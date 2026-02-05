Sports on TV for Friday, Feb. 6

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Feb. 6
AHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Wilkes-Barre/Scranton at Lehigh Valley
BASEBALL
3 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: TBD, Semifinal, Zapopan, Mexico
8 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: TBD, Semifinal, Zapopan, Mexico
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Loyola of Chicago at Davidson
7 p.m.
ESPN2 — Dayton at VCU
8 p.m.
CBSSN — Bradley at N. Iowa
FOX — UConn at St. John’s
9 p.m.
ESPNU — Belmont at UIC
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Georgia at Arkansas
8:45 p.m.
SECN — Alabama at Oklahoma
9 p.m.
ESPN2 — Florida at Missouri
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
7 p.m.
FS1 — Michigan St. at Michigan
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
5 p.m.
ACCN — Utah at Duke
COLLEGE WRESTLING
6 p.m.
BTN — Penn St. at Michigan
7 p.m.
ACCN — NC State at Pittsburgh
8 p.m.
BTN — Iowa at Ohio St.
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Second Round, Doha GC, Doha, Qatar
10 a.m.
FS1 — LIV Golf: Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
Noon
FS2 — LIV Golf: Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
3:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Second Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
4:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Third Round, Doha GC, Doha, Qatar
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — New York at Detroit
10 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Clippers at Sacramento
RUGBY (MEN’S)
1:25 a.m. (Saturday)
FS2 — NRL: North Queensland at Canterbury-Bankstown
3:25 a.m. (Saturday)
FS2 — NRL: Newcastle at St. George Illawarra
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Nottingham Forest at Leeds United
7:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Honduras vs. Suriname, Group H, San Pedro Sula, Honduras
TENNIS
8:30 a.m.
TENNIS — Montpellier-ATP Quarterfinals; Abu-Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Semifinals; Davis Cup Qualifiers: NOR v. GBR Rubbers 3, 4, & 5
7 p.m.
TENNIS — Davis Cup Qualifiers: CAN v. BRA Rubbers 1 & 2
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TNT — Hive vs. Breeze, Miami
TRUTV — Hive vs. Breeze, Miami
8:45 p.m.
TNT — Lunar Owls vs. Laces, Miami
TRUTV — Lunar Owls vs. Laces, Miami
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
10 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Columbus at San Diego
_____
