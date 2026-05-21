All Times EDT Tuesday’s Games Eugene 2, Hillsboro 1 Spokane 9, Vancouver 2 Tri-City 9, Everett 2 Wednesday’s Games Eugene…

All Times EDT

Tuesday’s Games

Eugene 2, Hillsboro 1

Spokane 9, Vancouver 2

Tri-City 9, Everett 2

Wednesday’s Games

Eugene 8, Hillsboro 3

Vancouver 7, Spokane 5

Tri-City 12, Everett 4

Thursday’s Games

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.