Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ben Lippen 53, Hammond 29
King’s Academy 31, Robert E. Lee Academy 23
Palmetto Christian Academy 57, Hilton Head Prep 26
SCHSL Playoffs=
First Round=
Class AA=
Lower State=
Atlantic Collegiate 77, Manning 39
Burke 67, Buford 32
Chesterfield 53, Lake City 50
Kingstree 64, Woodland 18
Lake Marion 69, East Clarendon 54
Philip Simmons 52, Hampton County 38
Upper State=
Andrew Jackson 80, Brashier Middle College 31
Batesburg-Leesville 41, Columbia 37
Blacksburg 68, Cheraw 35
Clinton 49, Liberty 18
Landrum 73, Strom Thurmond 18
Ninety Six 60, Eau Claire 34
Class AAA=
Lower State=
Dillon 56, North Charleston 26
Fox Creek 58, Battery Creek 19
Georgetown 54, Hanahan 35
Oceanside Collegiate Academy 83, Loris 37
Orangeburg-Wilkinson 70, Silver Bluff 36
Upper State=
Broome 62, Crescent 41
St. Joseph 77, Mountain View 11
Walhalla 58, Carolina High and Academy 28
West Oak 50, Greer Middle College 13
Woodruff 36, Powdersville 25
Class AAAAA Division II=
Lower State=
Lucy Beckham 56, Socastee 50
Lugoff-Elgin 50, St. James 44
Westwood 66, Conway 23
Upper State=
Nation Ford 56, Hillcrest 39
Woodmont 53, T.L. Hanna 43
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
