All Times EST
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Peoria
|43
|32
|10
|1
|0
|65
|126
|78
|Huntsville
|42
|22
|14
|5
|1
|50
|131
|108
|Pensacola
|42
|22
|14
|5
|1
|50
|121
|123
|Evansville
|40
|20
|14
|1
|5
|46
|102
|98
|Knoxville
|41
|21
|17
|1
|2
|45
|104
|109
|Roanoke
|42
|21
|18
|2
|1
|45
|116
|113
|Birmingham
|42
|18
|18
|1
|5
|42
|112
|133
|Quad City
|43
|18
|20
|4
|1
|41
|111
|127
|Macon
|40
|17
|17
|3
|3
|40
|92
|106
|Fayetteville
|39
|16
|18
|4
|1
|37
|87
|107
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Roanoke at Fayetteville, 10 a.m.
Friday’s Games
Pensacola at Fayetteville, 7 p.m.
Quad City at Roanoke, 7:05 p.m.
Knoxville at Birmingham, 8 p.m.
Macon at Huntsville, 8 p.m.
Evansville at Peoria, 8:15 p.m.
Saturday’s Games
Pensacola at Fayetteville, 6 p.m.
Quad City at Roanoke, 7:05 p.m.
Knoxville at Birmingham, 8 p.m.
Macon at Huntsville, 8 p.m.
Peoria at Evansville, 8 p.m.
