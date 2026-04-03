Aramco Championship Scores

The Associated Press

April 3, 2026, 10:19 PM

Friday

At Shadow Creek Golf Course

Las Vegas

Purse: $4 million

Yardage: 6,765; Par: 72

Second Round

Lauren Coughlin 67-69—136
Hyo Joo Kim 68-73—141
Leona Maguire 70-71—141
Nanna Koerstz Madsen 72-70—142
Nelly Korda 68-74—142
Miyu Yamashita 67-75—142
Anna Huang 72-71—143
Akie Iwai 72-71—143
Jing Yan 68-75—143
Angel Yin 72-71—143
Casandra Alexander 71-73—144
Grace Kim 72-72—144
Andrea Lee 69-75—144
Ina Yoon 70-74—144
Aditi Ashok 74-71—145
Allisen Corpuz 71-74—145
Nasa Hataoka 67-78—145
Jin Young Ko 71-74—145
Patty Tavatanakit 72-73—145
Chisato Iwai 75-71—146
Gabriela Ruffels 72-74—146
Jeeno Thitikul 72-74—146
Ruoning Yin 71-75—146
Hye Jin Choi 74-73—147
Carlota Ciganda 75-72—147
Karis Davidson 72-75—147
Gemma Dryburgh 69-78—147
A Lim Kim 71-76—147
Jennifer Kupcho 75-72—147
Caley McGinty 75-72—147
Pajaree Anannarukarn 74-74—148
Anna Foster 74-74—148
Amelia Garvey 79-69—148
Brooke Henderson 77-71—148
Maddison Hinson-Tolchard 74-74—148
Charley Hull 70-78—148
Jin Hee Im 72-76—148
Gaby Lopez 71-77—148
Yealimi Noh 74-74—148
Cassie Porter 72-76—148
Shannon Tan 75-73—148
Perrine Delacour 73-76—149
Jessica Korda 75-74—149
Mi Hyang Lee 74-75—149
Julia Lopez Ramirez 72-77—149
Luna Sobron Galmes 74-75—149
Lottie Woad 72-77—149
Kajsa Arewfjall 75-75—150
Daniela Darquea 75-75—150
Ayaka Furue 73-77—150
Erika Hara 72-78—150
Alice Hewson 73-77—150
You Min Hwang 73-77—150
Megan Khang 77-73—150
Yan Liu 72-78—150
Lisa Pettersson 80-70—150
Jenny Shin 73-77—150
Lauren Walsh 70-80—150
Celine Boutier 75-76—151
Sei Young Kim 72-79—151
Auston Kim 74-77—151
Lydia Ko 75-76—151
Somi Lee 74-77—151
Lucy Li 78-73—151
Brianna Navarrosa 73-78—151
Avani Prashanth 75-76—151
Mimi Rhodes 71-80—151
Pauline Roussin 73-78—151
Chiara Tamburlini 76-75—151
Carla Tejedo 71-80—151
Pranavi Urs 76-75—151
Rose Zhang 73-78—151
Weiwei Zhang 77-74—151
Jenny Bae 74-78—152
Manon De Roey 78-74—152
Annabell Fuller 75-77—152
Hannah Green 75-77—152
Minami Katsu 77-75—152
Anna Nordqvist 74-78—152
Rio Takeda 71-81—152
Helen Briem 71-82—153
Trichat Cheenglab 73-80—153
Diksha Dagar 75-78—153
Lindy Duncan 78-75—153
Frida Kinhult 75-78—153
Brooke Matthews 71-82—153
Nastasia Nadaud 79-74—153
Yuri Yoshida 77-76—153
Laura Fuenfstueck 77-77—154
Cara Gainer 69-85—154
Leonie Harm 77-77—154
Esther Henseleit 77-77—154
Minjee Lee 79-75—154
Alessia Nobilio 73-81—154
Hae-Ran Ryu 73-81—154
Emma Spitz 71-83—154
Peiyun Chien 76-79—155
Dorthea Forbrigd 75-80—155
Nuria Iturrioz 79-76—155
Stephanie Kyriacou 78-77—155
Yu Liu 77-78—155
Smilla Sonderby 75-80—155
Chanettee Wannasaen 76-79—155
Saki Baba 73-83—156
Kelsey Bennett 73-83—156
Alessandra Fanali 77-79—156
Ariya Jutanugarn 78-78—156
Mao Saigo 74-82—156
Hannah Screen 69-87—156
Robyn Choi 77-80—157
Gurleen Kaur 76-81—157
Nataliya Guseva 73-85—158
Momoka Kobori 79-79—158
Sara Kouskova 75-83—158
Wei-Ling Hsu 81-78—159
Miranda Wang 75-85—160
Darcey Harry 79-82—161
Moa Folke 79-83—162
Anne Van Dam 81-84—165
Linn Grant 72-WD

