Magical Kenya Open presented by absa Par Scores

Thursday
At Karen Country Club
Nairobi, Kenya
Purse: $2.7 million
Yardage: 7,056; Par: 70
First Round
|Casey Jarvis, South Africa
|30-32—62
|-8
|Niklas Lemke, Sweden
|33-29—62
|-8
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|30-33—63
|-7
|David Law, Scotland
|31-32—63
|-7
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|31-33—64
|-6
|Ricardo Gouveia, Portugal
|32-32—64
|-6
|Ryggs Johnston, United States
|34-30—64
|-6
|Joakim Lagergren, Sweden
|32-32—64
|-6
|Mikael Lindberg, Sweden
|32-32—64
|-6
|Oihan Guillamoundeguy, France
|33-32—65
|-5
|Frederic Lacroix, France
|33-32—65
|-5
|Thriston Lawrence, South Africa
|35-30—65
|-5
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|33-32—65
|-5
|Antoine Rozner, France
|33-32—65
|-5
|Jason Scrivener, Australia
|34-31—65
|-5
|Matthew Baldwin, England
|34-32—66
|-4
|Fred Biondi, Brazil
|34-32—66
|-4
|Aaron Cockerill, Canada
|31-35—66
|-4
|Alex Fitzpatrick, England
|31-35—66
|-4
|Jordan Gumberg, United States
|35-31—66
|-4
|Andreas Halvorsen, Norway
|33-33—66
|-4
|Justin Harding, South Africa
|33-33—66
|-4
|Tobias Jonsson, Sweden
|30-36—66
|-4
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|34-32—66
|-4
|Njoroge Njonge Kibugu, Kenya
|35-31—66
|-4
|Nathan Kimsey, England
|34-32—66
|-4
|Francesco Laporta, Italy
|33-33—66
|-4
|Alexander Levy, France
|35-31—66
|-4
|Tapio Pulkkanen, Finland
|33-33—66
|-4
|Daniel Rodrigues, Portugal
|33-33—66
|-4
|Sebastian Soderberg, Sweden
|33-33—66
|-4
|Maximilian Steinlechner, Austria
|33-33—66
|-4
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-32—66
|-4
|Veer Ahlawat, India
|34-33—67
|-3
|Adri Arnaus, Spain
|35-32—67
|-3
|Joshua Berry, England
|36-31—67
|-3
|Davis Bryant, United States
|33-34—67
|-3
|Jens Dantorp, Sweden
|35-32—67
|-3
|Manuel Elvira, Spain
|34-33—67
|-3
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|32-35—67
|-3
|Calum Hill, Scotland
|35-32—67
|-3
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|32-35—67
|-3
|Joost Luiten, Netherlands
|35-32—67
|-3
|Matteo Manassero, Italy
|35-32—67
|-3
|James Morrison, England
|34-33—67
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|34-33—67
|-3
|Mark Power, Ireland
|35-32—67
|-3
|Mike Toorop, Netherlands
|33-34—67
|-3
|Bernd Wiesberger, Austria
|31-36—67
|-3
|Albin Bergstrom, Sweden
|35-33—68
|-2
|Dan Bradbury, England
|35-33—68
|-2
|Gregorio De Leo, Italy
|35-33—68
|-2
|Wenyi Ding, China
|34-34—68
|-2
|Hennie Du Plessis, South Africa
|33-35—68
|-2
|Andres Gallegos, Argentina
|35-33—68
|-2
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|34-34—68
|-2
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|36-32—68
|-2
|Scott Jamieson, Scotland
|35-33—68
|-2
|Matthew Jordan, England
|37-31—68
|-2
|Romain Langasque, France
|33-35—68
|-2
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-33—68
|-2
|Zander Lombard, South Africa
|35-33—68
|-2
|Lukas Nemecz, Austria
|33-35—68
|-2
|Freddy Schott, Germany
|35-33—68
|-2
|Hugo Townsend, Sweden
|36-32—68
|-2
|Darius Van Driel, Netherlands
|32-36—68
|-2
|Daniel Van Tonder, South Africa
|36-32—68
|-2
|Quim Vidal, Spain
|34-34—68
|-2
|Cameron Adam, Scotland
|38-31—69
|-1
|Jack Buchanan, Australia
|34-35—69
|-1
|Jorge Campillo, Spain
|37-32—69
|-1
|Joe Dean, England
|35-34—69
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|33-36—69
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|35-34—69
|-1
|Celestin Nsazuwera, Rwanda
|35-34—69
|-1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|32-37—69
|-1
|Yurav Premlall, South Africa
|34-35—69
|-1
|David Ravetto, France
|38-31—69
|-1
|Yuvraj Sandhu, India
|34-35—69
|-1
|Benjamin Schmidt, England
|34-35—69
|-1
|Marcel Schneider, Germany
|37-32—69
|-1
|Callum Tarren, England
|34-35—69
|-1
|Euan Walker, Scotland
|35-34—69
|-1
|Jack Yule, England
|34-35—69
|-1
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|34-36—70
|E
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-34—70
|E
|Filippo Celli, Italy
|34-36—70
|E
|Todd Clements, England
|35-35—70
|E
|Quentin Debove, France
|36-34—70
|E
|Michael Hollick, South Africa
|36-34—70
|E
|Maximilian Kieffer, Germany
|35-35—70
|E
|Marcus Kinhult, Sweden
|36-34—70
|E
|Hunter Logan, United States
|35-35—70
|E
|Stefano Mazzoli, Italy
|35-35—70
|E
|Guido Migliozzi, Italy
|36-34—70
|E
|Edwin Mudanyi, Kenya
|37-33—70
|E
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-35—70
|E
|Renato Paratore, Italy
|34-36—70
|E
|Yannik Paul, Germany
|35-35—70
|E
|Jack Senior, England
|36-34—70
|E
|Marcel Siem, Germany
|35-35—70
|E
|Richard Sterne, South Africa
|35-35—70
|E
|Jeff Winther, Denmark
|38-32—70
|E
|Daniel Young, Scotland
|33-37—70
|E
|Yanhan Zhou, China
|38-32—70
|E
|Jastas Madoya Asena, Kenya
|37-34—71
|+1
|Jonathan Broomhead, South Africa
|36-35—71
|+1
|MJ Daffue, South Africa
|35-36—71
|+1
|Mutahi Kibugu, Kenya
|34-37—71
|+1
|John Lejirma, Kenya
|37-34—71
|+1
|Jovan Rebula, South Africa
|37-34—71
|+1
|JC Ritchie, South Africa
|36-35—71
|+1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|36-35—71
|+1
|Shubhankar Sharma, India
|35-36—71
|+1
|Connor Syme, Scotland
|37-34—71
|+1
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|35-36—71
|+1
|Clement Charmasson, France
|35-37—72
|+2
|Alejandro Del Rey, Spain
|34-38—72
|+2
|Ewen Ferguson, Scotland
|38-34—72
|+2
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-36—72
|+2
|Dismas Indiza Anyonyi, Kenya
|35-37—72
|+2
|Anthony Quayle, Australia
|36-36—72
|+2
|Jaydeep Singh Sandhu, Kenya
|37-35—72
|+2
|Clement Sordet, France
|34-38—72
|+2
|Felix Mory, France
|41-32—73
|+3
|Daniel Nduva, Kenya
|36-37—73
|+3
|Samuel Njoroge, Kenya
|40-33—73
|+3
|Greg Snow, Kenya
|39-34—73
|+3
|David Wakhu, Kenya
|37-36—73
|+3
|CJ Wangai, Kenya
|37-36—73
|+3
|Adam Blomme, Sweden
|37-37—74
|+4
|Francis Epe, Nigeria
|36-38—74
|+4
|Shashwat Harish, India
|38-36—74
|+4
|Tom Vaillant, France
|40-34—74
|+4
|Robin Williams, South Africa
|39-35—74
|+4
|Rikuya Hoshino, Japan
|39-36—75
|+5
|Junaid Manji, Kenya
|39-36—75
|+5
|Dan Erickson, United States
|37-39—76
|+6
|Mohit Mediratta, Kenya
|39-37—76
|+6
|Ryan Peake, Australia
|38-38—76
|+6
|Michael Karanga, Kenya
|39-38—77
|+7
|Mike Kisia, Kenya
|37-40—77
|+7
|Daniel Kiragu, Kenya
|36-42—78
|+8
|Connor McKinney, Australia
|41-38—79
|+9
