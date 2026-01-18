NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NEW ENGLAND 2½ 3 (40½) Houston LA Rams 4½ 3½ (48½) at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|2½
|3
|(40½)
|Houston
|LA Rams
|4½
|3½
|(48½)
|at CHICAGO
College Football
Monday
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|7½
|8½
|(47½)
|Miami (FL)
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ATLANTA
|4½
|(233½)
|Milwaukee
|at CLEVELAND
|1½
|(229½)
|Oklahoma City
|at WASHINGTON
|OFF
|(OFF)
|LA Clippers
|at SAN ANTONIO
|OFF
|(OFF)
|Utah
|at NEW YORK
|5½
|(227½)
|Dallas
|at PHILADELPHIA
|OFF
|(OFF)
|Indiana
|at BROOKLYN
|OFF
|(OFF)
|Phoenix
|at DETROIT
|4½
|(227½)
|Boston
|at GOLDEN STATE
|OFF
|(OFF)
|Miami
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CAROLINA
|OFF
|Buffalo
|OFF
|at COLORADO
|OFF
|Washington
|OFF
|at SEATTLE
|OFF
|Pittsburgh
|OFF
|at FLORIDA
|OFF
|San Jose
|OFF
|at TORONTO
|OFF
|Minnesota
|OFF
|at VEGAS
|OFF
|Philadelphia
|OFF
|at CHICAGO
|OFF
|Winnipeg
|OFF
|at CALGARY
|OFF
|New Jersey
|OFF
|at VANCOUVER
|OFF
|N.Y Islanders
|OFF
|at ANAHEIM
|OFF
|N.Y Rangers
|OFF
