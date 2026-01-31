Live Radio
Sports on TV for Sunday, Feb. 1

The Associated Press

January 31, 2026, 3:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 1

BASEBALL

2 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Green) vs. Puerto Rico, Round Robin Zapopan, Mexico

8:30 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Dominican Republic vs. Mexico (Red), Round Robin Zapopan, Mexico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

USA — Rhode Island at Duquesne

1 p.m.

ABC — Alabama at Florida

CBS — Purdue at Maryland

ESPN2 — Chattanooga at Furman

2 p.m.

CBSSN — UMKC at St. Thomas (Minn.)

ESPNU — Wichita St. at Tulsa

FOX — Iowa St. at Kansas St.

PEACOCK — Minnesota at Penn St.

TNT — TCU at Colorado

3 p.m.

ESPN2 — Tulane at Memphis

4 p.m.

FS1 — Illinois at Nebraska

7 p.m.

CBSSN — ETSU at Wofford

8 p.m.

FS1 — Iowa at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Wake Forest at Duke

CBSSN — Ball St. at Kent St.

ESPNU — Richmond at VCU

FOX — Tennessee at UConn

FS1 — Michigan at Michigan St.

SECN — Alabama at LSU

1 p.m.

ESPN — Baylor at West Virginia

2 p.m.

ACCN — Boston College at Georgia Tech

CW — Louisville at California

FS1 — TCU at Texas Tech

SECN — Kentucky at Arkansas

USA — George Washington at Dayton

3 p.m.

ABC — Oklahoma at Texas

TRUTV — Creighton at Seton Hall

4 p.m.

ACCN — Florida St. at Clemson

CW — Notre Dame at Stanford

FOX — Iowa at UCLA

SECN — Florida at Vanderbilt

5 p.m.

TRUTV — Marquette at Georgetown

6 p.m.

BTN — Nebraska at Ohio St.

FS1 — Illinois at Washington

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — Michigan St. at Michigan

5 p.m.

ESPN2 — Iowa St. at Denver

6 p.m.

SECN — Auburn at Georgia

COLLEGE WRESTLING

Noon

BTN — Michigan at Ohio St.

2 p.m.

BTN — Northwestern at Michigan St.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego

2 p.m.

NBC — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Final Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego

HORSE RACING

4 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

ESPN — Milwaukee at Boston

7 p.m.

NBC — L.A. Lakers at New York

PEACOCK — L.A. Lakers at New York

9:30 p.m.

NBC — Oklahoma City at Denver

PEACOCK — Oklahoma City at Denver

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Rio Grande Valley at Oklahoma City

5 p.m.

NBATV — Memphis at Motor City

NHL HOCKEY

6:40 p.m.

ESPN — Boston vs. Tampa Bay, Tampa Bay

9:30 p.m.

ESPN — Vegas at Anaheim

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Sacramento, Calif. (Taped)

SOCCER (MEN’S)

8:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Hibernian

9 a.m.

USA — English Premier League: Brentford FC at Aston Villa

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al-Najma at Al Ittihad

SOCCER (WOMEN’S)

6:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Como at Lazio

5:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Curacao vs. Barbados, Round One, Willemstad, Curaçao

7:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Dominican Republic vs. Nicaragua, Round One, Managua, Nicaragua

TENNIS

3:30 a.m.

ESPN — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia

9 a.m.

ESPN2 — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia (Taped)

1 p.m.

TENNIS — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia (Taped)

2 a.m. (Monday)

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

TRACK AND FIELD

4 p.m.

NBC — USATF: Milrose Games, New York

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TRUTV — Phantom vs. Lunar Owls, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Breeze vs. Rose, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Omaha at Grand Rapids

6:30 p.m.

ESPN2 — League One Volleyball: Madison at Houston

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

