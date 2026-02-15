NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (27-0) did not play. Next: at Villanova, Wednesday.
No. 2 UCLA (25-1) beat Indiana 92-48. Next: vs. No. 25 Washington, Thursday.
No. 3 South Carolina (25-2) did not play. Next: at No. 23 Alabama, Thursday.
No. 4 Texas (24-3) beat No. 22 Tennessee 65-63. Next: at Arkansas, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (24-3) lost to Georgia 76-74. Next: vs. No. 18 Kentucky, Sunday.
No. 6 LSU (22-4) did not play. Next: at No. 14 Ole Miss, Thursday.
No. 7 Michigan (22-4) beat No. 13 Michigan State 86-65. Next: at No. 15 Iowa, Sunday.
No. 8 Ohio State (22-4) lost to No. 20 Maryland 76-75. Next: at Minnesota, Wednesday.
No. 9 Louisville (24-4) beat Florida State 88-65. Next: vs. Virginia, Sunday.
No. 10 Oklahoma (19-6) beat No. 23 Alabama 79-71. Next: at Georgia, Thursday.
No. 11 Duke (19-6) beat No. 21 North Carolina 72-68. Next: vs. North Carolina State, Thursday.
No. 12 Baylor (22-5) beat UCF 93-63. Next: at No. 16 Texas Tech, Wednesday.
No. 13 Michigan State (20-6) lost to No. 7 Michigan 86-65. Next: vs. Northwestern, Wednesday.
No. 14 Ole Miss (20-6) lost to No. 18 Kentucky 74-57. Next: vs. No. 22 Tennessee, Tuesday.
No. 15 Iowa (19-5) did not play. Next: at Purdue, Thursday.
No. 16 Texas Tech (23-4) did not play. Next: vs. No. 12 Baylor, Wednesday.
No. 17 TCU (23-4) beat No. 19 West Virginia 59-50. Next: at Houston, Wednesday.
No. 18 Kentucky (20-7) beat No. 14 Ole Miss 74-57. Next: at No. 5 Vanderbilt, Sunday.
No. 19 West Virginia (21-6) lost to No. 17 TCU 59-50. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 20 Maryland (21-6) beat No. 8 Ohio State 76-75. Next: vs. Purdue, Sunday.
No. 21 North Carolina (21-6) lost to No. 11 Duke 72-68. Next: at Virginia Tech, Thursday.
No. 22 Tennessee (16-7) lost to No. 4 Texas 65-63. Next: at No. 14 Ole Miss, Tuesday.
No. 23 Alabama (20-6) lost to No. 10 Oklahoma 79-71. Next: vs. No. 3 South Carolina, Thursday.
No. 24 Princeton (20-3) did not play. Next: vs. Brown, Saturday.
No. 25 Washington (19-7) beat Oregon 51-43. Next: at No. 2 UCLA, Thursday.
