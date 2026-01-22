Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Jan. 21
EAST
American 44, Colgate 41
Army 64, Bucknell 44
Boston University 66, Lafayette 55
Dayton 75, Duquesne 58
George Mason 57, St. Bonaventure 48
Lehigh 67, Loyola (MD) 61, OT
Marquette 56, St. John’s 55
Navy 72, Holy Cross 58
Rhode Island 60, Davidson 53
Robert Morris 55, Youngstown State 40
Saint Louis 67, Fordham 57, OT
West Virginia 53, Arizona State 43
SOUTH
High Point 74, Winthrop 60
Louisiana 69, Coastal Carolina 66
Presbyterian 50, Gardner-Webb 46
Radford 78, Longwood 63
UNC Asheville 57, USC Upstate 56
VCU 63, George Washington 60
MIDWEST
Ball State 78, UMass 60
Butler 73, DePaul 67
Central Michigan 74, Akron 53
IUPUI 75, Northern Kentucky 70
Iowa State 93, Cincinnati 68
Kansas State 69, Houston 65
Loyola Chicago 64, La Salle 60
Miami (OH) 76, Buffalo 52
North Dakota State 75, St. Thomas 66
Northern Illinois 64, Western Michigan 56
Ohio 82, Bowling Green 57
Purdue Fort Wayne 80, Cleveland State 70
South Dakota State 99, North Dakota 47
Wisconsin 63, Nebraska 60
SOUTHWEST
Arkansas State 84, Old Dominion 55
Baylor 73, UCF 48
Central Arkansas 87, West Georgia 66
Tarleton State 51, UT Arlington 37
Texas State 63, Appalachian State 49
FAR WEST
BYU 73, Texas Tech 61
Boise State 60, Fresno State 52
Colorado State 67, Grand Canyon 50
Denver 64, Kansas City 54
Minnesota 65, Oregon 60
San Jose State 60, Nevada 57
UCLA 96, Purdue 48
UNLV 78, Air Force 47
Washington 81, Penn State 65
Wyoming 63, Utah State 51
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.