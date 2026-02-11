Winter Olympics Daily Medals List

Wednesday, Feb. 11
ALPINE SKIING
MEN’S SUPER-G
Franjo von Allmen, Switzerland – gold
Ryan Cochran-Siegle, United States – silver
Marco Odermatt, Switzerland – bronze
BIATHLON
WOMEN’S 15KM INDIVIDUAL
Julia Simon, France – gold
Lou Jeanmonnot, France – silver
Lora Hristova, Bulgaria – bronze
FIGURE SKATING
MIXED ICE DANCE
Laurence Beaudry Fournier and Guillaume Cizeron, France – gold
Madison Chock and Evan Bates, United States – silver
Piper Gilles and Paul Poirier, Canada – bronze
FREESTYLE SKIING
WOMEN’S MOGULS
Elizabeth Lemley, United States – gold
Jaelin Kauf, United States – silver
Perrine Laffont, France – bronze
LUGE
MEN’S DOUBLES
Emanuel Rieder and Simon Kainzwaldner, Italy – gold
Thomas Steu and Wolfgang Kindl, Austria – silver
Tobias Wendl and Tobias Arlt, Germany – bronze
WOMEN’S DOUBLES
Andrea Votter and Marion Oberhofer, Italy – gold
Dajana Eitberger and Magdalena Matschina, Germany – silver
Selina Egle and Lara Kipp, Austria – bronze
NORDIC COMBINED
MEN’S INDIVIDUAL GUNDERSON NH/10KM
Jens Luraas Oftebro, Norway – gold
Johannes Lamparter, Austria – silver
Eero Hirvonen, Finland – bronze
SPEED SKATING
MEN’S 1000M
Jordan Stolz, United States – gold
Jenning de Boo, Netherlands – silver
Ning Zhongyan, China – bronze
