Sports on TV for Friday, Feb. 6

The Associated Press

February 5, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Feb. 6

AHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Wilkes-Barre/Scranton at Lehigh Valley

BASEBALL

3 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: TBD, Semifinal, Zapopan, Mexico

8 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: TBD, Semifinal, Zapopan, Mexico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Loyola of Chicago at Davidson

7 p.m.

ESPN2 — Dayton at VCU

8 p.m.

CBSSN — Bradley at N. Iowa

FOX — UConn at St. John’s

9 p.m.

ESPNU — Belmont at UIC

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Georgia at Arkansas

8:45 p.m.

SECN — Alabama at Oklahoma

9 p.m.

ESPN2 — Florida at Missouri

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

7 p.m.

FS1 — Michigan St. at Michigan

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

5 p.m.

ACCN — Utah at Duke

COLLEGE WRESTLING

6 p.m.

BTN — Penn St. at Michigan

7 p.m.

ACCN — NC State at Pittsburgh

8 p.m.

BTN — Iowa at Ohio St.

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Second Round, Doha GC, Doha, Qatar

10 a.m.

FS1 — LIV Golf: Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

Noon

FS2 — LIV Golf: Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

3:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Second Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

4:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Third Round, Doha GC, Doha, Qatar

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — New York at Detroit

10 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Clippers at Sacramento

RUGBY (MEN’S)

1:25 a.m. (Saturday)

FS2 — NRL: North Queensland at Canterbury-Bankstown

3:25 a.m. (Saturday)

FS2 — NRL: Newcastle at St. George Illawarra

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Nottingham Forest at Leeds United

7:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Honduras vs. Suriname, Group H, San Pedro Sula, Honduras

TENNIS

8:30 a.m.

TENNIS — Montpellier-ATP Quarterfinals; Abu-Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Semifinals; Davis Cup Qualifiers: NOR v. GBR Rubbers 3, 4, & 5

7 p.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers: CAN v. BRA Rubbers 1 & 2

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Hive vs. Breeze, Miami

TRUTV — Hive vs. Breeze, Miami

8:45 p.m.

TNT — Lunar Owls vs. Laces, Miami

TRUTV — Lunar Owls vs. Laces, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

10 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Columbus at San Diego

