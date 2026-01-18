Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 18, 2026, 11:41 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 3 (40½) Houston
LA Rams (48½) at CHICAGO

College Football

Monday

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (47½) Miami (FL)

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ATLANTA (233½) Milwaukee
at CLEVELAND (229½) Oklahoma City
at WASHINGTON OFF (OFF) LA Clippers
at SAN ANTONIO OFF (OFF) Utah
at NEW YORK (227½) Dallas
at PHILADELPHIA OFF (OFF) Indiana
at BROOKLYN OFF (OFF) Phoenix
at DETROIT (227½) Boston
at GOLDEN STATE OFF (OFF) Miami

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA OFF Buffalo OFF
at COLORADO OFF Washington OFF
at SEATTLE OFF Pittsburgh OFF
at FLORIDA OFF San Jose OFF
at TORONTO OFF Minnesota OFF
at VEGAS OFF Philadelphia OFF
at CHICAGO OFF Winnipeg OFF
at CALGARY OFF New Jersey OFF
at VANCOUVER OFF N.Y Islanders OFF
at ANAHEIM OFF N.Y Rangers OFF

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

