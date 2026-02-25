World Tour Abierto Mexicano Telcel Results

Tuesday
At The Princess Mundo Imperial
Acapulco, Mexico
Purse: $2,469,450
Surface: Hardcourt outdoor
ACAPULCO, MEXICO (AP) _ Results Tuesday from Abierto Mexicano Telcel at The Princess Mundo Imperial (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Terence Atmane, France, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 6-3, 6-3.
Dalibor Svrcina, Czechia, def. James Duckworth, Australia, 6-4, 6-1.
Flavio Cobolli (5), Italy, def. Rodrigo Pacheco Mendez, Mexico, 7-6 (3), 7-6 (3).
Alexander Zverev (1), Germany, def. Corentin Moutet, France, 6-2, 6-4.
Frances Tiafoe (8), United States, def. Nuno Borges, Portugal, 6-4, 6-4.
Mattia Bellucci, Italy, def. Rinky Hijikata, Australia, 7-6 (5), 6-3.
Sho Shimabukuro, Japan, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-4.
Yibing Wu, China, def. Casper Ruud (3), Norway, 7-6 (2), 7-6 (1).
Gael Monfils, France, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-4, 7-6 (5).
Men’s Doubles
Round of 16
Fabien Reboul and Sadio Doumbia (3), France, def. Evan King, United States, and John Peers, Australia, 6-2, 7-6 (4).
Vasil Kirkov, United States, and Bart Stevens, Netherlands, def. Robert Cash and James Tracy, United States, 7-6 (5), 5-7, 10-6.
