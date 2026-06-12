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Principal Charity Classic Par Scores

The Associated Press

June 12, 2026, 6:17 PM

Friday

At Wakonda Club

Des Moines, Iowa

Purse: $2 million

Yardage: 6,865; Par: 72

First Round

Scott Hend 33-32—65 -7
George McNeill 33-32—65 -7
Miguel Angel Jimenez 35-31—66 -6
Tag Ridings 35-31—66 -6
John Senden 32-34—66 -6
Vaughn Taylor 33-33—66 -6
Doug Barron 33-34—67 -5
David Bransdon 33-34—67 -5
Darren Clarke 31-36—67 -5
Matt Gogel 35-32—67 -5
Richard Green 35-32—67 -5
Jose Maria Olazabal 33-34—67 -5
Brett Quigley 31-36—67 -5
Joe Durant 34-34—68 -4
Harrison Frazar 35-33—68 -4
J.J. Henry 34-34—68 -4
Robert Karlsson 32-36—68 -4
Soren Kjeldsen 34-34—68 -4
Scott McCarron 34-34—68 -4
Cameron Percy 32-36—68 -4
Dicky Pride 34-34—68 -4
Angel Cabrera 35-34—69 -3
Ben Crane 36-33—69 -3
Chris DiMarco 34-35—69 -3
David Duval 34-35—69 -3
Bob Estes 33-36—69 -3
Tommy Gainey 36-33—69 -3
Retief Goosen 37-32—69 -3
Zach Johnson 36-33—69 -3
Rod Pampling 36-33—69 -3
Kenny Perry 37-32—69 -3
Tim Petrovic 36-33—69 -3
Heath Slocum 33-36—69 -3
Mario Tiziani 35-34—69 -3
David Toms 36-33—69 -3
Boo Weekley 34-35—69 -3
Steven Alker 37-33—70 -2
Steve Allan 36-34—70 -2
Greg Chalmers 35-35—70 -2
Ernie Els 34-36—70 -2
Darren Fichardt 34-36—70 -2
Lee Janzen 34-36—70 -2
Brandt Jobe 36-34—70 -2
Bernhard Langer 36-34—70 -2
Tom Pernice 37-33—70 -2
John Rollins 35-35—70 -2
Stuart Appleby 36-35—71 -1
Chad Campbell 35-36—71 -1
Brad Elder 35-36—71 -1
Brian Gay 35-36—71 -1
Ricardo Gonzalez 36-35—71 -1
Paul Goydos 36-35—71 -1
Mark Hensby 36-35—71 -1
Thongchai Jaidee 37-34—71 -1
Billy Mayfair 36-35—71 -1
Timothy O’Neal 35-36—71 -1
Y.E. Yang 38-33—71 -1
Arjun Atwal 35-37—72 E
Alex Cejka 35-37—72 E
David Frost 36-36—72 E
Tim Herron 38-34—72 E
Jerry Kelly 36-36—72 E
Rocco Mediate 37-35—72 E
Scott Parel 39-33—72 E
Steve Stricker 36-36—72 E
Kirk Triplett 38-34—72 E
Bo Van Pelt 38-34—72 E
Woody Austin 35-38—73 +1
Shane Bertsch 35-38—73 +1
Jay Haas 37-36—73 +1
Jeff Maggert 36-37—73 +1
Kevin Sutherland 37-36—73 +1
Ken Tanigawa 37-36—73 +1
Michael Wright 39-34—73 +1
Steve Flesch 40-34—74 +2
Fred Funk 40-36—76 +4
Stephen Ames 36-41—77 +5
Mark Calcavecchia 39-39—78 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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