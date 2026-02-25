Live Radio
World Tour Abierto Mexicano Telcel Results

The Associated Press

February 25, 2026, 1:11 AM

Tuesday

At The Princess Mundo Imperial

Acapulco, Mexico

Purse: $2,469,450

Surface: Hardcourt outdoor

ACAPULCO, MEXICO (AP) _ Results Tuesday from Abierto Mexicano Telcel at The Princess Mundo Imperial (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 32

Terence Atmane, France, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 6-3, 6-3.

Dalibor Svrcina, Czechia, def. James Duckworth, Australia, 6-4, 6-1.

Flavio Cobolli (5), Italy, def. Rodrigo Pacheco Mendez, Mexico, 7-6 (3), 7-6 (3).

Alexander Zverev (1), Germany, def. Corentin Moutet, France, 6-2, 6-4.

Frances Tiafoe (8), United States, def. Nuno Borges, Portugal, 6-4, 6-4.

Mattia Bellucci, Italy, def. Rinky Hijikata, Australia, 7-6 (5), 6-3.

Sho Shimabukuro, Japan, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-4.

Yibing Wu, China, def. Casper Ruud (3), Norway, 7-6 (2), 7-6 (1).

Gael Monfils, France, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-4, 7-6 (5).

Men’s Doubles

Round of 16

Fabien Reboul and Sadio Doumbia (3), France, def. Evan King, United States, and John Peers, Australia, 6-2, 7-6 (4).

Vasil Kirkov, United States, and Bart Stevens, Netherlands, def. Robert Cash and James Tracy, United States, 7-6 (5), 5-7, 10-6.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

