NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SEATTLE
|OFF
|OFF
|(OFF)
|San Francisco
|at DENVER
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Buffalo
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CHICAGO
|OFF
|OFF
|(OFF)
|LA Rams
College Football
Monday, Jan. 19
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|7½
|8½
|(48½)
|Miami (FL)
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Phoenix
|1
|(230½)
|at MIAMI
|Denver
|2½
|(235½)
|at NEW ORLEANS
|at HOUSTON
|12½
|(224½)
|Chicago
|at OKLAHOMA CITY
|7½
|(228½)
|San Antonio
|at MILWAUKEE
|2½
|(228½)
|Minnesota
|Atlanta
|1½
|(233½)
|at LA LAKERS
|at GOLDEN STATE
|9½
|(224½)
|Portland
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Kent State
|1½
|at BUFFALO
|Villanova
|1½
|at PROVIDENCE
|at ST. JOHN’S
|14½
|Marquette
|at EASTERN MICHIGAN
|9½
|Northern Illinois
|UMass
|2½
|at WESTERN MICHIGAN
|at MIAMI (OH)
|16½
|Central Michigan
|at AKRON
|20½
|Ball State
|George Mason
|9½
|at LOYOLA CHICAGO
|at TOLEDO
|2½
|Ohio
|Wisconsin
|1½
|at MINNESOTA
|Miami (FL)
|3½
|at NOTRE DAME
|at NORTHERN IOWA
|7½
|UIC
|at MICHIGAN STATE
|7½
|Indiana
|Dayton
|4½
|at DUQUESNE
|at TENNESSEE
|8½
|Texas A&M
|at LOUISVILLE
|3½
|Virginia
|at CLEMSON
|16½
|Boston College
|at BELMONT
|11½
|Valparaiso
|UConn
|5½
|at SETON HALL
|Bradley
|6½
|at EVANSVILLE
|at EASTERN ILLINOIS
|7½
|Western Illinois
|at HOUSTON
|13½
|West Virginia
|Colorado State
|4½
|at FRESNO STATE
|Baylor
|1½
|at OKLAHOMA STATE
|at SYRACUSE
|8½
|Florida State
|at NEBRASKA
|10½
|Oregon
|Iowa State
|3½
|at KANSAS
|Florida
|5½
|at OKLAHOMA
|at CREIGHTON
|9½
|Georgetown
|at NEW MEXICO
|7½
|Grand Canyon
|Alabama
|5½
|at MISSISSIPPI STATE
|at SAN JOSE STATE
|8½
|Air Force
|at USC
|9½
|Maryland
|Saint Mary’s (CA)
|7½
|at SAN FRANCISCO
|Boise State
|3½
|at UNLV
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at OTTAWA
|-238
|Vancouver
|+194
|at COLUMBUS
|-144
|Calgary
|+121
|at WASHINGTON
|-166
|Montreal
|+138
|Tampa Bay
|-134
|at PITTSBURGH
|+112
|Carolina
|-166
|at ST. LOUIS
|+138
|at BOSTON
|-131
|Detroit
|+109
|at WINNIPEG
|-136
|N.Y Islanders
|+113
|Edmonton
|-121
|at NASHVILLE
|+101
|Dallas
|-112
|at ANAHEIM
|-108
|at UTAH
|-158
|Toronto
|+133
