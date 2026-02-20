NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 Michigan (25-1) did not play. Next: at No. 3 Duke, Saturday.
No. 2 Houston (23-3) did not play. Next: vs. No. 4 Arizona, Saturday.
No. 3 Duke (24-2) did not play. Next: vs. No. 1 Michigan, Saturday.
No. 4 Arizona (24-2) did not play. Next: at No. 2 Houston, Saturday.
No. 5 UConn (24-3) did not play. Next: at Villanova, Saturday.
No. 6 Iowa State (23-3) did not play. Next: at No. 23 BYU, Saturday.
No. 7 Purdue (22-5) beat Indiana 93-64. Next: vs. No. 15 Michigan State, Thursday.
No. 8 Kansas (20-6) did not play. Next: vs. Cincinnati, Saturday.
No. 9 Nebraska (22-4) did not play. Next: vs. Penn State, Saturday.
No. 10 Illinois (22-5) did not play. Next: at UCLA, Saturday.
No. 11 Gonzaga (26-2) did not play. Next: vs. Pacific, Saturday.
No. 12 Florida (20-6) did not play. Next: at Ole Miss, Saturday.
No. 13 Texas Tech (19-7) did not play. Next: vs. Kansas State, Saturday.
No. 14 Virginia (23-3) did not play. Next: vs. Miami (FL), Saturday.
No. 15 Michigan State (21-5) did not play. Next: vs. Ohio State, Sunday.
No. 16 North Carolina (20-6) did not play. Next: at Syracuse, Saturday.
No. 17 St. John’s (21-5) did not play. Next: vs. Creighton, Saturday.
No. 18 Saint Louis (25-2) beat VCU 88-75. Next: at Dayton, Tuesday.
No. 19 Vanderbilt (21-5) did not play. Next: vs. Tennessee, Saturday.
No. 20 Arkansas (19-7) did not play. Next: vs. Missouri, Saturday.
No. 21 Louisville (19-7) did not play. Next: vs. Georgia Tech, Saturday.
No. 22 Miami (OH) (27-0) beat Bowling Green 91-77. Next: at Eastern Michigan, Tuesday.
No. 23 BYU (19-7) did not play. Next: vs. No. 6 Iowa State, Saturday.
No. 24 Wisconsin (18-8) did not play. Next: vs. Iowa, Sunday.
No. 25 Alabama (19-7) did not play. Next: at LSU, Saturday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.