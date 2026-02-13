COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Cal
|2½
|at BOSTON COLLEGE
|at OKLAHOMA STATE
|2½
|TCU
|at DUKE
|12½
|Clemson
|at NOTRE DAME
|8½
|Georgia Tech
|at EAST TENNESSEE STATE
|5½
|Samford
|at COLGATE
|1½
|Navy
|at RHODE ISLAND
|5½
|Fordham
|at MICHIGAN
|15½
|UCLA
|at VANDERBILT
|7½
|Texas A&M
|at IOWA STATE
|6½
|Kansas
|LIU
|7½
|at NEW HAVEN
|Furman
|12½
|at VMI
|at NEBRASKA
|13½
|Northwestern
|at LE MOYNE
|7½
|Chicago State
|St. John’s
|7½
|at PROVIDENCE
|Mercer
|9½
|at CITADEL
|at BOSTON UNIVERSITY
|6½
|Bucknell
|UMBC
|2½
|at NEW HAMPSHIRE
|at AMERICAN
|9½
|Army
|at CENTRAL ARKANSAS
|11½
|West Georgia
|at NORTH CAROLINA
|10½
|Pittsburgh
|Mercyhurst
|3½
|at SAINT FRANCIS (PA)
|SMU
|2½
|at SYRACUSE
|Kent State
|8½
|at BALL STATE
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|4½
|Louisiana Tech
|at VIRGINIA TECH
|6½
|Florida State
|Liberty
|7½
|at UTEP
|North Dakota State
|6½
|at NORTH DAKOTA
|at RICE
|4½
|East Carolina
|at FGCU
|10½
|Stetson
|at STONEHILL
|2½
|Wagner
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|Western Michigan
|at VERMONT
|12½
|Bryant
|Cent. Conn. St.
|1½
|at FAIRLEIGH DICKINSON
|at WILLIAM & MARY
|7½
|Elon
|High Point
|25½
|at GARDNER-WEBB
|at UNC ASHEVILLE
|4½
|Presbyterian
|at RADFORD
|4½
|Charleston Southern
|Villanova
|3½
|at CREIGHTON
|at UT ARLINGTON
|8½
|Southern Utah
|at FLORIDA
|11½
|Kentucky
|at TEXAS STATE
|13½
|UL Monroe
|at MISSOURI STATE
|7½
|Delaware
|at ARKANSAS STATE
|7½
|South Alabama
|NJIT
|1½
|at MAINE
|at XAVIER
|2½
|Marquette
|at OREGON
|6½
|Penn State
|at LONGWOOD
|5½
|South Carolina Upstate
|Tennessee State
|1½
|at MOREHEAD STATE
|at OLD DOMINION
|3½
|Georgia State
|at OKLAHOMA
|1½
|Georgia
|Florida A&M
|1½
|at JACKSON STATE
|at BYU
|14½
|Colorado
|at ALABAMA STATE
|2½
|UAPB
|Bethune-Cookman
|7½
|at ALCORN STATE
|at SAINT BONAVENTURE
|1½
|Duquesne
|at NC STATE
|6
|Miami (FL)
|at WAKE FOREST
|4½
|Stanford
|at NORTHERN COLORADO
|3½
|Portland State
|at JACKSONVILLE
|7½
|North Florida
|at ABILENE CHRISTIAN
|2
|Tarleton State
|at QUEENS
|2½
|Lipscomb
|at HOUSTON
|22½
|Kansas State
|at COLORADO STATE
|5½
|Wyoming
|Albany (NY)
|4½
|at BINGHAMTON
|Appalachian State
|1½
|at JAMES MADISON
|Louisville
|6½
|at BAYLOR
|at UNC WILMINGTON
|2½
|Hofstra
|at NORTHWESTERN STATE
|1½
|SE Louisiana
|Little Rock
|1½
|at EASTERN ILLINOIS
|at SIU-EDWARDSVILLE
|1½
|UT Martin
|New Orleans
|1½
|at HOUSTON CHRISTIAN
|at TEXAS A&M-CC
|3½
|Lamar
|Morgan State
|1½
|at SOUTH CAROLINA STATE
|at NORTH CAROLINA CENTRAL
|11½
|Coppin State
|at LINDENWOOD
|2
|Southeast Missouri State
|at CHATTANOOGA
|1½
|Western Carolina
|at HOWARD
|11½
|Maryland-Eastern Shore
|at NORFOLK STATE
|9½
|Delaware State
|Purdue
|1½
|at IOWA
|at FRESNO STATE
|16½
|Air Force
|at CENTRAL MICHIGAN
|3
|Northern Illinois
|Wofford
|2
|at UNC GREENSBORO
|at EASTERN WASHINGTON
|3½
|Weber State
|at JACKSONVILLE STATE
|1½
|New Mexico State
|at SOUTHERN INDIANA
|1
|Tennessee Tech
|Loyola Marymount
|5½
|at PEPPERDINE
|at KENNESAW STATE
|1
|Sam Houston
|Grand Canyon
|11½
|at SAN JOSE STATE
|at BOWLING GREEN
|4½
|Toledo
|at IDAHO
|5½
|Idaho State
|at UC DAVIS
|5½
|Long Beach State
|VCU
|7½
|at RICHMOND
|at TENNESSEE
|13½
|LSU
|at UCF
|3½
|West Virginia
|at ARIZONA
|9½
|Texas Tech
|at OLE MISS
|3½
|Mississippi State
|UCSB
|3½
|at CAL POLY
|at WICHITA STATE
|1½
|Tulsa
|at UTAH STATE
|13½
|Memphis
|Hawaii
|3
|at CSU NORTHRIDGE
|South Dakota State
|4½
|at ORAL ROBERTS
|at WESTERN KENTUCKY
|3½
|Middle Tennessee
|at UCONN
|16½
|Georgetown
|Virginia
|4½
|at OHIO STATE
|Sacramento State
|1½
|at NORTHERN ARIZONA
|St. Thomas
|13½
|at UMKC
|Troy
|4½
|at SOUTHERN MISS
|Marshall
|2½
|at GEORGIA SOUTHERN
|at ALABAMA
|16½
|South Carolina
|at MISSOURI
|1½
|Texas
|at ARKANSAS
|6½
|Auburn
|Cal Baptist
|3½
|at UTAH TECH
|at MONTANA
|1½
|Montana State
|at WASHINGTON
|6½
|Minnesota
|at UCSD
|10½
|UC Riverside
|at SAN DIEGO STATE
|8½
|Nevada
|at UC IRVINE
|7½
|CSU Fullerton
|Saint Mary’s (CA)
|8½
|at PACIFIC
|Gonzaga
|3½
|at SANTA CLARA
