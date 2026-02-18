Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

February 18, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ben Lippen 53, Hammond 29

King’s Academy 31, Robert E. Lee Academy 23

Palmetto Christian Academy 57, Hilton Head Prep 26

SCHSL Playoffs=

First Round=

Class AA=

Lower State=

Atlantic Collegiate 77, Manning 39

Burke 67, Buford 32

Chesterfield 53, Lake City 50

Kingstree 64, Woodland 18

Lake Marion 69, East Clarendon 54

Philip Simmons 52, Hampton County 38

Upper State=

Andrew Jackson 80, Brashier Middle College 31

Batesburg-Leesville 41, Columbia 37

Blacksburg 68, Cheraw 35

Clinton 49, Liberty 18

Landrum 73, Strom Thurmond 18

Ninety Six 60, Eau Claire 34

Class AAA=

Lower State=

Dillon 56, North Charleston 26

Fox Creek 58, Battery Creek 19

Georgetown 54, Hanahan 35

Oceanside Collegiate Academy 83, Loris 37

Orangeburg-Wilkinson 70, Silver Bluff 36

Upper State=

Broome 62, Crescent 41

St. Joseph 77, Mountain View 11

Walhalla 58, Carolina High and Academy 28

West Oak 50, Greer Middle College 13

Woodruff 36, Powdersville 25

Class AAAAA Division II=

Lower State=

Lucy Beckham 56, Socastee 50

Lugoff-Elgin 50, St. James 44

Westwood 66, Conway 23

Upper State=

Nation Ford 56, Hillcrest 39

Woodmont 53, T.L. Hanna 43

