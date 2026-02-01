Farmers Insurance Open Scores

Sunday
La Jolla, Calif.
a-Torrey Pines – South (Host Course)
7,765 yards; Par 72
b-Torrey Pines – North
7,258 yards; Par 72
Purse: $9.6 million
Final Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Justin Rose (500), $1,728,000
|62b-65a-68a-70a—265
|Pierceson Coody (208), $726,400
|68b-70a-69a-65a—272
|Ryo Hisatsune (208), $726,400
|69b-66a-68a-69a—272
|Si Woo Kim (208), $726,400
|68a-66b-69a-69a—272
|Stephan Jaeger (105), $370,800
|65b-75a-65a-68a—273
|Jake Knapp (105), $370,800
|66b-70a-70a-67a—273
|Joel Dahmen (85), $301,600
|70a-63b-68a-73a—274
|Andrew Novak (85), $301,600
|69a-69b-70a-66a—274
|Sahith Theegala (85), $301,600
|66b-69a-73a-66a—274
|Maverick McNealy (75), $261,600
|65b-70a-70a-70a—275
|Tony Finau (59), $193,029
|72a-67b-71a-66a—276
|Ryan Gerard (59), $193,029
|70a-67b-71a-68a—276
|Hao-Tong Li (59), $193,029
|69b-68a-69a-70a—276
|Hideki Matsuyama (59), $193,029
|64b-73a-69a-70a—276
|Keith Mitchell (59), $193,029
|67b-72a-68a-69a—276
|Seamus Power (59), $193,029
|65a-66b-74a-71a—276
|Adam Schenk (59), $193,029
|69b-70a-68a-69a—276
|Chris Gotterup (46), $132,000
|68b-70a-70a-69a—277
|David Lipsky (46), $132,000
|71a-65b-70a-71a—277
|Matthew McCarty (46), $132,000
|70a-68b-69a-70a—277
|Michael Thorbjornsen (46), $132,000
|68a-67b-72a-70a—277
|Harris English (37), $92,640
|73a-68b-67a-70a—278
|Nicolai Hojgaard (37), $92,640
|70a-67b-72a-69a—278
|Chad Ramey (37), $92,640
|74a-67b-69a-68a—278
|Kris Ventura (37), $92,640
|66b-70a-70a-72a—278
|Cameron Young (37), $92,640
|70a-68b-72a-68a—278
|Christiaan Bezuidenhout (31), $71,520
|68a-71b-71a-69a—279
|Eric Cole (31), $71,520
|69a-66b-72a-72a—279
|Patrick Rodgers (31), $71,520
|70b-70a-73a-66a—279
|Daniel Brown (23), $56,280
|68a-70b-70a-72a—280
|Rasmus Hojgaard (23), $56,280
|74a-67b-70a-69a—280
|Justin Lower (23), $56,280
|63b-72a-73a-72a—280
|Max McGreevy (23), $56,280
|66a-67b-71a-76a—280
|Kristoffer Reitan (23), $56,280
|67b-73a-74a-66a—280
|Isaiah Salinda (23), $56,280
|71b-70a-70a-69a—280
|Adam Scott (23), $56,280
|68b-71a-73a-68a—280
|Sam Stevens (23), $56,280
|68b-72a-71a-69a—280
|Jason Day (16), $41,760
|67b-74a-68a-72a—281
|Emiliano Grillo (16), $41,760
|72a-69b-73a-67a—281
|Matthieu Pavon (16), $41,760
|67b-74a-70a-70a—281
|Karl Vilips (16), $41,760
|67b-72a-72a-70a—281
|Danny Walker (16), $41,760
|67b-68a-77a-69a—281
|Keegan Bradley (11), $31,264
|69b-69a-74a-70a—282
|Ricky Castillo (11), $31,264
|68b-71a-75a-68a—282
|John Keefer (11), $31,264
|70a-69b-73a-70a—282
|John Parry (11), $31,264
|67b-71a-71a-73a—282
|Davis Thompson (11), $31,264
|67b-73a-72a-70a—282
|John VanDerLaan (11), $31,264
|68b-70a-73a-71a—282
|Zecheng Dou (8), $23,739
|72b-69a-71a-71a—283
|Austin Eckroat (8), $23,739
|67b-70a-75a-71a—283
|A.J. Ewart (8), $23,739
|71a-69b-74a-69a—283
|Denny McCarthy (8), $23,739
|72a-69b-70a-72a—283
|Mac Meissner (8), $23,739
|68b-68a-75a-72a—283
|Taylor Moore (8), $23,739
|68b-71a-73a-71a—283
|Rasmus Neergaard-Petersen (8), $23,739
|69a-67b-77a-70a—283
|Brooks Koepka (6), $22,176
|73a-68b-73a-70a—284
|Matti Schmid (6), $22,176
|73a-67b-70a-74a—284
|Sudarshan Yellamaraju (6), $22,176
|74a-67b-71a-72a—284
|Zachary Bauchou (5), $21,504
|68b-69a-76a-72a—285
|Doug Ghim (5), $21,504
|71b-69a-72a-73a—285
|Mackenzie Hughes (5), $21,504
|71a-70b-70a-74a—285
|Sam Ryder (5), $21,504
|68a-72b-72a-73a—285
|Seonghyeon Kim (4), $21,024
|68b-72a-72a-74a—286
|Keita Nakajima (4), $20,832
|69b-71a-76a-71a—287
|Wyndham Clark (4), $20,352
|70b-69a-73a-76a—288
|Emilio Gonzalez (4), $20,352
|74a-67b-75a-72a—288
|Tom Kim (4), $20,352
|71a-70b-76a-71a—288
|Marcelo Rozo (4), $20,352
|66b-75a-75a-72a—288
|Mark Hubbard (3), $19,872
|66b-75a-73a-75a—289
|Cameron Davis (3), $19,392
|69a-71b-71a-79a—290
|Rico Hoey (3), $19,392
|71a-70b-73a-76a—290
|Tom Hoge (3), $19,392
|71a-68b-77a-74a—290
|Jackson Suber (3), $19,392
|69b-70a-81a-70a—290
|Kensei Hirata (3), $18,912
|70b-70a-76a-75a—291
