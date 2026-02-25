NBA Thursday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG Charlotte 12½ (230½) at INDIANA at PHILADELPHIA 1½ (239½) Miami San Antonio 13½ (224½)…
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Charlotte
|12½
|(230½)
|at INDIANA
|at PHILADELPHIA
|1½
|(239½)
|Miami
|San Antonio
|13½
|(224½)
|at BROOKLYN
|at ATLANTA
|11½
|(233½)
|Washington
|Houston
|1½
|(216)
|at ORLANDO
|Portland
|3½
|(235½)
|at CHICAGO
|at DALLAS
|7½
|(233½)
|Sacramento
|New Orleans
|4½
|(240½)
|at UTAH
|LA Lakers
|4½
|(217½)
|at PHOENIX
|Minnesota
|5½
|(226½)
|at LA CLIPPERS
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Charleston (SC)
|4½
|at HAMPTON
|at SAINT BONAVENTURE
|2½
|Rhode Island
|at UMBC
|11½
|Bryant
|New Hampshire
|1½
|at BINGHAMTON
|Bethune-Cookman
|1½
|at GRAMBLING
|at ALBANY (NY)
|6½
|Maine
|at LE MOYNE
|5½
|Fairleigh Dickinson
|at VERMONT
|10½
|UMass-Lowell
|at JACKSONVILLE STATE
|7½
|Delaware
|at TOWSON
|5½
|Elon
|at JACKSONVILLE
|6½
|Stetson
|at DREXEL
|1
|Campbell
|at STONEHILL
|5½
|Saint Francis (PA)
|at RADFORD
|6½
|South Carolina Upstate
|at CHATTANOOGA
|3½
|UNC Greensboro
|at MONMOUTH
|4½
|Stony Brook
|Liberty
|2
|at KENNESAW STATE
|at WILLIAM & MARY
|11½
|Northeastern
|at LIU
|12½
|Chicago State
|at WAGNER
|1½
|New Haven
|FGCU
|5½
|at NORTH FLORIDA
|High Point
|11½
|at PRESBYTERIAN
|at UNC WILMINGTON
|12½
|N.C. A&T
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|Temple
|Winthrop
|6½
|at CHARLESTON SOUTHERN
|at CENT. CONN. ST.
|2½
|Mercyhurst
|UNC Asheville
|12½
|at GARDNER-WEBB
|at WESTERN KENTUCKY
|5½
|New Mexico State
|at MIDDLE TENNESSEE
|7½
|UTEP
|at LOUISIANA TECH
|2½
|Missouri State
|Denver
|4½
|at ORAL ROBERTS
|at SAMFORD
|18½
|VMI
|at LITTLE ROCK
|2½
|Morehead State
|at UTAH VALLEY
|16½
|Tarleton State
|South Dakota State
|11½
|at UMKC
|at TEXAS SOUTHERN
|7½
|Alcorn State
|at PURDUE
|7½
|Michigan State
|at SOUTHERN
|9½
|Florida A&M
|at LINDENWOOD
|8
|Eastern Illinois
|at SOUTHEAST MISSOURI STATE
|4
|Tennessee State
|at SIU-EDWARDSVILLE
|14½
|Western Illinois
|at UT MARTIN
|8½
|Tennessee Tech
|at MEMPHIS
|1½
|Wichita State
|at IDAHO
|10½
|Northern Arizona
|at MONTANA STATE
|2½
|Portland State
|at SAM HOUSTON
|6½
|Florida International
|at EASTERN WASHINGTON
|1½
|Northern Colorado
|at ST. THOMAS
|3½
|North Dakota State
|at MONTANA
|7½
|Sacramento State
|Hawaii
|1½
|at UC DAVIS
|at UTAH TECH
|3½
|Abilene Christian
|at UCSB
|11½
|UC Riverside
|at PRAIRIE VIEW A&M
|5½
|Jackson State
|at CSU NORTHRIDGE
|1½
|UC Irvine
|at CAL POLY
|4½
|Long Beach State
|at CAL BAPTIST
|6½
|UT Arlington
|at UCSD
|15½
|CSU Bakersfield
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|-115
|Columbus
|-105
|at FLORIDA
|-164
|Toronto
|+139
|at MONTREAL
|-150
|N.Y Islanders
|+125
|at OTTAWA
|-141
|Detroit
|+119
|at CAROLINA
|-154
|Tampa Bay
|+129
|at PITTSBURGH
|-142
|New Jersey
|+119
|at NASHVILLE
|-174
|Chicago
|+145
|at N.Y RANGERS
|-126
|Philadelphia
|+105
|at ST. LOUIS
|-135
|Seattle
|+113
|at COLORADO
|-154
|Minnesota
|+128
|at SAN JOSE
|-125
|Calgary
|+105
|Edmonton
|-111
|at LOS ANGELES
|-109
