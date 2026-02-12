Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 12, 2026, 4:10 PM

Thursday, Feb. 12

ALPINE SKIING

WOMEN’S SUPER-G

Frederica Brignone, Italy – gold

Romane Miradoli, France – silver

Cornelia Huetter, Austria – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

WOMEN’S 10KM FREESTYLE

Frida Karlsson, Sweden – gold

Ebba Andersson, Sweden – silver

Jessie Diggins, United States – bronze

___

FREESTYLE SKIING

MEN’S MOGULS

Cooper Woods, Australia – gold

Mikael Kingsbury, Canada – silver

Ikuma Horishima, Japan – bronze

___

LUGE

MIXED TEAM RELAY

Julia Taubitz, Max Langenhan, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Dajana Eitberger and Magdalena Matschina, Germany – gold

Lisa Schulte, Jonas Mueller, Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Selina Egle and Michaela Lara Kipp, Austria – silver

Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter and Marion Oberhofer, Italy – bronze

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

MEN’S 1000M

Jens van ’t Wout, Netherlands – gold

Long Sun, China – silver

Jongun Rim, South Korea – bronze

WOMEN’S 500M

Xandra Velzeboer, Netherlands – gold

Arianna Fontana, Italy – silver

Courtney Sarault, Canada – bronze

___

SNOWBOARDING

MEN’S SNOWBOARD CROSS

Alessandro Haemmerle, Austria – gold

Eliot Grondin, Canada – silver

Jakob Dusek, Austria – bronze

WOMEN’S HALFPIPE

Gaon Choi, South Korea – gold

Chloe Kim, United States – silver

Mitsuki Ono, Japan – bronze

___

SPEED SKATING

WOMEN’S 5000M

Francesca Lollobrigida, Italy – gold

Merel Conijn, Netherlands – silver

Ragne Wiklund, Norway – bronze

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

