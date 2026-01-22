Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 22, 2026, 12:00 AM

Wednesday, Jan. 21

EAST

American 44, Colgate 41

Army 64, Bucknell 44

Boston University 66, Lafayette 55

Dayton 75, Duquesne 58

George Mason 57, St. Bonaventure 48

Lehigh 67, Loyola (MD) 61, OT

Marquette 56, St. John’s 55

Navy 72, Holy Cross 58

Rhode Island 60, Davidson 53

Robert Morris 55, Youngstown State 40

Saint Louis 67, Fordham 57, OT

West Virginia 53, Arizona State 43

SOUTH

High Point 74, Winthrop 60

Louisiana 69, Coastal Carolina 66

Presbyterian 50, Gardner-Webb 46

Radford 78, Longwood 63

UNC Asheville 57, USC Upstate 56

VCU 63, George Washington 60

MIDWEST

Ball State 78, UMass 60

Butler 73, DePaul 67

Central Michigan 74, Akron 53

IUPUI 75, Northern Kentucky 70

Iowa State 93, Cincinnati 68

Kansas State 69, Houston 65

Loyola Chicago 64, La Salle 60

Miami (OH) 76, Buffalo 52

North Dakota State 75, St. Thomas 66

Northern Illinois 64, Western Michigan 56

Ohio 82, Bowling Green 57

Purdue Fort Wayne 80, Cleveland State 70

South Dakota State 99, North Dakota 47

Wisconsin 63, Nebraska 60

SOUTHWEST

Arkansas State 84, Old Dominion 55

Baylor 73, UCF 48

Central Arkansas 87, West Georgia 66

Tarleton State 51, UT Arlington 37

Texas State 63, Appalachian State 49

FAR WEST

BYU 73, Texas Tech 61

Boise State 60, Fresno State 52

Colorado State 67, Grand Canyon 50

Denver 64, Kansas City 54

Minnesota 65, Oregon 60

San Jose State 60, Nevada 57

UCLA 96, Purdue 48

UNLV 78, Air Force 47

Washington 81, Penn State 65

Wyoming 63, Utah State 51

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

