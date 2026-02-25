Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

February 25, 2026, 11:30 PM

Wednesday, Feb. 25

EAST

Davidson 58, Fordham 49

George Washington 61, St. Bonaventure 47

Indiana 79, Rutgers 69

Maryland 79, Northwestern 57

Penn State 85, USC 82

Rice 77, Temple 66

UMass 66, Kent State 56

Western Michigan 58, Buffalo 43

SOUTH

Central Arkansas 62, North Alabama 55

Eastern Kentucky 67, Austin Peay 54

Florida Gulf Coast 58, North Florida 55

Gardner-Webb 52, USC Upstate 51

George Mason 85, Saint Joseph’s 59

Georgia Southern 62, Appalachian State 48

James Madison 77, Old Dominion 55

La Salle 71, VCU 54

Lipscomb 87, Bellarmine 42

Longwood 96, Charleston Southern 69

Louisiana-Monroe 83, Texas State 74

Memphis 88, East Carolina 80, 2OT

Radford 95, Presbyterian 54

Richmond 72, Rhode Island 46

South Alabama 57, Southern Miss 43

Stetson 85, Jacksonville 81

UNC Asheville 64, Winthrop 59

West Virginia 74, UCF 62

Wichita State 60, UAB 54

MIDWEST

Ball State 88, Akron 55

Bowling Green 60, Ohio 56, OT

Butler 71, DePaul 64

Central Michigan 68, Toledo 64

Cleveland State 81, Wright State 55

Dayton 67, Loyola Chicago 58

Duquesne 82, Saint Louis 64

Green Bay 72, IUPUI 61

Kansas 68, Texas Tech 59

Marquette 77, Xavier 65

Miami (OH) 78, Eastern Michigan 60

Michigan 88, Ohio State 86, OT

Northern Kentucky 84, Oakland 59

Oklahoma State 88, Iowa State 77

Omaha 84, Oral Roberts 75

Oregon 71, Purdue 65

Purdue Fort Wayne 71, Milwaukee 52

South Dakota 80, North Dakota 66

South Dakota State 59, North Dakota State 44

St. Thomas 73, Kansas City 71

TCU 83, Cincinnati 70

Youngstown State 72, Detroit Mercy 60

FAR WEST

Air Force 69, Wyoming 61, OT

BYU 66, Arizona State 61

Colorado State 77, UNLV 61

Grand Canyon 57, Fresno State 42

New Mexico 69, Utah State 54

San Diego State 66, Boise State 64

