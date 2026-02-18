All Times EST GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 43 32 10 1 0 65 126 78…

All Times EST

GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 43 32 10 1 0 65 126 78 Huntsville 42 22 14 5 1 50 131 108 Pensacola 42 22 14 5 1 50 121 123 Evansville 40 20 14 1 5 46 102 98 Knoxville 41 21 17 1 2 45 104 109 Roanoke 42 21 18 2 1 45 116 113 Birmingham 42 18 18 1 5 42 112 133 Quad City 43 18 20 4 1 41 111 127 Macon 40 17 17 3 3 40 92 106 Fayetteville 39 16 18 4 1 37 87 107

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

Roanoke at Fayetteville, 10 a.m.

Friday’s Games

Pensacola at Fayetteville, 7 p.m.

Quad City at Roanoke, 7:05 p.m.

Knoxville at Birmingham, 8 p.m.

Macon at Huntsville, 8 p.m.

Evansville at Peoria, 8:15 p.m.

Saturday’s Games

Pensacola at Fayetteville, 6 p.m.

Quad City at Roanoke, 7:05 p.m.

Knoxville at Birmingham, 8 p.m.

Macon at Huntsville, 8 p.m.

Peoria at Evansville, 8 p.m.

