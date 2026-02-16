NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Monday’s Games
No. 13 Iowa (19-5) at Nebraska (16-9), Noon
Tuesday’s Games
No. 17 Ole Miss (20-6) vs. No. 21 Tennessee (16-7), 7 p.m.
Wednesday’s Games
No. 1 UConn (27-0) at Villanova (21-5), 7 p.m.
No. 10 Ohio State (22-4) at No. 23 Minnesota (20-6), 8 p.m.
No. 12 TCU (23-4) at Houston (7-18), 7:30 p.m.
No. 15 Baylor (22-5) at No. 20 Texas Tech (23-4), 7 p.m.
No. 18 Michigan State (20-6) vs. Northwestern (8-17), 6:30 p.m.
Thursday’s Games
No. 2 UCLA (25-1) vs. Washington (19-7), 10 p.m.
No. 3 South Carolina (25-2) at No. 25 Alabama (20-6), 8:30 p.m.
No. 4 Texas (24-3) at Arkansas (11-15), 7:30 p.m.
No. 7 LSU (22-4) at No. 17 Ole Miss (20-6), 9 p.m.
No. 9 Duke (19-6) vs. North Carolina State (17-8), 7 p.m.
No. 11 Oklahoma (19-6) at No. 24 Georgia (20-6), 6:30 p.m.
No. 13 Iowa (19-5) at Purdue (12-13), 7 p.m.
No. 21 Tennessee (16-7) vs. Texas A&M (10-11), 6:30 p.m.
No. 22 North Carolina (21-6) at Virginia Tech (20-7), 6 p.m.
Saturday’s Games
No. 15 Baylor (22-5) vs. Arizona (11-14), 8 p.m.
No. 19 West Virginia (21-6) vs. Oklahoma State (20-7), 2 p.m.
No. 20 Texas Tech (23-4) at Colorado (18-8), 9 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (27-0) vs. Providence (13-14), Noon
No. 2 UCLA (25-1) vs. Wisconsin (13-13), 5:30 p.m.
No. 3 South Carolina (25-2) vs. No. 17 Ole Miss (20-6), Noon
No. 4 Texas (24-3) vs. Mississippi State (17-8), 2 p.m.
No. 5 Vanderbilt (24-3) vs. No. 16 Kentucky (20-7), 3 p.m.
No. 6 Michigan (22-4) at No. 13 Iowa (19-5), Noon
No. 7 LSU (22-4) vs. Missouri (16-11), 4 p.m.
No. 8 Louisville (24-4) vs. Virginia (18-8), Noon
No. 9 Duke (19-6) at Clemson (18-9), 2 p.m.
No. 10 Ohio State (22-4) vs. USC (16-9), 2 p.m.
No. 11 Oklahoma (19-6) vs. No. 21 Tennessee (16-7), 2 p.m.
No. 12 TCU (23-4) vs. Iowa State (20-6), 4 p.m.
No. 14 Maryland (21-6) vs. Purdue (12-13), 1 p.m.
No. 18 Michigan State (20-6) at No. 23 Minnesota (20-6), 6 p.m.
No. 22 North Carolina (21-6) vs. Pittsburgh (8-19), Noon
No. 25 Alabama (20-6) at Florida (15-12), Noon
