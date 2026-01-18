Women’s College Basketball Scores

Sunday, Jan. 18
EAST
California 73, Boston College 58
Davidson 62, La Salle 58
Fordham 66, St. Bonaventure 53
George Mason 66, Saint Joseph’s 59
Monmouth 72, Campbell 31
Northeastern 62, Hofstra 60
Rhode Island 70, Duquesne 50
Rutgers 76, Penn State 72
SMU 83, Pittsburgh 76
Stony Brook 55, Towson 43
Syracuse 69, Stanford 58
Villanova 73, Butler 65
SOUTH
Charleston 87, Elon 64
Clemson 78, Wake Forest 71, OT
Drexel 76, UNC Wilmington 67
Duke 93, Georgia Tech 46
Florida 89, Missouri 71
Georgia 82, Ole Miss 59
Louisville 88, North Carolina State 80, OT
Mississippi State 71, Kentucky 59
Murray State 69, Belmont 48
North Carolina 82, Florida State 55
North Carolina A&T 70, Hampton 57
Richmond 77, VCU 47
South Carolina 90, Coppin State 48
Tennessee 70, Alabama 59
UCF 74, Colorado 68
MIDWEST
Cleveland State 68, Robert Morris 61
Drake 66, Valparaiso 56
Illinois 74, Northwestern 71
Indiana State 77, Evansville 71
Northern Iowa 73, Bradley 70
Oakland 80, Detroit Mercy 70
Saint Louis 62, Dayton 58
Southern Illinois 63, UIC 58
West Virginia 84, Cincinnati 76
Wisconsin 94, Oregon 92, 2OT
SOUTHWEST
LSU 91, Oklahoma 72
Oklahoma State 86, Iowa State 58
Texas 80, Texas A&M 35
FAR WEST
Hawai’i 67, UC Santa Barbara 50
UCLA 97, Maryland 67
USC 83, Purdue 57
Washington 67, Minnesota 54
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.