Sports on TV for Sunday, June 7

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, June 7
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
1 a.m. (Monday)
FS2 — AFL: Melbourne at Collingwood
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS2 — FIM MotoGP: Hungary Grand Prix, Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár, Hungary
9 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Kegums, Latvia
10 a.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Kegums, Latvia
11 a.m.
FS2 — NHRA: Qualifying, New England Dragway, Epping, N.H. (taped)
3 p.m.
FOX — NHRA: NHRA New England Nationals presented by bproauto, New England Dragway, Epping, N.H.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400, Michigan International Speedway, Brooklyn, Mich.
5:30 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Indy NXT Firestone, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
9 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Bommarito Automotive Group 500, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
BEACH VOLLEYBALL
4 p.m.
CBSSN — AVP: League Week 2, Aspen, Colo.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN — NCAA Tournament: Georgia vs. Mississippi St., Super Regional – Game 2, Athens, Ga.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
3 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
9 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Texas vs. Oregon, Super Regional – Game 2, Austin, Texas
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
GOLF
6:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: KLM Open, Final Round, The International, Amsterdam
7 a.m.
FS1 — LIV Golf League: Final Round, Real Club Valderrama, Cádiz, Spain
12:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Final Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio
2:30 p.m.
CBS — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Final Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio
GOLF — PGA Tour Champions: American Family Insurance Championship, Final Round, TPC Wisconsin, Madison, Wis.
3 p.m.
NBCSN — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Final Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
5 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, Final Round, Thornblade Club, Greer, S.C.
NBC — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Final Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
5:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Philadelphia (1:35 p.m.) OR Baltimore at Toronto (1:37 p.m.)
3:15 p.m.
PEACOCK — Washington at Arizona
8 p.m.
NBC — San Francisco at Chicago Cubs (8:30 p.m.)
PEACOCK — San Francisco at Chicago Cubs (8:30 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
10 p.m.
ESPN2 — MLR: California at Seattle
SOCCER (MEN’S)
8:50 a.m.
FS2 — International Friendly: Liechtenstein vs. Cyprus, Vaduz, Liechtenstein
12:20 p.m.
FS2 — International Friendly: Denmark vs. Ukraine, Odense, Denmark
2:30 p.m.
FS2 — International Friendly: Croatia vs. Slovenia, Varazdin, Croatia
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Women’s Doubles Championship
TNT — WTA: French Open, Doubles Final, Paris
TRUTV — WTA: French Open, Doubles Final, Paris
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Women’s Doubles Championship
TNT — WTA: French Open, Doubles Final, Paris
TRUTV — WTA: French Open, Doubles Final, Paris
9 a.m.
TNT — ATP: French Open, Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev, Final, Paris
TRUTV — ATP: French Open, Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev, Final, Paris
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds
UFL FOOTBALL
3 p.m.
ABC — UFL Playoffs: DC at Orlando, Semifinal
6 p.m.
FOX — UFL Playoffs: Louisville at St. Louis, Semifinal
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Portland at Los Angeles
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.