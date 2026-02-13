Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 13, 2026, 8:26 PM

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Cal at BOSTON COLLEGE
at OKLAHOMA STATE TCU
at DUKE 12½ Clemson
at NOTRE DAME Georgia Tech
at EAST TENNESSEE STATE Samford
at COLGATE Navy
at RHODE ISLAND Fordham
at MICHIGAN 15½ UCLA
at VANDERBILT Texas A&M
at IOWA STATE Kansas
LIU at NEW HAVEN
Furman 12½ at VMI
at NEBRASKA 13½ Northwestern
at LE MOYNE Chicago State
St. John’s at PROVIDENCE
Mercer at CITADEL
at BOSTON UNIVERSITY Bucknell
UMBC at NEW HAMPSHIRE
at AMERICAN Army
at CENTRAL ARKANSAS 11½ West Georgia
at NORTH CAROLINA 10½ Pittsburgh
Mercyhurst at SAINT FRANCIS (PA)
SMU at SYRACUSE
Kent State at BALL STATE
at FLORIDA INTERNATIONAL Louisiana Tech
at VIRGINIA TECH Florida State
Liberty at UTEP
North Dakota State at NORTH DAKOTA
at RICE East Carolina
at FGCU 10½ Stetson
at STONEHILL Wagner
at EASTERN MICHIGAN Western Michigan
at VERMONT 12½ Bryant
Cent. Conn. St. at FAIRLEIGH DICKINSON
at WILLIAM & MARY Elon
High Point 25½ at GARDNER-WEBB
at UNC ASHEVILLE Presbyterian
at RADFORD Charleston Southern
Villanova at CREIGHTON
at UT ARLINGTON Southern Utah
at FLORIDA 11½ Kentucky
at TEXAS STATE 13½ UL Monroe
at MISSOURI STATE Delaware
at ARKANSAS STATE South Alabama
NJIT at MAINE
at XAVIER Marquette
at OREGON Penn State
at LONGWOOD South Carolina Upstate
Tennessee State at MOREHEAD STATE
at OLD DOMINION Georgia State
at OKLAHOMA Georgia
Florida A&M at JACKSON STATE
at BYU 14½ Colorado
at ALABAMA STATE UAPB
Bethune-Cookman at ALCORN STATE
at SAINT BONAVENTURE Duquesne
at NC STATE 6 Miami (FL)
at WAKE FOREST Stanford
at NORTHERN COLORADO Portland State
at JACKSONVILLE North Florida
at ABILENE CHRISTIAN 2 Tarleton State
at QUEENS Lipscomb
at HOUSTON 22½ Kansas State
at COLORADO STATE Wyoming
Albany (NY) at BINGHAMTON
Appalachian State at JAMES MADISON
Louisville at BAYLOR
at UNC WILMINGTON Hofstra
at NORTHWESTERN STATE SE Louisiana
Little Rock at EASTERN ILLINOIS
at SIU-EDWARDSVILLE UT Martin
New Orleans at HOUSTON CHRISTIAN
at TEXAS A&M-CC Lamar
Morgan State at SOUTH CAROLINA STATE
at NORTH CAROLINA CENTRAL 11½ Coppin State
at LINDENWOOD 2 Southeast Missouri State
at CHATTANOOGA Western Carolina
at HOWARD 11½ Maryland-Eastern Shore
at NORFOLK STATE Delaware State
Purdue at IOWA
at FRESNO STATE 16½ Air Force
at CENTRAL MICHIGAN 3 Northern Illinois
Wofford 2 at UNC GREENSBORO
at EASTERN WASHINGTON Weber State
at JACKSONVILLE STATE New Mexico State
at SOUTHERN INDIANA 1 Tennessee Tech
Loyola Marymount at PEPPERDINE
at KENNESAW STATE 1 Sam Houston
Grand Canyon 11½ at SAN JOSE STATE
at BOWLING GREEN Toledo
at IDAHO Idaho State
at UC DAVIS Long Beach State
VCU at RICHMOND
at TENNESSEE 13½ LSU
at UCF West Virginia
at ARIZONA Texas Tech
at OLE MISS Mississippi State
UCSB at CAL POLY
at WICHITA STATE Tulsa
at UTAH STATE 13½ Memphis
Hawaii 3 at CSU NORTHRIDGE
South Dakota State at ORAL ROBERTS
at WESTERN KENTUCKY Middle Tennessee
at UCONN 16½ Georgetown
Virginia at OHIO STATE
Sacramento State at NORTHERN ARIZONA
St. Thomas 13½ at UMKC
Troy at SOUTHERN MISS
Marshall at GEORGIA SOUTHERN
at ALABAMA 16½ South Carolina
at MISSOURI Texas
at ARKANSAS Auburn
Cal Baptist at UTAH TECH
at MONTANA Montana State
at WASHINGTON Minnesota
at UCSD 10½ UC Riverside
at SAN DIEGO STATE Nevada
at UC IRVINE CSU Fullerton
Saint Mary’s (CA) at PACIFIC
Gonzaga at SANTA CLARA

Sports
