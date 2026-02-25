Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 25, 2026, 11:56 PM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Charlotte 12½ (230½) at INDIANA
at PHILADELPHIA (239½) Miami
San Antonio 13½ (224½) at BROOKLYN
at ATLANTA 11½ (233½) Washington
Houston (216) at ORLANDO
Portland (235½) at CHICAGO
at DALLAS (233½) Sacramento
New Orleans (240½) at UTAH
LA Lakers (217½) at PHOENIX
Minnesota (226½) at LA CLIPPERS

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Charleston (SC) at HAMPTON
at SAINT BONAVENTURE Rhode Island
at UMBC 11½ Bryant
New Hampshire at BINGHAMTON
Bethune-Cookman at GRAMBLING
at ALBANY (NY) Maine
at LE MOYNE Fairleigh Dickinson
at VERMONT 10½ UMass-Lowell
at JACKSONVILLE STATE Delaware
at TOWSON Elon
at JACKSONVILLE Stetson
at DREXEL 1 Campbell
at STONEHILL Saint Francis (PA)
at RADFORD South Carolina Upstate
at CHATTANOOGA UNC Greensboro
at MONMOUTH Stony Brook
Liberty 2 at KENNESAW STATE
at WILLIAM & MARY 11½ Northeastern
at LIU 12½ Chicago State
at WAGNER New Haven
FGCU at NORTH FLORIDA
High Point 11½ at PRESBYTERIAN
at UNC WILMINGTON 12½ N.C. A&T
at FLORIDA ATLANTIC Temple
Winthrop at CHARLESTON SOUTHERN
at CENT. CONN. ST. Mercyhurst
UNC Asheville 12½ at GARDNER-WEBB
at WESTERN KENTUCKY New Mexico State
at MIDDLE TENNESSEE UTEP
at LOUISIANA TECH Missouri State
Denver at ORAL ROBERTS
at SAMFORD 18½ VMI
at LITTLE ROCK Morehead State
at UTAH VALLEY 16½ Tarleton State
South Dakota State 11½ at UMKC
at TEXAS SOUTHERN Alcorn State
at PURDUE Michigan State
at SOUTHERN Florida A&M
at LINDENWOOD 8 Eastern Illinois
at SOUTHEAST MISSOURI STATE 4 Tennessee State
at SIU-EDWARDSVILLE 14½ Western Illinois
at UT MARTIN Tennessee Tech
at MEMPHIS Wichita State
at IDAHO 10½ Northern Arizona
at MONTANA STATE Portland State
at SAM HOUSTON Florida International
at EASTERN WASHINGTON Northern Colorado
at ST. THOMAS North Dakota State
at MONTANA Sacramento State
Hawaii at UC DAVIS
at UTAH TECH Abilene Christian
at UCSB 11½ UC Riverside
at PRAIRIE VIEW A&M Jackson State
at CSU NORTHRIDGE UC Irvine
at CAL POLY Long Beach State
at CAL BAPTIST UT Arlington
at UCSD 15½ CSU Bakersfield

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -115 Columbus -105
at FLORIDA -164 Toronto +139
at MONTREAL -150 N.Y Islanders +125
at OTTAWA -141 Detroit +119
at CAROLINA -154 Tampa Bay +129
at PITTSBURGH -142 New Jersey +119
at NASHVILLE -174 Chicago +145
at N.Y RANGERS -126 Philadelphia +105
at ST. LOUIS -135 Seattle +113
at COLORADO -154 Minnesota +128
at SAN JOSE -125 Calgary +105
Edmonton -111 at LOS ANGELES -109

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up