Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 15, 2026, 10:30 PM

Sunday, Feb. 15

EAST

Miami (FL) 82, Boston College 70

Monmouth 69, Charleston 57

Northeastern 73, Stony Brook 60

Penn State 81, Northwestern 71

Syracuse 68, Clemson 64

SOUTH

Baylor 93, UCF 63

Belmont 77, Valparaiso 37

Campbell 54, UNC Wilmington 52

Duke 72, North Carolina 68

Georgia 76, Vanderbilt 74

Hofstra 60, North Carolina A&T 51

Kentucky 74, Ole Miss 57

Louisville 88, Florida State 65

Murray State 79, UIC 77

Oklahoma 79, Alabama 71

Texas 65, Tennessee 63

William & Mary 75, Towson 70

MIDWEST

Bradley 56, Southern Illinois 53

Illinois State 88, Evansville 75

Iowa State 76, Kansas State 72

Maryland 76, Ohio State 75

Michigan 86, Michigan State 65

Minnesota 83, Wisconsin 60

North Dakota State 87, North Dakota 51

Notre Dame 79, North Carolina State 67

Villanova 74, Creighton 64

Youngstown State 69, IUPUI 65

SOUTHWEST

SMU 79, Pittsburgh 78

TCU 59, West Virginia 50

Texas A&M 81, Auburn 63

FAR WEST

Fresno State 73, Utah State 59

UCLA 92, Indiana 48

Virginia 75, Stanford 69

Virginia Tech 68, California 58

Washington 51, Oregon 43

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

