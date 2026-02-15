Women’s College Basketball Scores

Sunday, Feb. 15
EAST
Miami (FL) 82, Boston College 70
Monmouth 69, Charleston 57
Northeastern 73, Stony Brook 60
Penn State 81, Northwestern 71
Syracuse 68, Clemson 64
SOUTH
Baylor 93, UCF 63
Belmont 77, Valparaiso 37
Campbell 54, UNC Wilmington 52
Duke 72, North Carolina 68
Georgia 76, Vanderbilt 74
Hofstra 60, North Carolina A&T 51
Kentucky 74, Ole Miss 57
Louisville 88, Florida State 65
Murray State 79, UIC 77
Oklahoma 79, Alabama 71
Texas 65, Tennessee 63
William & Mary 75, Towson 70
MIDWEST
Bradley 56, Southern Illinois 53
Illinois State 88, Evansville 75
Iowa State 76, Kansas State 72
Maryland 76, Ohio State 75
Michigan 86, Michigan State 65
Minnesota 83, Wisconsin 60
North Dakota State 87, North Dakota 51
Notre Dame 79, North Carolina State 67
Villanova 74, Creighton 64
Youngstown State 69, IUPUI 65
SOUTHWEST
SMU 79, Pittsburgh 78
TCU 59, West Virginia 50
Texas A&M 81, Auburn 63
FAR WEST
Fresno State 73, Utah State 59
UCLA 92, Indiana 48
Virginia 75, Stanford 69
Virginia Tech 68, California 58
Washington 51, Oregon 43
