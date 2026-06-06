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Sports on TV for Sunday, June 7

The Associated Press

June 6, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, June 7

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

1 a.m. (Monday)

FS2 — AFL: Melbourne at Collingwood

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS2 — FIM MotoGP: Hungary Grand Prix, Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár, Hungary

9 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Kegums, Latvia

10 a.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Kegums, Latvia

11 a.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, New England Dragway, Epping, N.H. (taped)

3 p.m.

FOX — NHRA: NHRA New England Nationals presented by bproauto, New England Dragway, Epping, N.H.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400, Michigan International Speedway, Brooklyn, Mich.

5:30 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Indy NXT Firestone, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

9 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Bommarito Automotive Group 500, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.

BEACH VOLLEYBALL

4 p.m.

CBSSN — AVP: League Week 2, Aspen, Colo.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN — NCAA Tournament: Georgia vs. Mississippi St., Super Regional – Game 2, Athens, Ga.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

3 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Texas vs. Oregon, Super Regional – Game 2, Austin, Texas

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

GOLF

6:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: KLM Open, Final Round, The International, Amsterdam

7 a.m.

FS1 — LIV Golf League: Final Round, Real Club Valderrama, Cádiz, Spain

12:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Final Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

2:30 p.m.

CBS — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Final Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

GOLF — PGA Tour Champions: American Family Insurance Championship, Final Round, TPC Wisconsin, Madison, Wis.

3 p.m.

NBCSN — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Final Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

5 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, Final Round, Thornblade Club, Greer, S.C.

NBC — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Final Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

5:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Philadelphia (1:35 p.m.) OR Baltimore at Toronto (1:37 p.m.)

3:15 p.m.

PEACOCK — Washington at Arizona

8 p.m.

NBC — San Francisco at Chicago Cubs (8:30 p.m.)

PEACOCK — San Francisco at Chicago Cubs (8:30 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

10 p.m.

ESPN2 — MLR: California at Seattle

SOCCER (MEN’S)

8:50 a.m.

FS2 — International Friendly: Liechtenstein vs. Cyprus, Vaduz, Liechtenstein

12:20 p.m.

FS2 — International Friendly: Denmark vs. Ukraine, Odense, Denmark

2:30 p.m.

FS2 — International Friendly: Croatia vs. Slovenia, Varazdin, Croatia

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Women’s Doubles Championship

TNT — WTA: French Open, Doubles Final, Paris

TRUTV — WTA: French Open, Doubles Final, Paris

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Women’s Doubles Championship

TNT — WTA: French Open, Doubles Final, Paris

TRUTV — WTA: French Open, Doubles Final, Paris

9 a.m.

TNT — ATP: French Open, Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev, Final, Paris

TRUTV — ATP: French Open, Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev, Final, Paris

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds

UFL FOOTBALL

3 p.m.

ABC — UFL Playoffs: DC at Orlando, Semifinal

6 p.m.

FOX — UFL Playoffs: Louisville at St. Louis, Semifinal

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Portland at Los Angeles

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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