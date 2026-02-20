Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 20, 2026, 4:41 PM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHOENIX OFF (OFF) Orlando
at NEW ORLEANS OFF (OFF) Philadelphia
at MIAMI OFF (OFF) Memphis
at CHICAGO OFF (OFF) Detroit
at SAN ANTONIO OFF (OFF) Sacramento
at NEW YORK (212½) Houston

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at MINNESOTA Rutgers
at ST. JOHN’S 13½ Creighton
Florida 12½ at OLE MISS
at VIRGINIA TECH Wake Forest
at CLEMSON Florida State
at SOUTH CAROLINA Mississippi State
North Carolina at SYRACUSE
at KANSAS 11½ Cincinnati
at BUTLER Xavier
at VANDERBILT Tennessee
at PITTSBURGH Notre Dame
at VIRGINIA Miami (FL)
at NEBRASKA 20½ Penn State
at LOUISVILLE 23½ Georgia Tech
at TEXAS TECH 16½ Kansas State
Washington at MARYLAND
at HOUSTON Arizona
at COLORADO Oklahoma State
at GEORGIA Texas
at USC Oregon
at ARKANSAS 10½ Missouri
at BAYLOR Arizona State
at SMU 16½ Boston College
at TCU West Virginia
UConn at VILLANOVA
Alabama at LSU
at SETON HALL Georgetown
at CAL Stanford
Michigan at DUKE
at DEPAUL Providence
Illinois at UCLA
at AUBURN Kentucky
Texas A&M at OKLAHOMA
UCF at UTAH
at GONZAGA 17½ Pacific
Iowa State at BYU

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

