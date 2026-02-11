Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 11, 2026, 5:10 PM

Wednesday, Feb. 11

ALPINE SKIING

MEN’S SUPER-G

Franjo von Allmen, Switzerland – gold

Ryan Cochran-Siegle, United States – silver

Marco Odermatt, Switzerland – bronze

___

BIATHLON

WOMEN’S 15KM INDIVIDUAL

Julia Simon, France – gold

Lou Jeanmonnot, France – silver

Lora Hristova, Bulgaria – bronze

___

FIGURE SKATING

MIXED ICE DANCE

Laurence Beaudry Fournier and Guillaume Cizeron, France – gold

Madison Chock and Evan Bates, United States – silver

Piper Gilles and Paul Poirier, Canada – bronze

___

FREESTYLE SKIING

WOMEN’S MOGULS

Elizabeth Lemley, United States – gold

Jaelin Kauf, United States – silver

Perrine Laffont, France – bronze

___

LUGE

MEN’S DOUBLES

Emanuel Rieder and Simon Kainzwaldner, Italy – gold

Thomas Steu and Wolfgang Kindl, Austria – silver

Tobias Wendl and Tobias Arlt, Germany – bronze

WOMEN’S DOUBLES

Andrea Votter and Marion Oberhofer, Italy – gold

Dajana Eitberger and Magdalena Matschina, Germany – silver

Selina Egle and Lara Kipp, Austria – bronze

___

NORDIC COMBINED

MEN’S INDIVIDUAL GUNDERSON NH/10KM

Jens Luraas Oftebro, Norway – gold

Johannes Lamparter, Austria – silver

Eero Hirvonen, Finland – bronze

___

SPEED SKATING

MEN’S 1000M

Jordan Stolz, United States – gold

Jenning de Boo, Netherlands – silver

Ning Zhongyan, China – bronze

___

Sports
