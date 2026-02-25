Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Feb. 25
EAST
Davidson 58, Fordham 49
George Washington 61, St. Bonaventure 47
Indiana 79, Rutgers 69
Maryland 79, Northwestern 57
Penn State 85, USC 82
Rice 77, Temple 66
UMass 66, Kent State 56
Western Michigan 58, Buffalo 43
SOUTH
Central Arkansas 62, North Alabama 55
Eastern Kentucky 67, Austin Peay 54
Florida Gulf Coast 58, North Florida 55
Gardner-Webb 52, USC Upstate 51
George Mason 85, Saint Joseph’s 59
Georgia Southern 62, Appalachian State 48
James Madison 77, Old Dominion 55
La Salle 71, VCU 54
Lipscomb 87, Bellarmine 42
Longwood 96, Charleston Southern 69
Louisiana-Monroe 83, Texas State 74
Memphis 88, East Carolina 80, 2OT
Radford 95, Presbyterian 54
Richmond 72, Rhode Island 46
South Alabama 57, Southern Miss 43
Stetson 85, Jacksonville 81
UNC Asheville 64, Winthrop 59
West Virginia 74, UCF 62
Wichita State 60, UAB 54
MIDWEST
Ball State 88, Akron 55
Bowling Green 60, Ohio 56, OT
Butler 71, DePaul 64
Central Michigan 68, Toledo 64
Cleveland State 81, Wright State 55
Dayton 67, Loyola Chicago 58
Duquesne 82, Saint Louis 64
Green Bay 72, IUPUI 61
Kansas 68, Texas Tech 59
Marquette 77, Xavier 65
Miami (OH) 78, Eastern Michigan 60
Michigan 88, Ohio State 86, OT
Northern Kentucky 84, Oakland 59
Oklahoma State 88, Iowa State 77
Omaha 84, Oral Roberts 75
Oregon 71, Purdue 65
Purdue Fort Wayne 71, Milwaukee 52
South Dakota 80, North Dakota 66
South Dakota State 59, North Dakota State 44
St. Thomas 73, Kansas City 71
TCU 83, Cincinnati 70
Youngstown State 72, Detroit Mercy 60
FAR WEST
Air Force 69, Wyoming 61, OT
BYU 66, Arizona State 61
Colorado State 77, UNLV 61
Grand Canyon 57, Fresno State 42
New Mexico 69, Utah State 54
San Diego State 66, Boise State 64
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.