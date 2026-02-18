Canada 4, Czech Republic 3, OT
First Period_1. Canada, Macklin Celebrini (Connor McDavid), 3:05. 2. Czech Republic, Lukas Sedlak (Roman Cervenka, Radko Gudas), 8:34. 3. Czech Republic, David Pastrnak (Filip Hronek, Roman Cervenka), 14:49 (pp). Penalties_Macklin Celebrini, Canada (interference), 13:49. Tom Wilson, Canada (high-sticking), 16:43. Jan Rutta, Czech Republic (holding), 9:58.
Second Period_4. Canada, Nathan MacKinnon (Connor McDavid, Macklin Celebrini), 32:16 (pp). Penalties_Michal Kempny, Czech Republic (interference), 31:24. Radko Gudas, Czech Republic (roughing), 38:48.
Third Period_5. Czech Republic, Ondrej Palat (Martin Necas, Tomas Hertl), 52:18. 6. Canada, Nick Suzuki (Devon Toews, Seth Jarvis), 56:33.
Overtime_7. Canada, Mitch Marner (Macklin Celebrini, Thomas Harley), 61:22.
Shots on Goal_Canada 11-17-11-2_41. Czech Republic 10-5-8-1_24.
Goalies_Canada, Logan Thompson, Jordan Binnington. Czech Republic, Lukas Dostal, Daniel Vladar.
Referees_Mikael Holm, Sweden; Chris Rooney, United States. David Brisebois, Canada; Jonny Murray, Canada.
