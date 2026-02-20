NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHOENIX
|OFF
|(OFF)
|Orlando
|at NEW ORLEANS
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|at MIAMI
|OFF
|(OFF)
|Memphis
|at CHICAGO
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at SAN ANTONIO
|OFF
|(OFF)
|Sacramento
|at NEW YORK
|2½
|(212½)
|Houston
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|8½
|Rutgers
|at ST. JOHN’S
|13½
|Creighton
|Florida
|12½
|at OLE MISS
|at VIRGINIA TECH
|4½
|Wake Forest
|at CLEMSON
|9½
|Florida State
|at SOUTH CAROLINA
|1½
|Mississippi State
|North Carolina
|2½
|at SYRACUSE
|at KANSAS
|11½
|Cincinnati
|at BUTLER
|2½
|Xavier
|at VANDERBILT
|3½
|Tennessee
|at PITTSBURGH
|2½
|Notre Dame
|at VIRGINIA
|8½
|Miami (FL)
|at NEBRASKA
|20½
|Penn State
|at LOUISVILLE
|23½
|Georgia Tech
|at TEXAS TECH
|16½
|Kansas State
|Washington
|4½
|at MARYLAND
|at HOUSTON
|5½
|Arizona
|at COLORADO
|3½
|Oklahoma State
|at GEORGIA
|1½
|Texas
|at USC
|4½
|Oregon
|at ARKANSAS
|10½
|Missouri
|at BAYLOR
|6½
|Arizona State
|at SMU
|16½
|Boston College
|at TCU
|5½
|West Virginia
|UConn
|1½
|at VILLANOVA
|Alabama
|5½
|at LSU
|at SETON HALL
|5½
|Georgetown
|at CAL
|2½
|Stanford
|Michigan
|2½
|at DUKE
|at DEPAUL
|1½
|Providence
|Illinois
|5½
|at UCLA
|at AUBURN
|3½
|Kentucky
|Texas A&M
|1½
|at OKLAHOMA
|UCF
|1½
|at UTAH
|at GONZAGA
|17½
|Pacific
|Iowa State
|3½
|at BYU
