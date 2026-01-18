Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 18, 2026, 8:00 PM

Sunday, Jan. 18

EAST

California 73, Boston College 58

Davidson 62, La Salle 58

Fordham 66, St. Bonaventure 53

George Mason 66, Saint Joseph’s 59

Monmouth 72, Campbell 31

Northeastern 62, Hofstra 60

Rhode Island 70, Duquesne 50

Rutgers 76, Penn State 72

SMU 83, Pittsburgh 76

Stony Brook 55, Towson 43

Syracuse 69, Stanford 58

Villanova 73, Butler 65

SOUTH

Charleston 87, Elon 64

Clemson 78, Wake Forest 71, OT

Drexel 76, UNC Wilmington 67

Duke 93, Georgia Tech 46

Florida 89, Missouri 71

Georgia 82, Ole Miss 59

Louisville 88, North Carolina State 80, OT

Mississippi State 71, Kentucky 59

Murray State 69, Belmont 48

North Carolina 82, Florida State 55

North Carolina A&T 70, Hampton 57

Richmond 77, VCU 47

South Carolina 90, Coppin State 48

Tennessee 70, Alabama 59

UCF 74, Colorado 68

MIDWEST

Cleveland State 68, Robert Morris 61

Drake 66, Valparaiso 56

Illinois 74, Northwestern 71

Indiana State 77, Evansville 71

Northern Iowa 73, Bradley 70

Oakland 80, Detroit Mercy 70

Saint Louis 62, Dayton 58

Southern Illinois 63, UIC 58

West Virginia 84, Cincinnati 76

Wisconsin 94, Oregon 92, 2OT

SOUTHWEST

LSU 91, Oklahoma 72

Oklahoma State 86, Iowa State 58

Texas 80, Texas A&M 35

FAR WEST

Hawai’i 67, UC Santa Barbara 50

UCLA 97, Maryland 67

USC 83, Purdue 57

Washington 67, Minnesota 54

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

