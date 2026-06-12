Principal Charity Classic Tour Scores

Friday
At Wakonda Club
Des Moines, Iowa
Purse: $2 million
Yardage: 6,865; Par: 72
First Round
|Scott Hend
|33-32—65
|George McNeill
|33-32—65
|Miguel Angel Jimenez
|35-31—66
|Tag Ridings
|35-31—66
|John Senden
|32-34—66
|Vaughn Taylor
|33-33—66
|Doug Barron
|33-34—67
|David Bransdon
|33-34—67
|Darren Clarke
|31-36—67
|Matt Gogel
|35-32—67
|Richard Green
|35-32—67
|Jose Maria Olazabal
|33-34—67
|Brett Quigley
|31-36—67
|Joe Durant
|34-34—68
|Harrison Frazar
|35-33—68
|J.J. Henry
|34-34—68
|Robert Karlsson
|32-36—68
|Soren Kjeldsen
|34-34—68
|Scott McCarron
|34-34—68
|Cameron Percy
|32-36—68
|Dicky Pride
|34-34—68
|Angel Cabrera
|35-34—69
|Ben Crane
|36-33—69
|Chris DiMarco
|34-35—69
|David Duval
|34-35—69
|Bob Estes
|33-36—69
|Tommy Gainey
|36-33—69
|Retief Goosen
|37-32—69
|Zach Johnson
|36-33—69
|Rod Pampling
|36-33—69
|Kenny Perry
|37-32—69
|Tim Petrovic
|36-33—69
|Heath Slocum
|33-36—69
|Mario Tiziani
|35-34—69
|David Toms
|36-33—69
|Boo Weekley
|34-35—69
|Steven Alker
|37-33—70
|Steve Allan
|36-34—70
|Greg Chalmers
|35-35—70
|Ernie Els
|34-36—70
|Darren Fichardt
|34-36—70
|Lee Janzen
|34-36—70
|Brandt Jobe
|36-34—70
|Bernhard Langer
|36-34—70
|Tom Pernice
|37-33—70
|John Rollins
|35-35—70
|Stuart Appleby
|36-35—71
|Chad Campbell
|35-36—71
|Brad Elder
|35-36—71
|Brian Gay
|35-36—71
|Ricardo Gonzalez
|36-35—71
|Paul Goydos
|36-35—71
|Mark Hensby
|36-35—71
|Thongchai Jaidee
|37-34—71
|Billy Mayfair
|36-35—71
|Timothy O’Neal
|35-36—71
|Y.E. Yang
|38-33—71
|Arjun Atwal
|35-37—72
|Alex Cejka
|35-37—72
|David Frost
|36-36—72
|Tim Herron
|38-34—72
|Jerry Kelly
|36-36—72
|Rocco Mediate
|37-35—72
|Scott Parel
|39-33—72
|Steve Stricker
|36-36—72
|Kirk Triplett
|38-34—72
|Bo Van Pelt
|38-34—72
|Woody Austin
|35-38—73
|Shane Bertsch
|35-38—73
|Jay Haas
|37-36—73
|Jeff Maggert
|36-37—73
|Kevin Sutherland
|37-36—73
|Ken Tanigawa
|37-36—73
|Michael Wright
|39-34—73
|Steve Flesch
|40-34—74
|Fred Funk
|40-36—76
|Stephen Ames
|36-41—77
|Mark Calcavecchia
|39-39—78
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