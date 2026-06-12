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Principal Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

June 12, 2026, 6:17 PM

Friday

At Wakonda Club

Des Moines, Iowa

Purse: $2 million

Yardage: 6,865; Par: 72

First Round

Scott Hend 33-32—65
George McNeill 33-32—65
Miguel Angel Jimenez 35-31—66
Tag Ridings 35-31—66
John Senden 32-34—66
Vaughn Taylor 33-33—66
Doug Barron 33-34—67
David Bransdon 33-34—67
Darren Clarke 31-36—67
Matt Gogel 35-32—67
Richard Green 35-32—67
Jose Maria Olazabal 33-34—67
Brett Quigley 31-36—67
Joe Durant 34-34—68
Harrison Frazar 35-33—68
J.J. Henry 34-34—68
Robert Karlsson 32-36—68
Soren Kjeldsen 34-34—68
Scott McCarron 34-34—68
Cameron Percy 32-36—68
Dicky Pride 34-34—68
Angel Cabrera 35-34—69
Ben Crane 36-33—69
Chris DiMarco 34-35—69
David Duval 34-35—69
Bob Estes 33-36—69
Tommy Gainey 36-33—69
Retief Goosen 37-32—69
Zach Johnson 36-33—69
Rod Pampling 36-33—69
Kenny Perry 37-32—69
Tim Petrovic 36-33—69
Heath Slocum 33-36—69
Mario Tiziani 35-34—69
David Toms 36-33—69
Boo Weekley 34-35—69
Steven Alker 37-33—70
Steve Allan 36-34—70
Greg Chalmers 35-35—70
Ernie Els 34-36—70
Darren Fichardt 34-36—70
Lee Janzen 34-36—70
Brandt Jobe 36-34—70
Bernhard Langer 36-34—70
Tom Pernice 37-33—70
John Rollins 35-35—70
Stuart Appleby 36-35—71
Chad Campbell 35-36—71
Brad Elder 35-36—71
Brian Gay 35-36—71
Ricardo Gonzalez 36-35—71
Paul Goydos 36-35—71
Mark Hensby 36-35—71
Thongchai Jaidee 37-34—71
Billy Mayfair 36-35—71
Timothy O’Neal 35-36—71
Y.E. Yang 38-33—71
Arjun Atwal 35-37—72
Alex Cejka 35-37—72
David Frost 36-36—72
Tim Herron 38-34—72
Jerry Kelly 36-36—72
Rocco Mediate 37-35—72
Scott Parel 39-33—72
Steve Stricker 36-36—72
Kirk Triplett 38-34—72
Bo Van Pelt 38-34—72
Woody Austin 35-38—73
Shane Bertsch 35-38—73
Jay Haas 37-36—73
Jeff Maggert 36-37—73
Kevin Sutherland 37-36—73
Ken Tanigawa 37-36—73
Michael Wright 39-34—73
Steve Flesch 40-34—74
Fred Funk 40-36—76
Stephen Ames 36-41—77
Mark Calcavecchia 39-39—78

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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