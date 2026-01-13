Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 13, 2026, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SEATTLE OFF OFF (OFF) San Francisco
at DENVER OFF OFF (OFF) Buffalo

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CHICAGO OFF OFF (OFF) LA Rams

College Football

Monday, Jan. 19

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (48½) Miami (FL)

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Phoenix 1 (230½) at MIAMI
Denver (235½) at NEW ORLEANS
at HOUSTON 12½ (224½) Chicago
at OKLAHOMA CITY (228½) San Antonio
at MILWAUKEE (228½) Minnesota
Atlanta (233½) at LA LAKERS
at GOLDEN STATE (224½) Portland

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Kent State at BUFFALO
Villanova at PROVIDENCE
at ST. JOHN’S 14½ Marquette
at EASTERN MICHIGAN Northern Illinois
UMass at WESTERN MICHIGAN
at MIAMI (OH) 16½ Central Michigan
at AKRON 20½ Ball State
George Mason at LOYOLA CHICAGO
at TOLEDO Ohio
Wisconsin at MINNESOTA
Miami (FL) at NOTRE DAME
at NORTHERN IOWA UIC
at MICHIGAN STATE Indiana
Dayton at DUQUESNE
at TENNESSEE Texas A&M
at LOUISVILLE Virginia
at CLEMSON 16½ Boston College
at BELMONT 11½ Valparaiso
UConn at SETON HALL
Bradley at EVANSVILLE
at EASTERN ILLINOIS Western Illinois
at HOUSTON 13½ West Virginia
Colorado State at FRESNO STATE
Baylor at OKLAHOMA STATE
at SYRACUSE Florida State
at NEBRASKA 10½ Oregon
Iowa State at KANSAS
Florida at OKLAHOMA
at CREIGHTON Georgetown
at NEW MEXICO Grand Canyon
Alabama at MISSISSIPPI STATE
at SAN JOSE STATE Air Force
at USC Maryland
Saint Mary’s (CA) at SAN FRANCISCO
Boise State at UNLV

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at OTTAWA -238 Vancouver +194
at COLUMBUS -144 Calgary +121
at WASHINGTON -166 Montreal +138
Tampa Bay -134 at PITTSBURGH +112
Carolina -166 at ST. LOUIS +138
at BOSTON -131 Detroit +109
at WINNIPEG -136 N.Y Islanders +113
Edmonton -121 at NASHVILLE +101
Dallas -112 at ANAHEIM -108
at UTAH -158 Toronto +133

