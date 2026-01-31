Sports on TV for Sunday, Feb. 1

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Feb. 1
BASEBALL
2 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Green) vs. Puerto Rico, Round Robin Zapopan, Mexico
8:30 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: Dominican Republic vs. Mexico (Red), Round Robin Zapopan, Mexico
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
USA — Rhode Island at Duquesne
1 p.m.
ABC — Alabama at Florida
CBS — Purdue at Maryland
ESPN2 — Chattanooga at Furman
2 p.m.
CBSSN — UMKC at St. Thomas (Minn.)
ESPNU — Wichita St. at Tulsa
FOX — Iowa St. at Kansas St.
PEACOCK — Minnesota at Penn St.
TNT — TCU at Colorado
3 p.m.
ESPN2 — Tulane at Memphis
4 p.m.
FS1 — Illinois at Nebraska
7 p.m.
CBSSN — ETSU at Wofford
8 p.m.
FS1 — Iowa at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Wake Forest at Duke
CBSSN — Ball St. at Kent St.
ESPNU — Richmond at VCU
FOX — Tennessee at UConn
FS1 — Michigan at Michigan St.
SECN — Alabama at LSU
1 p.m.
ESPN — Baylor at West Virginia
2 p.m.
ACCN — Boston College at Georgia Tech
CW — Louisville at California
FS1 — TCU at Texas Tech
SECN — Kentucky at Arkansas
USA — George Washington at Dayton
3 p.m.
ABC — Oklahoma at Texas
TRUTV — Creighton at Seton Hall
4 p.m.
ACCN — Florida St. at Clemson
CW — Notre Dame at Stanford
FOX — Iowa at UCLA
SECN — Florida at Vanderbilt
5 p.m.
TRUTV — Marquette at Georgetown
6 p.m.
BTN — Nebraska at Ohio St.
FS1 — Illinois at Washington
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
BTN — Michigan St. at Michigan
5 p.m.
ESPN2 — Iowa St. at Denver
6 p.m.
SECN — Auburn at Georgia
COLLEGE WRESTLING
Noon
BTN — Michigan at Ohio St.
2 p.m.
BTN — Northwestern at Michigan St.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego
2 p.m.
NBC — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Final Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego
HORSE RACING
4 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
ESPN — Milwaukee at Boston
7 p.m.
NBC — L.A. Lakers at New York
PEACOCK — L.A. Lakers at New York
9:30 p.m.
NBC — Oklahoma City at Denver
PEACOCK — Oklahoma City at Denver
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Rio Grande Valley at Oklahoma City
5 p.m.
NBATV — Memphis at Motor City
NHL HOCKEY
6:40 p.m.
ESPN — Boston vs. Tampa Bay, Tampa Bay
9:30 p.m.
ESPN — Vegas at Anaheim
RODEO
Noon
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Sacramento, Calif. (Taped)
SOCCER (MEN’S)
8:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Hibernian
9 a.m.
USA — English Premier League: Brentford FC at Aston Villa
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al-Najma at Al Ittihad
SOCCER (WOMEN’S)
6:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Como at Lazio
5:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Curacao vs. Barbados, Round One, Willemstad, Curaçao
7:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Dominican Republic vs. Nicaragua, Round One, Managua, Nicaragua
TENNIS
3:30 a.m.
ESPN — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia
9 a.m.
ESPN2 — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia (Taped)
1 p.m.
TENNIS — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia (Taped)
2 a.m. (Monday)
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
TRACK AND FIELD
4 p.m.
NBC — USATF: Milrose Games, New York
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TRUTV — Phantom vs. Lunar Owls, Miami
8:45 p.m.
TRUTV — Breeze vs. Rose, Miami
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Omaha at Grand Rapids
6:30 p.m.
ESPN2 — League One Volleyball: Madison at Houston
_____
