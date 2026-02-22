Live Radio
Honda LPGA Thailand Par Scores

The Associated Press

February 22, 2026, 5:01 AM

Sunday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,631; Par: 72

Final Round

Jeeno Thitikul, $270,000 67-63-66-68—264 -24
Chisato Iwai, $167,061 69-62-68-66—265 -23
Hyo Joo Kim, $121,191 68-65-65-68—266 -22
Somi Lee, $93,751 66-61-72-68—267 -21
Lydia Ko, $68,599 67-64-69-68—268 -20
Nanna Koerstz Madsen, $68,599 69-67-69-63—268 -20
Hannah Green, $51,678 67-65-69-68—269 -19
Hye Jin Choi, $42,989 66-70-67-67—270 -18
Ariya Jutanugarn, $42,989 67-71-67-65—270 -18
Allisen Corpuz, $33,338 67-65-67-72—271 -17
Sei Young Kim, $33,338 73-65-66-67—271 -17
A Lim Kim, $33,338 74-68-64-65—271 -17
Hae-Ran Ryu, $33,338 72-64-68-67—271 -17
Andrea Lee, $28,171 68-68-66-70—272 -16
Brooke Matthews, $25,122 72-65-70-66—273 -15
Lottie Woad, $25,122 71-71-67-64—273 -15
Ruoning Yin, $25,122 70-69-67-67—273 -15
Pajaree Anannarukarn, $20,702 68-72-68-67—275 -13
Jenny Bae, $20,702 70-69-69-67—275 -13
Nasa Hataoka, $20,702 65-72-70-68—275 -13
Auston Kim, $20,702 68-69-67-71—275 -13
Chanettee Wannasaen, $20,702 65-71-68-71—275 -13
Miyu Yamashita, $20,702 68-67-70-70—275 -13
April Angurasaranee, $16,202 71-69-64-72—276 -12
Ayaka Furue, $16,202 69-68-72-67—276 -12
Mi Hyang Lee, $16,202 70-63-71-72—276 -12
Lucy Li, $16,202 72-69-65-70—276 -12
Julia Lopez Ramirez, $16,202 67-65-69-75—276 -12
Maja Stark, $16,202 68-68-69-71—276 -12
Yuri Yoshida, $16,202 69-67-68-72—276 -12
Rio Takeda, $13,811 72-69-70-66—277 -11
Linn Grant, $12,713 68-70-68-72—278 -10
Yan Liu, $12,713 75-69-67-67—278 -10
Leona Maguire, $12,713 67-72-67-72—278 -10
Karis Davidson, $11,250 74-66-72-67—279 -9
Minami Katsu, $11,250 70-65-73-71—279 -9
Cassie Porter, $11,250 67-70-72-70—279 -9
Brooke Henderson, $9,718 71-68-70-71—280 -8
Grace Kim, $9,718 67-68-73-72—280 -8
Gaby Lopez, $9,718 69-73-70-68—280 -8
Yealimi Noh, $9,718 75-70-67-68—280 -8
Celine Boutier, $8,255 69-72-70-70—281 -7
Manon De Roey, $8,255 72-71-70-68—281 -7
Lindy Duncan, $8,255 70-71-69-71—281 -7
Pornanong Phatlum, $8,255 70-68-72-71—281 -7
Jennifer Kupcho, $7,363 68-70-74-70—282 -6
Pauline Roussin, $7,363 68-71-69-74—282 -6
Akie Iwai, $6,814 71-70-71-71—283 -5
Angel Yin, $6,814 69-75-69-70—283 -5
Nataliya Guseva, $6,311 68-74-71-71—284 -4
Ina Yoon, $6,311 67-73-72-72—284 -4
Muni He, $6,037 72-64-74-75—285 -3
Saki Baba, $5,396 70-72-72-72—286 -2
Gianna Clemente, $5,396 69-69-76-72—286 -2
Jin Hee Im, $5,396 69-70-71-76—286 -2
Megan Khang, $5,396 75-69-69-73—286 -2
Jin Young Ko, $5,396 72-67-74-73—286 -2
Ingrid Lindblad, $5,396 70-72-74-70—286 -2
Gemma Dryburgh, $4,665 66-73-74-76—289 +1
Gurleen Kaur, $4,665 72-64-75-78—289 +1
Rin Yoshida, $4,482 72-71-71-77—291 +3
Esther Henseleit, $4,390 74-73-72-73—292 +4
Carlota Ciganda, $4,253 75-75-70-73—293 +5
Yuka Saso, $4,253 74-70-73-76—293 +5
Robyn Choi, $4,024 74-74-73-73—294 +6
Naruha Miyata, $4,024 72-75-74-73—294 +6
Benedetta Moresco, $4,024 74-75-75-70—294 +6
Prim Prachnakorn, $0 74-72-75-73—294 +6
Wei-Ling Hsu, $3,795 73-72-77-73—295 +7
Stephanie Kyriacou, $3,795 69-77-72-77—295 +7
Danielle Kang, $3,659 73-78-76-73—300 +12
Moriya Jutanugarn, $3,614 73-75-77-79—304 +16

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

