Farmers Insurance Open Scores

The Associated Press

February 1, 2026, 7:06 PM

Sunday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.6 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

Justin Rose (500), $1,728,000 62b-65a-68a-70a—265
Pierceson Coody (208), $726,400 68b-70a-69a-65a—272
Ryo Hisatsune (208), $726,400 69b-66a-68a-69a—272
Si Woo Kim (208), $726,400 68a-66b-69a-69a—272
Stephan Jaeger (105), $370,800 65b-75a-65a-68a—273
Jake Knapp (105), $370,800 66b-70a-70a-67a—273
Joel Dahmen (85), $301,600 70a-63b-68a-73a—274
Andrew Novak (85), $301,600 69a-69b-70a-66a—274
Sahith Theegala (85), $301,600 66b-69a-73a-66a—274
Maverick McNealy (75), $261,600 65b-70a-70a-70a—275
Tony Finau (59), $193,029 72a-67b-71a-66a—276
Ryan Gerard (59), $193,029 70a-67b-71a-68a—276
Hao-Tong Li (59), $193,029 69b-68a-69a-70a—276
Hideki Matsuyama (59), $193,029 64b-73a-69a-70a—276
Keith Mitchell (59), $193,029 67b-72a-68a-69a—276
Seamus Power (59), $193,029 65a-66b-74a-71a—276
Adam Schenk (59), $193,029 69b-70a-68a-69a—276
Chris Gotterup (46), $132,000 68b-70a-70a-69a—277
David Lipsky (46), $132,000 71a-65b-70a-71a—277
Matthew McCarty (46), $132,000 70a-68b-69a-70a—277
Michael Thorbjornsen (46), $132,000 68a-67b-72a-70a—277
Harris English (37), $92,640 73a-68b-67a-70a—278
Nicolai Hojgaard (37), $92,640 70a-67b-72a-69a—278
Chad Ramey (37), $92,640 74a-67b-69a-68a—278
Kris Ventura (37), $92,640 66b-70a-70a-72a—278
Cameron Young (37), $92,640 70a-68b-72a-68a—278
Christiaan Bezuidenhout (31), $71,520 68a-71b-71a-69a—279
Eric Cole (31), $71,520 69a-66b-72a-72a—279
Patrick Rodgers (31), $71,520 70b-70a-73a-66a—279
Daniel Brown (23), $56,280 68a-70b-70a-72a—280
Rasmus Hojgaard (23), $56,280 74a-67b-70a-69a—280
Justin Lower (23), $56,280 63b-72a-73a-72a—280
Max McGreevy (23), $56,280 66a-67b-71a-76a—280
Kristoffer Reitan (23), $56,280 67b-73a-74a-66a—280
Isaiah Salinda (23), $56,280 71b-70a-70a-69a—280
Adam Scott (23), $56,280 68b-71a-73a-68a—280
Sam Stevens (23), $56,280 68b-72a-71a-69a—280
Jason Day (16), $41,760 67b-74a-68a-72a—281
Emiliano Grillo (16), $41,760 72a-69b-73a-67a—281
Matthieu Pavon (16), $41,760 67b-74a-70a-70a—281
Karl Vilips (16), $41,760 67b-72a-72a-70a—281
Danny Walker (16), $41,760 67b-68a-77a-69a—281
Keegan Bradley (11), $31,264 69b-69a-74a-70a—282
Ricky Castillo (11), $31,264 68b-71a-75a-68a—282
John Keefer (11), $31,264 70a-69b-73a-70a—282
John Parry (11), $31,264 67b-71a-71a-73a—282
Davis Thompson (11), $31,264 67b-73a-72a-70a—282
John VanDerLaan (11), $31,264 68b-70a-73a-71a—282
Zecheng Dou (8), $23,739 72b-69a-71a-71a—283
Austin Eckroat (8), $23,739 67b-70a-75a-71a—283
A.J. Ewart (8), $23,739 71a-69b-74a-69a—283
Denny McCarthy (8), $23,739 72a-69b-70a-72a—283
Mac Meissner (8), $23,739 68b-68a-75a-72a—283
Taylor Moore (8), $23,739 68b-71a-73a-71a—283
Rasmus Neergaard-Petersen (8), $23,739 69a-67b-77a-70a—283
Brooks Koepka (6), $22,176 73a-68b-73a-70a—284
Matti Schmid (6), $22,176 73a-67b-70a-74a—284
Sudarshan Yellamaraju (6), $22,176 74a-67b-71a-72a—284
Zachary Bauchou (5), $21,504 68b-69a-76a-72a—285
Doug Ghim (5), $21,504 71b-69a-72a-73a—285
Mackenzie Hughes (5), $21,504 71a-70b-70a-74a—285
Sam Ryder (5), $21,504 68a-72b-72a-73a—285
Seonghyeon Kim (4), $21,024 68b-72a-72a-74a—286
Keita Nakajima (4), $20,832 69b-71a-76a-71a—287
Wyndham Clark (4), $20,352 70b-69a-73a-76a—288
Emilio Gonzalez (4), $20,352 74a-67b-75a-72a—288
Tom Kim (4), $20,352 71a-70b-76a-71a—288
Marcelo Rozo (4), $20,352 66b-75a-75a-72a—288
Mark Hubbard (3), $19,872 66b-75a-73a-75a—289
Cameron Davis (3), $19,392 69a-71b-71a-79a—290
Rico Hoey (3), $19,392 71a-70b-73a-76a—290
Tom Hoge (3), $19,392 71a-68b-77a-74a—290
Jackson Suber (3), $19,392 69b-70a-81a-70a—290
Kensei Hirata (3), $18,912 70b-70a-76a-75a—291

