Colorado, 8:40 p.m.

June 24 at Colorado, 3:10 p.m.

June 25 N.Y. Yankees, 7:10 p.m.

June 26 N.Y. Yankees, 7:10 p.m.

June 27 N.Y. Yankees, 1:10 p.m.

June 28 N.Y. Yankees, 7:20 p.m.

June 29 Washington, 7:10 p.m.

June 30 Washington, 7:10 p.m.

July 1 Washington, 1:35 p.m.

July 3 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

July 4 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

July 5 at L.A. Angels, 9:30 p.m.

July 7 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

July 8 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

July 9 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

July 10 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

July 11 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

July 12 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

July 17 Tampa Bay, 7:10 p.m.

July 18 Tampa Bay, 4:10 p.m.

July 19 Tampa Bay, 1:35 p.m.

July 20 Baltimore, 7:10 p.m.

July 21 Baltimore, 7:10 p.m.

July 22 Baltimore, 7:10 p.m.

July 24 Toronto, 7:10 p.m.

July 25 Toronto, 4:10 p.m.

July 26 Toronto, 1:35 p.m.

July 27 at Athletics, 9:40 p.m.

July 28 at Athletics, 9:40 p.m.

July 29 at Athletics, 9:40 p.m.

July 30 at Athletics, 9:40 p.m.

July 31 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Aug. 1 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Aug. 2 at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

Aug. 4 Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Aug. 5 Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Aug. 6 Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Aug. 7 Athletics, 7:10 p.m.

Aug. 8 Athletics, 4:10 p.m.

Aug. 9 Athletics, 1:35 p.m.

Aug. 10 at Toronto, 7:07 p.m.

Aug. 11 at Toronto, 7:07 p.m.

Aug. 12 at Toronto, 7:07 p.m.

Aug. 13 at Toronto, 3:07 p.m.

Aug. 14 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Aug. 15 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Aug. 16 at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Aug. 17 Arizona, 7:10 p.m.

Aug. 18 Arizona, 7:10 p.m.

Aug. 19 Arizona, 4:10 p.m.

Aug. 21 San Francisco, 7:10 p.m.

Aug. 22 San Francisco, 7:15 p.m.

Aug. 23 San Francisco, 3:10 p.m.

Aug. 24 at Miami, 6:40 p.m.

Aug. 25 at Miami, 6:40 p.m.

Aug. 26 at Miami, 6:40 p.m.

Aug. 28 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Aug. 29 at N.Y. Yankees, 7:15 p.m.

Aug. 30 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Aug. 31 Seattle, 6:45 p.m.

Sept. 1 Seattle, 6:45 p.m.

Sept. 2 Seattle, 4:10 p.m.

Sept. 3 at Baltimore, 6:35 p.m.

Sept. 4 at Baltimore, 7:05 p.m.

Sept. 5 at Baltimore, 7:15 p.m.

Sept. 6 at Baltimore, 1:35 p.m.

Sept. 7 L.A. Angels, 1:35 p.m.

Sept. 8 L.A. Angels, 6:45 p.m.

Sept. 9 L.A. Angels, 6:45 p.m.

Sept. 11 Kansas City, 7:10 p.m.

Sept. 12 Kansas City, 4:10 p.m.

Sept. 13 Kansas City, 1:35 p.m.

Sept. 15 at Texas, 8:05 p.m.

Sept. 16 at Texas, 8:05 p.m.

Sept. 17 at Texas, 8:05 p.m.

Sept. 18 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Sept. 19 at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Sept. 20 at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Sept. 22 Cleveland, 6:45 p.m.

Sept. 23 Cleveland, 7:10 p.m.

Sept. 24 Cleveland, 6:45 p.m.

Sept. 25 Chicago Cubs, 7:10 p.m.

Sept. 26 Chicago Cubs, 7:15 p.m.

Sept. 27 Chicago Cubs, 3:05 p.m.

