NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (23-0) beat Oklahoma State 84-47.
No. 2 Michigan (22-1) beat Penn State 110-69; beat Ohio State 82-61.
No. 3 UConn (22-2) beat Xavier 92-60; lost to No. 22 St. John’s 81-72.
No. 4 Duke (21-2) beat Boston College 67-49; lost to No. 14 North Carolina 71-68.
No. 5 Illinois (20-4) beat Northwestern 84-44; lost to No. 10 Michigan State 85-82, OT.
No. 6 Gonzaga (23-2) lost to Portland 87-80; beat Oregon State 81-61.
No. 7 Iowa State (21-2) beat Baylor 72-69.
No. 8 Houston (21-2) beat UCF 79-55; beat No. 16 BYU 77-66.
No. 9 Nebraska (21-2) beat Rutgers 80-68.
No. 10 Michigan State (20-4) lost to Minnesota 76-73; beat No. 5 Illinois 85-82, OT.
No. 11 Kansas (18-5) beat No. 13 Texas Tech 64-61; beat Utah 71-59.
No. 12 Purdue (19-4) beat Oregon 68-64.
No. 13 Texas Tech (17-6) lost to No. 11 Kansas 64-61; beat West Virginia 70-63.
No. 14 North Carolina (19-4) beat Syracuse 87-77; beat No. 4 Duke 71-68.
No. 15 Vanderbilt (19-4) lost to Oklahoma 92-91.
No. 16 BYU (17-6) lost to Oklahoma State 99-92; lost to No. 8 Houston 77-66.
No. 17 Florida (17-6) beat Texas A&M 86-67.
No. 18 Virginia (20-3) beat Pittsburgh 67-47; beat Syracuse 72-59.
No. 19 Saint Louis (23-1) beat Davidson 91-82; beat La Salle 82-58.
No. 20 Clemson (20-4) beat Stanford 66-64; beat California 77-55.
No. 21 Arkansas (17-6) beat Mississippi State 88-68.
No. 22 St. John’s (18-5) beat DePaul 68-56; beat No. 3 UConn 81-72.
No. 23 Miami (OH) (24-0) beat Buffalo 73-71; beat Marshall 90-74.
No. 24 Louisville (17-6) beat Notre Dame 76-65; beat Wake Forest 88-80.
No. 25 Tennessee (16-7) beat Ole Miss 84-66; lost to Kentucky 74-71.
