World Tour Rio Open presented by Claro Results

Wednesday
At Jockey Club Brasileiro
Rio de Janeiro
Purse: $2,469,450
Surface: Red clay
RIO DE JANEIRO (AP) _ Results Wednesday from Rio Open presented by Claro at Jockey Club Brasileiro (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 16
Vit Kopriva, Czechia, def. Roman Andres Burruchaga, Argentina, 6-3, 6-1.
Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-4, 6-7 (1), 6-4.
Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Francisco Cerundolo (1), Argentina, 6-2, 3-1, ret.
Alejandro Tabilo, Chile, def. Francesco Passaro, Italy, 4-6, 7-6 (0), 6-2.
Men’s Doubles
Round of 16
Gustavo Heide and Luis Guto Miguel, Brazil, def. Evan King, United States, and John Peers (4), Australia, 6-0, 7-6 (8).
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard (3), France, def. Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, 3-6, 6-3, 10-6.
Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, and Luciano Darderi, Italy, 6-3, 6-4.
Fabien Reboul and Sadio Doumbia (1), France, def. Marcelo Demoliner and Fernando Romboli, Brazil, 6-3, 6-3.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Marcelo Melo and Joao Fonseca, Brazil, def. Maximo Gonzalez and Andres Molteni (2), Argentina, 6-4, 6-0.
