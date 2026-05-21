All Times EDT
Tuesday’s Games
Eugene 2, Hillsboro 1
Spokane 9, Vancouver 2
Tri-City 9, Everett 2
Wednesday’s Games
Eugene 8, Hillsboro 3
Vancouver 7, Spokane 5
Tri-City 12, Everett 4
Thursday’s Games
Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
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