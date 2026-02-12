Winter Olympics Daily Medals List

Thursday, Feb. 12
ALPINE SKIING
WOMEN’S SUPER-G
Frederica Brignone, Italy – gold
Romane Miradoli, France – silver
Cornelia Huetter, Austria – bronze
___
CROSS-COUNTRY SKIING
WOMEN’S 10KM FREESTYLE
Frida Karlsson, Sweden – gold
Ebba Andersson, Sweden – silver
Jessie Diggins, United States – bronze
___
FREESTYLE SKIING
MEN’S MOGULS
Cooper Woods, Australia – gold
Mikael Kingsbury, Canada – silver
Ikuma Horishima, Japan – bronze
___
LUGE
MIXED TEAM RELAY
Julia Taubitz, Max Langenhan, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Dajana Eitberger and Magdalena Matschina, Germany – gold
Lisa Schulte, Jonas Mueller, Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Selina Egle and Michaela Lara Kipp, Austria – silver
Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter and Marion Oberhofer, Italy – bronze
___
SHORT TRACK SPEED SKATING
MEN’S 1000M
Jens van ’t Wout, Netherlands – gold
Long Sun, China – silver
Jongun Rim, South Korea – bronze
WOMEN’S 500M
Xandra Velzeboer, Netherlands – gold
Arianna Fontana, Italy – silver
Courtney Sarault, Canada – bronze
___
SNOWBOARDING
MEN’S SNOWBOARD CROSS
Alessandro Haemmerle, Austria – gold
Eliot Grondin, Canada – silver
Jakob Dusek, Austria – bronze
WOMEN’S HALFPIPE
Gaon Choi, South Korea – gold
Chloe Kim, United States – silver
Mitsuki Ono, Japan – bronze
___
SPEED SKATING
WOMEN’S 5000M
Francesca Lollobrigida, Italy – gold
Merel Conijn, Netherlands – silver
Ragne Wiklund, Norway – bronze
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.