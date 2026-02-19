Live Radio
Magical Kenya Open presented by absa Par Scores

The Associated Press

February 19, 2026, 10:44 AM

Thursday

At Karen Country Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2.7 million

Yardage: 7,056; Par: 70

First Round

Casey Jarvis, South Africa 30-32—62 -8
Niklas Lemke, Sweden 33-29—62 -8
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 30-33—63 -7
David Law, Scotland 31-32—63 -7
Angel Ayora Fanegas, Spain 31-33—64 -6
Ricardo Gouveia, Portugal 32-32—64 -6
Ryggs Johnston, United States 34-30—64 -6
Joakim Lagergren, Sweden 32-32—64 -6
Mikael Lindberg, Sweden 32-32—64 -6
Oihan Guillamoundeguy, France 33-32—65 -5
Frederic Lacroix, France 33-32—65 -5
Thriston Lawrence, South Africa 35-30—65 -5
Rocco Repetto Taylor, Spain 33-32—65 -5
Antoine Rozner, France 33-32—65 -5
Jason Scrivener, Australia 34-31—65 -5
Matthew Baldwin, England 34-32—66 -4
Fred Biondi, Brazil 34-32—66 -4
Aaron Cockerill, Canada 31-35—66 -4
Alex Fitzpatrick, England 31-35—66 -4
Jordan Gumberg, United States 35-31—66 -4
Andreas Halvorsen, Norway 33-33—66 -4
Justin Harding, South Africa 33-33—66 -4
Tobias Jonsson, Sweden 30-36—66 -4
Sadom Kaewkanjana, Thailand 34-32—66 -4
Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 35-31—66 -4
Nathan Kimsey, England 34-32—66 -4
Francesco Laporta, Italy 33-33—66 -4
Alexander Levy, France 35-31—66 -4
Tapio Pulkkanen, Finland 33-33—66 -4
Daniel Rodrigues, Portugal 33-33—66 -4
Sebastian Soderberg, Sweden 33-33—66 -4
Maximilian Steinlechner, Austria 33-33—66 -4
Ryan Van Velzen, South Africa 34-32—66 -4
Veer Ahlawat, India 34-33—67 -3
Adri Arnaus, Spain 35-32—67 -3
Joshua Berry, England 36-31—67 -3
Davis Bryant, United States 33-34—67 -3
Jens Dantorp, Sweden 35-32—67 -3
Manuel Elvira, Spain 34-33—67 -3
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 32-35—67 -3
Calum Hill, Scotland 35-32—67 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 32-35—67 -3
Joost Luiten, Netherlands 35-32—67 -3
Matteo Manassero, Italy 35-32—67 -3
James Morrison, England 34-33—67 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-33—67 -3
Mark Power, Ireland 35-32—67 -3
Mike Toorop, Netherlands 33-34—67 -3
Bernd Wiesberger, Austria 31-36—67 -3
Albin Bergstrom, Sweden 35-33—68 -2
Dan Bradbury, England 35-33—68 -2
Gregorio De Leo, Italy 35-33—68 -2
Wenyi Ding, China 34-34—68 -2
Hennie Du Plessis, South Africa 33-35—68 -2
Andres Gallegos, Argentina 35-33—68 -2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-34—68 -2
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-32—68 -2
Scott Jamieson, Scotland 35-33—68 -2
Matthew Jordan, England 37-31—68 -2
Romain Langasque, France 33-35—68 -2
Pablo Larrazabal, Spain 35-33—68 -2
Zander Lombard, South Africa 35-33—68 -2
Lukas Nemecz, Austria 33-35—68 -2
Freddy Schott, Germany 35-33—68 -2
Hugo Townsend, Sweden 36-32—68 -2
Darius Van Driel, Netherlands 32-36—68 -2
Daniel Van Tonder, South Africa 36-32—68 -2
Quim Vidal, Spain 34-34—68 -2
Cameron Adam, Scotland 38-31—69 -1
Jack Buchanan, Australia 34-35—69 -1
Jorge Campillo, Spain 37-32—69 -1
Joe Dean, England 35-34—69 -1
Angel Hidalgo, Spain 33-36—69 -1
David Micheluzzi, Australia 35-34—69 -1
Celestin Nsazuwera, Rwanda 35-34—69 -1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 32-37—69 -1
Yurav Premlall, South Africa 34-35—69 -1
David Ravetto, France 38-31—69 -1
Yuvraj Sandhu, India 34-35—69 -1
Benjamin Schmidt, England 34-35—69 -1
Marcel Schneider, Germany 37-32—69 -1
Callum Tarren, England 34-35—69 -1
Euan Walker, Scotland 35-34—69 -1
Jack Yule, England 34-35—69 -1
Lucas Bjerregaard, Denmark 34-36—70 E
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-34—70 E
Filippo Celli, Italy 34-36—70 E
Todd Clements, England 35-35—70 E
Quentin Debove, France 36-34—70 E
Michael Hollick, South Africa 36-34—70 E
Maximilian Kieffer, Germany 35-35—70 E
Marcus Kinhult, Sweden 36-34—70 E
Hunter Logan, United States 35-35—70 E
Stefano Mazzoli, Italy 35-35—70 E
Guido Migliozzi, Italy 36-34—70 E
Edwin Mudanyi, Kenya 37-33—70 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-35—70 E
Renato Paratore, Italy 34-36—70 E
Yannik Paul, Germany 35-35—70 E
Jack Senior, England 36-34—70 E
Marcel Siem, Germany 35-35—70 E
Richard Sterne, South Africa 35-35—70 E
Jeff Winther, Denmark 38-32—70 E
Daniel Young, Scotland 33-37—70 E
Yanhan Zhou, China 38-32—70 E
Jastas Madoya Asena, Kenya 37-34—71 +1
Jonathan Broomhead, South Africa 36-35—71 +1
MJ Daffue, South Africa 35-36—71 +1
Mutahi Kibugu, Kenya 34-37—71 +1
John Lejirma, Kenya 37-34—71 +1
Jovan Rebula, South Africa 37-34—71 +1
JC Ritchie, South Africa 36-35—71 +1
Brandon Robinson-Thompson, England 36-35—71 +1
Shubhankar Sharma, India 35-36—71 +1
Connor Syme, Scotland 37-34—71 +1
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-36—71 +1
Clement Charmasson, France 35-37—72 +2
Alejandro Del Rey, Spain 34-38—72 +2
Ewen Ferguson, Scotland 38-34—72 +2
Joel Girrbach, Switzerland 36-36—72 +2
Dismas Indiza Anyonyi, Kenya 35-37—72 +2
Anthony Quayle, Australia 36-36—72 +2
Jaydeep Singh Sandhu, Kenya 37-35—72 +2
Clement Sordet, France 34-38—72 +2
Felix Mory, France 41-32—73 +3
Daniel Nduva, Kenya 36-37—73 +3
Samuel Njoroge, Kenya 40-33—73 +3
Greg Snow, Kenya 39-34—73 +3
David Wakhu, Kenya 37-36—73 +3
CJ Wangai, Kenya 37-36—73 +3
Adam Blomme, Sweden 37-37—74 +4
Francis Epe, Nigeria 36-38—74 +4
Shashwat Harish, India 38-36—74 +4
Tom Vaillant, France 40-34—74 +4
Robin Williams, South Africa 39-35—74 +4
Rikuya Hoshino, Japan 39-36—75 +5
Junaid Manji, Kenya 39-36—75 +5
Dan Erickson, United States 37-39—76 +6
Mohit Mediratta, Kenya 39-37—76 +6
Ryan Peake, Australia 38-38—76 +6
Michael Karanga, Kenya 39-38—77 +7
Mike Kisia, Kenya 37-40—77 +7
Daniel Kiragu, Kenya 36-42—78 +8
Connor McKinney, Australia 41-38—79 +9

